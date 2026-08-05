EB-5 Vize Programı Green Card İçin En Akıllı Yatırım Olabilir!

EB-5 Vizesi, yatırımcıların ve ailelerinin ABD'de kalıcı oturma izni elde etmelerini sağlayan bir programdır. Kırsal EB-5 Programı, yatırımcılar için daha hızlı bir Green Card süreci sunmaktadır.

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EB-5 Vizesi, yatırımcıların ve ailelerinin ABD'de kalıcı oturma izni elde etmelerini sağlayan bir programdır. Kırsal EB-5 Programı, yatırımcılar için daha hızlı bir Green Card süreci sunmaktadır. Bu makalede, Kırsal EB-5 Programı'nın avantajları ve başvuru stratejileri ele alınmaktadır.

EB-5 Vizesi, bir ABD göçmen yatırımcı vizesi programıdır. Yatırımcıların ve ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye yatırımı yapmaları karşılığında kalıcı oturma izni elde etmelerini sağlar. Projeler, istihdam yaratan projeler olmalıdır. Ancak EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı aracılığıyla Green Card’a ulaşma süreci uzun yıllar devam edebilmektedir. Yıllar önce yapılan başvurular hâlâ işlem sırasını beklemektedir.

EB-5 yatırımı ile ilgili önemli bir gelişme bulunmaktadır: Kongre, özellikle sermaye yatırımlarını kırsal Amerika'ya yönlendiren yatırımcıları teşvik etmektedir. Bu amaçla Kırsal EB-5 Programı (Rural EB-5 Program) oluşturulmuştur. Bu program, günümüzde mevcut göçmen yatırımcı programları arasında en hızlı ilerleyen seçeneklerden biri hâline gelmiştir.

Bu makalede Kırsal EB-5 Programı'nın nasıl işlediği, neden öncelikli işlem gördüğü anlatılmaktadır. Yatırımcıların daha hızlı bir Yeşil Kart süreci hedeflerine yönelik başvuru stratejileri de ele alınmaktadır.

Sorun: Birçok Yatırımcı İçin Yerine Getirilemeyen "Öncelik" Vaadi EB-5 Programı, göçmen yatırımcılara ve ailelerine -eşleri ile 21 yaşın altındaki bekâr çocuklarına- sermaye yatırımı karşılığında kalıcı oturma iznine giden bir yol sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Yukarıda ifade edildiği gibi, bu yatırımların Amerika Birleşik Devletleri genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen sermaye yatırımı olması gerekir. Ancak uygulama, başvuru sahibinin doğduğu ülkeye bağlı olarak oldukça farklı ilerlemiştir. Standart, rezervsiz (unreserved) EB-5 kategorisi yoğun başvuru nedeniyle aşırı talep görmüştür. Bu nedenle örneğin Çin anakarasında doğan yabancı uyruklu yatırımcılar için bugün itibarıyla yalnızca 2016 yılına ait nihai işlem tarihine (Final Action Date) ulaşılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle, yaklaşık on yıl önce yapılan başvurular ancak bugün vize aşamasına gelebilmektedir. Hindistan doğumlu yatırımcılar da benzer bir darboğazla karşı karşıyadır. Ülke bazında uygulanan yıllık kota sınırlamaları nedeniyle, nihai işlem tarihleri hâlâ birkaç yıl geriden gelmektedir. Bugün rezervsiz EB-5 kategorisi kapsamında yatırım yapan bir aile için, çocuklarının bağımlı statüsünden yararlanma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması sonucunu doğurabilir. Bir başka ifadeyle, kariyer ve iş planlarının belirsiz bir süre ertelenmesi anlamına gelebilir. Bu da gerçekçi bir EB-5 vize işlem süresi beklentisine ciddi ölçüde zarar vermektedir. Orta Doğu'dan gelen aileler, genel olarak Çin ve Hindistan'daki kadar ağır ülke bazlı bekleme süreleriyle karşılaşmamış olsalar da farklı bir sorunla mücadele etmektedir: Belirsizlik. 2022 yılından bu yana program kuralları önemli ölçüde değişmiş, asgari yatırım tutarları güncellenmiştir. Artık hangi EB-5 yatırım türünün gerçekten hızlı ve hukuken güçlü bir Yeşil Kart süreci sunduğunu belirlemek kolay değildir. Özetle, her EB-5 yatırımcı vizesi stratejisi aynı değildir. Yanlış kategori seçildiğinde, yüz binlerce dolarlık bir yatırım yıllarca sürecek hukuki belirsizliğe dönüşebilir. Buna karşılık Kırsal EB-5 Programı, günümüzde EB-5 vize programı kapsamındaki en hızlı ilerleyen seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Çözüm: EB-5 Programındaki Kırsal (Rural) Ayrılmış Vize Kategorisi Kongre, 2022 yılında EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası'nı (EB-5 Reform and Integrity Act) kabul etti. Bu kanun ile asgari yatırım tutarları artırıldı. Aynı zamanda, yabancı yatırımcılar için istihdama dayalı EB-5 Vizesi sistemi yeniden yapılandırıldı. Bu reformdan önce geleneksel rezervsiz (unreserved) kategorisine olan yoğun talep nedeniyle ciddi bekleme süreleri oluşmaktaydı. Bu reform kapsamında, rezervsiz (unreserved) kategorisine ek olarak üç yeni ayrılmış (set-aside) vize kategorisi oluşturuldu: Kırsal (Rural)

Yüksek İşsizlik Bölgesi (High Unemployment Area)

Altyapı (Infrastructure) Bu üç kategori arasında Kırsal (Rural) kategorisi, yıllık bazda ayrılan vizelerin en büyük kısmını aldı. Ayrıca yasa, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne (USCIS) kırsal projelere yapılan EB-5 başvurularını diğer EB-5 dosyalarına göre öncelikli olarak işleme alma yükümlülüğü getirdi. Uygulamada bu değişiklik son derece önemlidir. Çünkü kırsal kategorideki vizeler, geleneksel rezervsiz kategoriden tamamen ayrı bir kontenjandan tahsis edilmektedir. Bu nedenle, özellikle Çin veya Hindistan doğumlu bir yatırımcı uygun nitelikteki bir kırsal projeye yatırım yapmışsa rezervsiz kategoride yaşanan yaklaşık on yıllık bekleme süresine tabi olmayabilir. En güncel Visa Bulletin verilerine göre, Kırsal (Rural) kategorisi, Çin ve Hindistan da dâhil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleri için geçerlidir. İşte bu nedenle Kırsal EB-5 Programı, tüm EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı içinde en hızlı büyüyen kategori hâline gelmiştir. Program, yıllardır binlerce aileyi caydıran vize yığılmalarına karşı etkili bir alternatif sunmaktadır. Buradaki kırsal bölge; Metropolitan Statistical Area (Metropol İstatistik Alanı) dışında bulunan ve nüfusu 20.000 veya daha az olan şehir ya da yerleşim yerlerini ifade etmektedir. Böylece yatırımcılar, başvurularının daha kısa sürede incelenmesini sağlayabileceklerdir. Her ne kadar süreç anında sonuçlanmasa da, geleneksel rezervsiz kategoriye kıyasla kayda değer ölçüde daha hızlı ilerlemektedir. Orta Doğu'dan gelen yatırımcılar ise genellikle rezervsiz kategoride zaten current (güncel) durumdadırlar. Ancak kırsal kategori onlar için de önemli avantajlar sunmaktadır. Öncelikli işlem sayesinde I-526E başvuruları standart başvurulara göre daha hızlı sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca kırsal projelerde asgari yatırım tutarı, Hedeflenen İstihdam Alanı (Targeted Employment Area – TEA) dışında uygulanan 1.050.000 ABD Doları yerine 800.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Böylece yatırımcılar daha düşük sermaye ile yatırım yapabilirler. Ayrıca aileleri de daha kısa sürede göçmenlik sürecinde ilerleyebilirler. Yüksek işsizlik oranına sahip TEA bölgelerinde ise uygunluk şartı, işsizlik oranının genel olarak ulusal ortalamanın en az %150'si düzeyinde olmasına dayanmaktadır. Bir kırsal projeye başvuruda bulunulması, çalışma izninin veya seyahat izninin daha kısa sürede çıkmasını sağlayabilir. Ayrıca yatırımcının eşi ile 21 yaşın altındaki bekâr çocukları, hem şartlı daimi oturma izni hem de kalıcı daimi oturma izni süreçlerinde bağımlı hak sahibi (derivative beneficiary) olarak başvuruya dâhil edilebilir.

Bu Fırsat Penceresi Sonsuza Kadar Açık Kalmayabilir Her potansiyel yatırımcının net bir şekilde bilmesi gereken nokta şudur: Kırsal EB-5 Programı'nın sunduğu avantaj, bu kategorinin sınırsız olmasından kaynaklanmamaktadır. Şu an talebe kıyasla yeterince kullanılmamış olmasından sebebiyle bir avantaj ortaya çıkmaktadır. Her yıl yalnızca birkaç bin kırsal (Rural) ayrılmış vize tahsis edilmektedir. Bunun yanında, yüksek işsizlik oranına sahip TEA bölgeleri ve altyapı projeleri için de ayrı vize kontenjanları bulunmaktadır. 2022 yılında yürürlüğe giren reformdan bu yana kırsal kategoriye olan ilgi önemli ölçüde artmıştır. Kullanılmayan ayrılmış vizeler, genel olarak ilgili mali yıl boyunca kendilerine ayrılmış kategorileri içinde kalmaya devam eder. Ancak üçüncü mali yıl itibarıyla hâlâ kullanılmamış olan göçmen vizeleri ise daha geniş kapsamda yeniden tahsis edilir. Kırsal kategorideki başvurular, USCIS tarafından diğer kategorilere kıyasla belirgin şekilde daha hızlı sonuçlandırılır. Bu şekilde hızlı sonuçlandırma, kırsal vize kontenjanının daha hızlı dolmasına neden olmaktadır. Göçmenlik hukuku alanındaki uzmanlar ve sektör analistleri, üç ayrılmış kategori arasında ilk vize gerilemesi (retrogression) yaşanması beklenen kategorinin kırsal EB-5 olacağı konusunda büyük ölçüde hemfikirdir. Bu durum, mevcut fırsat penceresi kapandıktan sonra başvuru yapan yatırımcıları doğrudan etkileyebilir. Bu tablo paniğe kapılmayı gerektirmez. Ancak zamanlamanın önemini açıkça ortaya koyar. Kategori hâlen current (güncel) durumdayken kırsal EB-5 başvurusu yapan aileler, olası vize gerilemesinden önce başvurularını sisteme dâhil etmiş olacaklardır. Bu vizeler, kategori güncel kaldığı sürece yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunmaya devam etmektedir. Buna karşılık, kararını erteleyen aileler yeniden uzun bekleme süreleriyle karşılaşabilirler. Kırsal EB-5 başvurularının çoğu, USCIS tarafından yetkilendirilen Bölgesel Merkezler aracılığıyla yapılır. Bu program, yalnızca Kongre'nin belirlediği süre boyunca geçerlidir. Bu nedenle, yatırım kararını doğru zamanda vermek önemlidir. Kongre, EB-5 Programı'nı 1990 yılında yürürlüğe koymuştur. Daha sonra USCIS tarafından yetkilendirilen Bölgesel Merkezlerin yatırım projelerine sponsor olmasına izin vermiştir. 2022 tarihli EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası ile dolandırıcılık ve ulusal güvenlik risklerini azaltmak amacıyla daha sıkı uyum ve denetim kuralları getirmiştir. Bu düzenlemeler 30 Eylül 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

İstihdam Yaratma Şartını Doğru Şekilde Karşılamak Başarılı bir kırsal EB-5 başvurusu ile yıllarca ilerleme kaydedemeyen bir dosya arasındaki en önemli fark, kapsamlı hukuki ve ticari durum tespiti (due diligence) yapılmasıdır. Bu süreçte; Projenin USCIS kurallarına göre gerçekten kırsal bölge statüsüne sahip olup olmadığı,

İstihdam yaratma metodolojisinin hukuki incelemeye dayanıklı olup olmadığı,

Bölgesel Merkezin ve proje geliştiricisinin geçmişte yatırım sermayesini geri ödeme ve başvuruları başarıyla sonuçlandırma konusunda güvenilir bir performansa sahip olup olmadığı ayrıntılı şekilde incelenmelidir. Sadece "kırsal" etiketi taşıyan ancak hukuki ve mali açıdan zayıf yapılandırılmış bir proje, yukarıda açıklanan avantajların hiçbirini sağlamayabilir. Yatırım yapılan sermayeyi ve ailenin göçmenlik sürecini gereksiz risklere maruz bırakabilir. İşte tam da bu noktada deneyimli göçmenlik hukuku danışmanlığı, yıllarca beklemede kalan bir EB-5 yatırımı ile aileyi güvenilir şekilde kalıcı oturma iznine taşıyan başarılı bir süreç arasındaki farkı yaratır. Projenin kırsal statüsünün doğrulanmasından yatırım fonlarının kaynağının belgelenmesine, I-526E başvurusunun hazırlanmasından yatırımcı ve aile bireyleri için Statü Değişikliği (Adjustment of Status) veya konsolosluk işlemlerinin yürütülmesine kadar sürecin her aşamasında ayrıntılar büyük önem taşımaktadır. Bir Sonraki Adımınız Aileniz gerekli yatırım sermayesine sahipse ve hedefiniz Green Card almaksa, Kırsal EB-5 Programı son yıllardaki en avantajlı fırsatlardan birini sunmaktadır. Bu durum özellikle rezervsiz kategoride yıllardır neredeyse hiç ilerleme göremeyen Çin ve Hindistan doğumlu yatırımcılar açısından çok daha büyük önem taşımaktadır. Ancak bu fırsat penceresinin süresiz olarak açık kalması beklenmemektedir. Özellikle Çin, Hindistan ve Orta Doğu'dan yatırımcı aileler kırsal EB-5 yatırım fırsatlarını değerlendirmelidirler. Yatırım yapılacak proje, USCIS kurallarına uygun yeni bir ticari işletme (New Commercial Enterprise) niteliğini taşıyan uygun bir yatırım olmalıdır. Bu amaçla kapsamlı due diligence çalışmaları yürütülmelidir. Uygun nitelikteki ticari işletmeler, belirli holding şirketlerini ya da bunlara bağlı iştirakleri kapsayabilir. Ancak kişisel konutlar bu kapsamda değerlendirilmez. Mevzuatın izin verdiği bazı durumlarda, mali açıdan zor durumdaki işletmeler de uygun yatırım aracı olarak kullanılabilir. Müvekkillerimize; İstihdam yaratma metodolojisinin değerlendirilmesi,

En az 10 tam zamanlı istihdam oluşturulması şartının karşılanması,

Yatırım sermayesinin yasal yollarla elde edildiğini gösteren fon kaynağı belgelerinin hazırlanması,

Ekonomik büyümeyi destekleyen en uygun yatırım stratejisinin oluşturulması konularında kapsamlı hukuki danışmanlık sunuyoruz. Birçok aile için bu program, önce şartlı Green Card, ardından ABD'de yasal daimi oturma izni (Lawful Permanent Resident) elde etmenin yolunu açar. ABD açısından ise ekonomisinin büyümesine katkı sağlar. Başarılı bir EB-5 projesi gerekli yatırım şartlarını yerine getirir. Yatırım sayesinde en az 10 tam zamanlı istihdam oluşturur. Yasal koşullar tamamlandıktan sonra yatırım sermayesinin geri dönüşü için güvenilir bir yapı sunar. Aileniz için Kırsal EB-5 Programı'nın doğru seçenek olup olmadığını değerlendirmeye hazır mısınız? Göçmenlik hukuku ekibimizle gizlilik esasına dayalı bir danışma görüşmesi planlayın. Sonuç EB-5 Vizesi, yatırımcılar için ABD'de kalıcı oturma izni elde etmenin etkili bir yolunu sunmaktadır. Kırsal EB-5 Programı, daha hızlı bir süreç ve daha düşük yatırım tutarları ile dikkat çekmektedir. Ancak bu fırsat penceresi sınırsız değildir ve zamanında hareket etmek önemlidir. Yatırım kararınızı vermeden önce uzman göçmenlik avukatlarımızdan destek alarak en iyi stratejiyi belirleyebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.