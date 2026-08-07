Visa L-1: Guía Completa Sobre Las Transferencias Intracorporativas Para Empresas Multinacionales (2026)

La visa L-1 permite a empresas multinacionales transferir empleados clave a Estados Unidos, incluyendo gerentes, ejecutivos y personal con conocimientos especializados. Esta guía examina los requisitos de elegibilidad, las diferencias entre las clasificaciones L-1A y L-1B, y las vías hacia la residencia permanente para profesionales que buscan establecerse en el mercado estadounidense.

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La visa L-1 es una de las categorías de visa más utilizadas por las empresas multinacionales para transferir de manera eficiente a empleados clave a los Estados Unidos. Esta categoría permite que las empresas que cumplen con los requisitos trasladen a sus empleados a sus entidades afiliadas en Estados Unidos con las que mantienen una relación corporativa calificada. Estos empleados pueden ser gerentes, ejecutivos o personal con conocimientos especializados que trabaja en las oficinas de la empresa en el extranjero.

▸ Resumen Ejecutivo

La visa L-1 es esencial para las empresas multinacionales que buscan transferir empleados clave a los Estados Unidos. Esta guía cubre los requisitos de elegibilidad, diferencias entre L-1A y L-1B, y el proceso de transición a la residencia permanente.

La visa L-1 es una de las categorías de visa más utilizadas por las empresas multinacionales para transferir de manera eficiente a empleados clave a los Estados Unidos. Esta categoría permite que las empresas que cumplen con los requisitos trasladen a sus empleados a sus entidades afiliadas en Estados Unidos con las que mantienen una relación corporativa calificada. Estos empleados pueden ser gerentes, ejecutivos o personal con conocimientos especializados que trabaja en las oficinas de la empresa en el extranjero.

En esta guía analizaremos qué es la visa L-1, quiénes pueden solicitarla, los criterios que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) utiliza para evaluar las solicitudes y las principales diferencias entre las categorías L-1A y L-1B.

¿Qué es la visa L-1?

Entonces, ¿qué es exactamente el estatus de visa L-1?

La visa L-1 es una visa de trabajo de no inmigrante que permite a las empresas multinacionales transferir a un empleado desde una de sus oficinas en el extranjero a una oficina ubicada en Estados Unidos que mantenga una relación corporativa calificada con la entidad extranjera.

La empresa en Estados Unidos y la empresa extranjera deben mantener al menos una de las siguientes relaciones corporativas calificadas:

Empresa matriz (Parent Company)

Subsidiaria (Subsidiary)

Empresa afiliada (Affiliate)

Sucursal (Branch)

La visa L-1 no es una visa de trabajo abierta que permita trabajar libremente en el mercado laboral estadounidense. Esta categoría está diseñada exclusivamente para facilitar las transferencias intracorporativas de personal (intracompany transfers).

La empresa patrocinadora en Estados Unidos presenta el Formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en nombre del empleado.

Debido a que la visa L-1 se basa en la relación corporativa calificada entre las empresas y no en una prueba del mercado laboral:

No existe un límite anual de visas.

No hay un sistema de lotería.

No es obligatorio anunciar previamente el puesto a trabajadores estadounidenses antes de presentar la solicitud.

Esta estructura convierte a la visa L-1 en una herramienta altamente confiable y eficaz para las empresas que están ingresando al mercado estadounidense o que ya operan en Estados Unidos y necesitan transferir personal calificado.

Requisitos de Elegibilidad para la Visa L-1

Antes de preparar una solicitud de visa L-1, tanto la empresa como el empleado deben asegurarse de cumplir con los requisitos fundamentales de elegibilidad.

Como categoría de visa de no inmigrante destinada a las transferencias intracorporativas de personal, la visa L-1 exige lo siguiente:

Requisitos para la Empresa

La empresa en Estados Unidos y la empresa extranjera deben formar parte de la misma estructura corporativa calificada.

La relación corporativa puede ser de empresa matriz, subsidiaria, empresa afiliada o empresas hermanas (sister companies).

La existencia de dicha relación debe demostrarse mediante documentación oficial y no basarse únicamente en declaraciones.

Requisitos para el Empleado

El empleado beneficiario debe:

Haber trabajado para la empresa extranjera relacionada durante los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud; y

Haber estado empleado de manera continua por esa empresa durante al menos un año.

Además, el puesto del empleado debe encuadrarse en una de las siguientes dos categorías. Aquí es donde surge la principal diferencia entre las clasificaciones L-1A y L-1B:

Puesto gerencial o ejecutivo (L-1A)

Puesto que requiere conocimientos especializados (L-1B)

Las personas que no encajen en ninguna de estas dos definiciones —por ejemplo, empleados sin autoridad gerencial o ejecutiva o que no posean conocimientos especializados propios de la empresa— generalmente no cumplen con los requisitos para obtener una visa L-1, independientemente del valor que tengan para la organización. Esto se debe a que la categoría L-1 está reservada exclusivamente para empleados que cumplen con estas cualificaciones específicas.

Visa L-1A: Gerentes y Ejecutivos

La visa L-1A está destinada a empleados que, mientras trabajaban en el extranjero:

Han dirigido personal;

Han administrado un departamento;

Han gestionado una función empresarial; o

Han dirigido una unidad de negocio;

y que asumirán un puesto gerencial o ejecutivo comparable en los Estados Unidos.

Un empleado que ya se encuentra en Estados Unidos con estatus L-1B puede cambiar a la clasificación L-1A si es promovido a un puesto gerencial o ejecutivo que cumpla con los requisitos legales y satisface las condiciones de elegibilidad correspondientes.

Capacidad Gerencial (Managerial Capacity)

Para que un empleado sea considerado como gerente bajo la clasificación L-1A, sus funciones principales deben incluir:

Dirigir la empresa, un departamento, una subdivisión, una función o un componente de estos;

Supervisar a supervisores, profesionales u otros gerentes;

Tener autoridad para contratar, despedir o formular recomendaciones respecto de decisiones relacionadas con el personal; y

Ejercer discreción en la administración de las operaciones diarias del área bajo su responsabilidad.

Asimismo, las personas que administran una función empresarial crítica en lugar de supervisar directamente a un equipo, conocidas como function managers (gerentes de función), también pueden calificar dentro de esta categoría. La función que administran debe estar claramente definida y tener una importancia sustancial para la organización.

Capacidad Ejecutiva (Executive Capacity)

Para que un empleado sea considerado como ejecutivo, sus funciones principales deben incluir:

Dirigir la administración de la empresa o de una parte o función importante de la organización;

Establecer los objetivos y las políticas de la empresa;

Contar con amplia autoridad para la toma de decisiones discrecionales; y

Estar sujeto únicamente a la supervisión general de ejecutivos de mayor jerarquía, del consejo de administración o de los accionistas.

Duración de la Visa L-1A

Los beneficiarios de una visa L-1A pueden obtener:

Un período inicial de permanencia de hasta tres años ;

; Un período inicial de un año cuando ingresan a Estados Unidos para establecer una nueva oficina;

cuando ingresan a Estados Unidos para establecer una nueva oficina; Prórrogas de permanencia por períodos de hasta dos años cada una; y

cada una; y Un período máximo total de permanencia de siete años.

En consecuencia, únicamente los empleados que cumplan con los requisitos legales de las clasificaciones L-1A o L-1B pueden beneficiarse de esta categoría de visa.

Una de las principales razones por las que las empresas optan por la visa L-1A es por las ventajas migratorias que ofrece a largo plazo.

La transición del estatus L-1A a la residencia permanente (Green Card) es considerada una de las vías más directas dentro del sistema de inmigración basado en el empleo de los Estados Unidos. Un ciudadano extranjero que inicialmente ingresa al país con una visa L-1B puede posteriormente cambiar al estatus L-1A si es promovido a un puesto gerencial o ejecutivo que cumpla con los requisitos legales.

Los gerentes y ejecutivos con estatus L-1A pueden solicitar la residencia permanente bajo la categoría de inmigrante EB-1C para Gerentes o Ejecutivos Multinacionales. Una de las principales ventajas de la categoría EB-1C es que, por lo general, no exige el proceso de Certificación Laboral PERM (PERM Labor Certification), requisito obligatorio para la mayoría de las categorías de residencia permanente basada en el empleo.

Para los empleadores que planean operar en Estados Unidos a largo plazo, es fundamental planificar tanto la solicitud de la visa L-1A como el proceso de residencia permanente antes de que expire el estatus L-1A del empleado. Una planificación adecuada permite administrar de manera más eficiente los tiempos de procesamiento y facilita una transición más fluida al estatus de residente permanente legal (Lawful Permanent Resident - LPR) para quienes desean establecerse permanentemente en Estados Unidos. Si se cumplen todos los requisitos legales, la residencia permanente también puede abrir el camino hacia la ciudadanía estadounidense (United States Citizenship).

Visa L-1B: Empleados con Conocimientos Especializados

La visa L-1B está destinada a empleados que poseen conocimientos especializados (Specialized Knowledge) o conocimientos avanzados sobre:

Los productos de la empresa;

Sus servicios;

Sus actividades de investigación;

Sus equipos;

Sus técnicas;

Su estructura administrativa; o

Sus procesos y operaciones internas.

Al evaluar una petición L-1B, USCIS aplica generalmente un análisis de dos niveles. El empleado debe demostrar al menos uno de los siguientes tipos de conocimiento:

Conocimiento Especial (Special Knowledge): Conocimiento poco común, específico de la empresa y que requiere experiencia especializada sobre los productos, servicios, procesos u otros aspectos propios del empleador.

Conocimiento poco común, específico de la empresa y que requiere experiencia especializada sobre los productos, servicios, procesos u otros aspectos propios del empleador. Conocimiento Avanzado (Advanced Knowledge): Un nivel avanzado de conocimiento sobre los procedimientos u operaciones internas de la empresa que no se encuentra habitualmente en la industria.

La experiencia profesional general adquirida en el sector, por sí sola, no es suficiente. USCIS centra su evaluación en el conocimiento específico de la empresa y en las habilidades especializadas que distinguen al empleado de otros profesionales.

Los beneficiarios de una visa L-1B pueden recibir:

Un período inicial de permanencia de hasta tres años ;

; Un período inicial de un año cuando ingresan para establecer una nueva oficina en Estados Unidos;

cuando ingresan para establecer una nueva oficina en Estados Unidos; Prórrogas por períodos de hasta dos años cada una; y

cada una; y Un período máximo total de permanencia de cinco años.

A diferencia de la clasificación L-1A, la visa L-1B no ofrece una vía directa hacia una categoría específica de residencia permanente.

Por lo general, las personas con estatus L-1B solicitan la residencia permanente a través de las categorías de inmigración basadas en el empleo:

EB-2 , o

, o EB-3.

En la mayoría de los casos bajo las categorías EB-2 y EB-3, es obligatorio obtener la Certificación Laboral PERM (PERM Labor Certification). En cambio, este requisito generalmente no aplica a los solicitantes elegibles bajo la categoría EB-1C.

En muchos casos, el proceso de residencia permanente sigue estos pasos:

Una vez que el solicitante sea elegible, presentar el Formulario I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status).

Esta vía constituye una alternativa importante dentro de la planificación migratoria a largo plazo para profesionales y otros trabajadores altamente calificados.

El tiempo necesario para obtener la residencia permanente después de pasar al estatus L-1A suele oscilar entre 6 y 12 meses, aunque los tiempos de procesamiento pueden variar según las circunstancias particulares de cada caso. De acuerdo con algunas fuentes publicadas, la tasa de aprobación de estas solicitudes es de aproximadamente el 80 %.

Requisitos para la Visa L-1

USCIS examina las peticiones L-1 de manera detallada. En particular, las peticiones L-1B suelen estar sujetas a un nivel de revisión más riguroso que muchas otras solicitudes.

Cumplir plenamente con los requisitos de la visa L-1 que se indican a continuación puede marcar la diferencia entre un proceso de aprobación sin contratiempos y la emisión de una Solicitud de Evidencia Adicional (Request for Evidence, RFE).

Como mínimo, la petición debe demostrar claramente lo siguiente:

Debe existir una relación corporativa calificada y documentada entre la empresa en Estados Unidos y la empresa extranjera. Esta relación puede ser de empresa matriz, subsidiaria, afiliada o sucursal. Como evidencia pueden presentarse documentos de constitución, registros de propiedad de acciones, organigramas y documentos que demuestren la estructura de propiedad.

El empleado debe haber trabajado de manera continua durante al menos un año en un puesto elegible para la empresa extranjera relacionada dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la petición.

El puesto propuesto en Estados Unidos debe encuadrarse claramente en la categoría L-1A para gerentes y ejecutivos o en la categoría L-1B para empleados con conocimientos especializados. Las descripciones de puesto vagas o genéricas se encuentran entre las causas más frecuentes de denegaciones o Solicitudes de Evidencia Adicional.

Especialmente en los casos L-1B, la petición debe incluir pruebas concretas que demuestren que el empleado posee verdaderamente conocimientos especializados. Estas pruebas pueden incluir: Registros de capacitación; Documentación de proyectos internos de la empresa; Contratos con clientes; Informes técnicos; Patentes; y Declaraciones preparadas por gerentes o ejecutivos.

En las peticiones relacionadas con una nueva oficina en Estados Unidos, la empresa solicitante debe demostrar que: Se cuenta con instalaciones físicas adecuadas; Existe un plan de negocios creíble y realista; y El puesto propuesto podrá mantenerse durante el primer año de operaciones.

La relación corporativa calificada entre la empresa estadounidense y la empresa extranjera debe mantenerse durante todo el período de estatus L-1 del empleado y puede ser necesario demostrarla de forma periódica. Las fusiones, adquisiciones o reestructuraciones corporativas pueden afectar la continuidad de la elegibilidad.

La petición L-1 debe ser presentada por el empleador patrocinador. Los individuos no pueden presentar una petición L-1 en su propio nombre.

Las peticiones son evaluadas por el Centro de Servicio de USCIS competente. En los casos elegibles, puede solicitarse el servicio de Procesamiento Prioritario (Premium Processing) para reducir significativamente el tiempo de adjudicación.

Después de la aprobación de la petición L-1, el proceso de transición a la residencia permanente—especialmente desde el estatus L-1B—puede tomar con frecuencia 18 meses o más, dependiendo de las características específicas del caso.

Peticiones Blanket L para Empresas de Gran Escala

Las empresas que transfieren empleados a Estados Unidos de manera regular no están obligadas a presentar un nuevo Formulario I-129 por cada traslado individual.

Mediante el programa de Blanket L Petition (Petición Global L), USCIS aprueba en una sola petición la existencia de la relación corporativa calificada entre la empresa en Estados Unidos y sus entidades afiliadas en el extranjero.

Este sistema permite acelerar significativamente el proceso de solicitud para un gran número de empleados. En lugar de preparar una petición I-129 separada para cada trabajador, los empleados elegibles pueden presentar directamente sus solicitudes individuales de visa mediante el procesamiento consular (Consular Processing).

Sin embargo, los empleados que solicitan la clasificación L-1B siguen estando obligados a presentar documentación que demuestre que sus conocimientos especializados o habilidades especializadas no pueden ser reemplazados fácilmente en Estados Unidos.

Para poder utilizar una Petición Blanket L, una empresa generalmente debe:

Haber estado operando activamente en Estados Unidos durante al menos un año;

Contar con al menos tres sucursales, subsidiarias o empresas afiliadas en Estados Unidos o en el extranjero;

y además cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

Haber obtenido la aprobación de al menos 10 peticiones L-1 durante los 12 meses anteriores;

Tener subsidiarias o afiliadas en Estados Unidos con ventas anuales combinadas de al menos 25 millones de dólares ; o

; o Emplear al menos a 1,000 trabajadores en Estados Unidos.

Las empresas que cumplen con estos requisitos mínimos pueden transferir a sus empleados calificados y a otro personal extranjero a Estados Unidos de manera mucho más rápida y eficiente.

No obstante, algunos solicitantes todavía deben demostrar individualmente su elegibilidad ante un funcionario consular antes de que se les pueda expedir la visa.

Las empresas que cuentan con una Petición Blanket L aprobada pueden utilizar la categoría L-1 para transferir regularmente a varios empleados desde sus oficinas en el extranjero a Estados Unidos.

Durante las primeras etapas de la estructura empresarial en Estados Unidos, la empresa puede asignar:

A un gerente fundador;

A un ejecutivo; o

A un empleado con conocimientos especializados

a la operación estadounidense.

De acuerdo con la guía publicada por USCIS el 20 de octubre de 2023, una empresa unipersonal (sole proprietorship) no puede presentar una petición L-1 en nombre de su propietario.

Sin embargo, una empresa unipersonal puede presentar peticiones L-1 en nombre de empleados que cumplan con los requisitos bajo una Petición Blanket aprobada.

Las peticiones L-1 relacionadas con una oficina nueva (New Office) se aprueban inicialmente por un período de únicamente un año.

La empresa solicitante debe demostrar que:

Existe o se establecerá una relación corporativa calificada;

Se dispone de un espacio físico adecuado para la oficina en Estados Unidos;

El beneficiario trabajó en el extranjero en un puesto que cumple con los requisitos; y

Especialmente en los casos L-1A, la empresa recién establecida podrá sostener un puesto verdaderamente gerencial o ejecutivo al finalizar el primer año.

Al presentar una solicitud de extensión al término del primer año, la empresa debe aportar documentación concreta que demuestre que el negocio ha crecido efectivamente y que el plan de negocios ha sido implementado.

Preguntas Frecuentes

La visa L-1 es una herramienta eficaz para que las empresas multinacionales expandan sus operaciones en Estados Unidos. Esta categoría de visa facilita las transferencias internas de personal, permitiendo a los empleadores traer empleados calificados a EE. UU. Las visas L-1A y L-1B permiten acceder a diferentes puestos y ofrecen diversas vías para obtener la residencia permanente (Green Card). Una preparación minuciosa y la estrategia adecuada son fundamentales para el éxito en el proceso de solicitud.

Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. La ley de inmigración es compleja y específica según los hechos. Consulte a un abogado de inmigración autorizado sobre sus circunstancias individuales.

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