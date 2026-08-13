EB-1 Vizesi: 2026’da Bilmeniz Gereken Her Şey

EB-1 vizesi, olağanüstü yetenek sahibi kişiler, seçkin profesörler ve araştırmacılar ile çok uluslu şirket yöneticileri için doğrudan Green Card'a giden bir yol sunar. Bu kapsamlı rehber, EB-1 vizesi gerekliliklerini, başvuru sürecini, öncelik tarihlerini ve yasal daimi ikamet statüsü kazanma yollarını detaylı olarak açıklamaktadır.

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EB-1 vizesi, olağanüstü yetenek sahibi kişiler, seçkin profesörler ve araştırmacılar ile çok uluslu şirketlerin yöneticileri ve üst düzey yöneticileri için ayrılmış bir göçmen vizesi kategorisidir.

▸ Yönetici Özeti

EB-1 vizesi, olağanüstü yetenek sahibi kişiler, seçkin profesörler ve araştırmacılar ile çok uluslu şirketlerin yöneticileri ve üst düzey yöneticileri için ayrılmıştır. Bu vize, doğrudan Green Card'a giden bir yol sunar ve çalışma sertifikası gerektirmez. EB-1 vizesi, gerekli nitelikleri taşıyan başvuru sahipleri için yasal daimi ikamet sahibi olmanın en hızlı ve verimli yollarından biridir.

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EB-1 vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok talep gören istihdam temelli göçmen vizesi kategorilerinden biridir. Olağanüstü yetenek sahibi kişiler, seçkin profesörler ve araştırmacılar ile çok uluslu şirketlerin yöneticileri ve üst düzey yöneticileri için ayrılmıştır. Doğrudan Green Card'a giden bir yol sunması ve çalışma sertifikası (labor certification) gerektirmemesi nedeniyle EB-1 vizesi, gerekli nitelikleri taşıyan başvuru sahipleri için yasal daimi ikamet sahibi olmanın çoğu zaman en hızlı ve en verimli yollarından biridir.

EB-1 Vizesi Gerekliliklerini Anlamak

EB-1 vizesi gerekliliklerini karşılamak, başvuru sahibinin üç alt kategoriden hangisine girdiğine bağlıdır: EB-1A, EB-1B veya EB-1C.

Bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip kişiler; önemli ödüller, haklarında yayımlanmış materyaller, medya haberleri ve alanındaki uzmanlardan alınan tavsiye mektupları gibi kanıtlarla ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli takdir gördüklerini göstermelidir. Olağanüstü yeteneğin kanıtlanması kapsamlı belgeler de gerektirir ve yabancı uyruklu bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir işveren olmaksızın kendi adına başvuruda bulunabilir (self-petition).

Seçkin bir profesör veya araştırmacı, belirli bir akademik alandaki olağanüstü başarıları nedeniyle uluslararası düzeyde tanındığını ve en az üç yıllık öğretim veya araştırma deneyimine sahip olduğunu göstermelidir. Ayrıca EB-1B kategorisi, bir akademik alanda yükseköğretim kurumunda kadrolu veya kadro yolunda (tenure-track) bir öğretim pozisyonu ya da buna benzer bir araştırma pozisyonu için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müstakbel bir işverenden veya başvuruyu yapan işverenden iş teklifi alınmasını gerektirir.

Buna karşılık, çok uluslu bir şirketin yöneticisi veya üst düzey yöneticisi, başvuruyu yapan işverenle bağlantılı aynı şirket veya başka bir tüzel kişilik için yurt dışında en az bir yıl yönetici veya üst düzey yönetici pozisyonunda çalıştığını kanıtlamalıdır.

Güçlü ve kapsamlı biçimde belgelenmiş tavsiye mektupları, çoğu zaman başvurunun onaylanması ile reddedilmesi arasındaki farkı yaratabilir. Bunun nedeni, USCIS'in başvuru sahibinin başarılarının güvenilirliğini ve önemini değerlendirirken bu kanıtlara büyük ölçüde dayanmasıdır.

Form I-140'ın Sunulması: I-140 Başvurusu

EB-1 vizesi süreci, yaygın olarak I-140 başvurusu olarak adlandırılan Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker (Yabancı Çalışan İçin Göçmenlik Başvurusu) ile başlar. Bu başvuru USCIS'e sunulur ve seçilen EB-1 alt kategorisi kapsamında uygunluğu destekleyen kapsamlı belgeleri içermelidir.

İşlem süreleri değişebildiğinden, birçok başvuru sahibi I-140 Premium Processing (Hızlandırılmış İşlem) seçeneğini tercih etmektedir. Bu hizmet, belirlenen iş günü süresi içerisinde bir karar, ek kanıt talebi (Request for Evidence – RFE) veya ret niyeti bildirimi (Notice of Intent to Deny – NOID) verilmesini garanti eder.

I-140 Premium Processing, özellikle zaman açısından hassas kariyer değişiklikleriyle karşı karşıya olan veya göçmen olmayan statüsünün süresi dolmak üzere olan profesyoneller açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.

Statü Değişikliği ve Form I-485

I-140 başvurusu onaylandıktan ve bir göçmen vizesi numarası hemen kullanılabilir duruma geldikten sonra, halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan başvuru sahipleri Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Daimi İkamet Kaydı veya Statü Değişikliği Başvurusu) sunarak Adjustment of Status (Statü Değişikliği) sürecini yürütebilirler.

Birçok EB-1 başvurusunda, başvuru sahipleri concurrent filing (eş zamanlı başvuru) imkânından yararlanarak Form I-140 ve Form I-485'i aynı anda sunabilirler. Bu yöntem, Green Card alınmasına kadar geçen toplam süreyi önemli ölçüde kısaltabilir.

Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan veya statü değişikliği işlemlerini ABD içinde yürütmeyi tercih etmeyen başvuru sahipleri ise bunun yerine yurt dışındaki bir ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla consular processing (konsolosluk işlemleri) sürecini takip edebilirler.

Visa Bulletin ve Öncelik Tarihleri

EB-1 kategorisindeki vize uygunluğu, ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından aylık olarak yayımlanan Visa Bulletin (Vize Bülteni) tarafından belirlenir. Visa Bulletin, başvuru sahibinin priority date (öncelik tarihi) tarihinin güncel (current) olup olmadığını belirler; bu durum da başvuru sahibinin Form I-485 sunmaya veya konsolosluk işlemlerine (consular processing) devam etmeye uygun olup olmadığını belirler.

EB-1 başvuru sahipleri genellikle diğer istihdam temelli göçmenlik kategorilerine kıyasla daha kısa bekleme sürelerinden yararlanırlar. Bununla birlikte, belirli doğum ülkelerinden gelen başvuru sahipleri açısından zaman zaman başvuru yığılmaları ve buna bağlı bekleme süreleri ortaya çıkabilir.

Çalışma İzni ve Onay Sonrası Yaşam

Statü Değişikliği (Adjustment of Status) başvurusu sonuçlanmayı beklerken, başvuru sahipleri genellikle çalışma izni (work authorization) ve seyahat izni (travel permission) talep edebilirler. Bu izinler, başvuru sahiplerinin çalışma ve seyahat faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürebilmelerine olanak tanır.

EB-1 başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri yasal daimi ikamet sahibi (lawful permanent resident) statüsünü kazanırlar. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkına sahip olurlar ve gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde ilerleyen dönemde ABD vatandaşlığına başvurma hakkını elde edebilirler.

Neden Deneyimli Bir Göçmenlik Avukatıyla Çalışmalısınız?

EB-1 kategorisinde uygunluğun kanıtlanması için karşılanması gereken ayrıntılı delil standartları göz önüne alındığında, deneyimli bir göçmenlik avukatıyla çalışmak EB-1 başvurusunun sonucu üzerinde önemli bir fark yaratabilir.

Güçlü tavsiye mektuplarının ve medya haberlerinin toplanmasından I-140 başvurusunun stratejik olarak hazırlanmasına, USCIS'in ek kanıt taleplerinin (Request for Evidence – RFE) yanıtlanmasından eş zamanlı başvuru (concurrent filing) veya konsolosluk işlemlerinin (consular processing) koordine edilmesine kadar, profesyonel hukuki destek başvuru sahiplerinin yasal daimi ikamet statüsü için mümkün olan en güçlü dosyayı sunmalarına yardımcı olur.

Sıklıkla Sorulan Sorular

EB-1 vizesi, olağanüstü yetenek sahibi bireyler, seçkin profesörler ve araştırmacılar ile çok uluslu şirket yöneticileri için önemli bir fırsat sunar. Bu vize, doğrudan Green Card'a giden bir yol sağladığı için, nitelikli başvuru sahipleri için hızlı ve etkili bir seçenek olabilir. Deneyimli bir göçmenlik avukatıyla çalışmak, başvuru sürecinin her aşamasında önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Göçmenlik hukuku karmaşık ve duruma özgüdür. Bireysel durumunuz hakkında lisanslı bir göçmenlik avukatına danışmanızı öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.