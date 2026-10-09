Lực Lượng Chống Gian Lận Thương Mại: Kỷ Nguyên Mới Của Việc Siết Chặt Kiểm Soát Thương Mại

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2026, U.S. Department of Justice (DOJ) đã phối hợp với U.S. Department of Homeland Security (DHS) và U.S. Customs and Border Protection (CBP) để ra mắt Lực Lượng Chống Gian Lận Thương Mại (Trade Fraud Task Force). Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong chính sách siết chặt việc kiểm soát hành vi trốn thuế quan, gian lận hải quan và các hình thức buôn lậu theo Tariff Act of 1930, False Claims Act (FCA), cũng như các quy định về gian lận thương mại và âm mưu phạm tội thuộc Title 18.

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2026, U.S. Department of Justice (DOJ) đã phối hợp với U.S. Department of Homeland Security (DHS) và U.S. Customs and Border Protection (CBP) để ra mắt Lực Lượng Chống Gian Lận Thương Mại (Trade Fraud Task Force). Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong chính sách siết chặt việc kiểm soát hành vi trốn thuế quan, gian lận hải quan và các hình thức buôn lậu theo Tariff Act of 1930, False Claims Act (FCA), cũng như các quy định về gian lận thương mại và âm mưu phạm tội thuộc Title 18.

Đến nay, lực lượng này đã gây ra những tác động tài chính đáng kể cho các công ty và cá nhân bị cáo buộc có hành vi nhập khẩu trái pháp luật. Ngày 14 tháng 7 năm 2026, chỉ vỏn vẹn dưới 1 năm từ lúc bắt đầu hoạt động, DOJ thông báo rằng lực lượng này đã thu hồi hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thu dân sự và hình sự, tiền phạt, tài sản bị tịch thu và các khoản bồi thường thiệt hại được công khai trong quá trình truy tố.

Đối với các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, đại lý hải quan và các bên tham gia khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc thành lập lực lượng cho thấy Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay không còn xem hành vi không tuân thủ quy định hải quan như một vấn đề hành chính, mà là vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự và hình sự. Theo DOJ cho biết, Perfectus Aluminum đã chấp nhận thỏa thuận trả 549,5 triệu USD để giải quyết cáo buộc gian lận nhằm tránh các khoản thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với nhôm định hình nhập khẩu từ Trung Quốc; Ceratizit USA LLC đồng ý trả 54,4 triệu USD do bị cáo buộc không nộp các khoản thuế cần thiết cho các sản phẩm tungsten carbide nhập khẩu từ Trung Quốc; và Redi-Bag USA đồng ý trả 7,3 triệu USD để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc khai sai xuất xứ hàng hóa liên quan đến túi sách làm bằng polyethylene đã được nhập khẩu và hành vi trốn thuế chống bán phá giá.

Một số lĩnh vực trọng tâm của Lực Lượng Chống Gian Lận Thương Mại bao gồm:

Trốn thuế quan, bao gồm thuế theo Mục 301;

Trốn thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng;

Khai sai xuất xứ hàng hóa;

Gian lận liên quan đến công ty vỏ bọc, đại lý hải quan, hoàn thuế (drawback) và hiệp định thương mại tự do (FTA);

Các phương thức chuyển tải hàng hóa (transshipment) trái phép;

Khai sai phân loại, trị giá hoặc bản chất của hàng hóa nhập khẩu;

Buôn lậu và các hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp khác;

Các vi phạm thương mại liên quan đến việc ép buộc lao động; và

Hàng hóa nhập khẩu có thể gây ảnh hưởng đến an toàn hoặc sức khỏe cộng đồng.

Nhiều cuộc điều tra của lực lượng được khởi xướng hoặc được hỗ trợ bởi những cáo buộc từ những người tố giác (whistleblower). Dưới FCA, bất kì cá nhân nào, được gọi là “người khởi kiện” (relator), cũng có thể thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ khởi kiện hành vi gian lận chống lại chính phủ nếu có thông tin. Nếu chính phủ thu hồi được tiền từ vụ kiện đó, người khởi kiện có thể được hưởng một phần số tiền đã được thu hồi. Trong lĩnh vực thương mại, cơ chế tố giác này cho phép nhân viên và những cá nhân có hiểu biết về hoạt động nhập khẩu tố giác và báo cáo các hành vi trốn thuế quan, khai thấp trị giá, phân loại sai và những vi phạm hải quan khác.

Gần đây DOJ đã công bố việc thành lập Bộ Phận Thực Thi Pháp Luật Thương Mại Toàn Cầu (Global Trade & Commerce Enforcement Section, GTCES) trực thuộc Phòng Thực Thi Chống Gian Lận Quốc Gia (National Fraud Enforcement Division) nhằm “điều tra và truy tố các tội phạm gian lận về nhập khẩu, thương mại và các hành vi gian lận có thể gây tổn hại các ngành công nghiệp Hoa Kỳ, trốn tránh việc thu ngân sách từ bên ngoài, đe dọa sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng, tài trợ cho các đối thủ nước ngoài, thúc đẩy việc ép buộc lao động thông qua các hoạt động thương mại bất hợp pháp, và vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ về thương mại trong và ngoài nước.” Việc thành lập GTCES càng nhấn mạnh chính sách hiện tại của chính phủ và tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định hải quan. Các nhà nhập khẩu nên cân nhắc thuê kiểm toán độc lập cho chuỗi cung ứng của mình, đồng thời rà soát kỹ các chính sách của mình, bao gồm việc phân loại mã thuế quan, xác định trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa, biện pháp phòng vệ thương mại, các cuộc điều tra của cơ quan nhà nước và tự nguyện công bố thông tin.Việc phát hiện và xử lý sớm các vấn đề tiềm ẩn có thể giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ bị chính phủ can thiệp, và góp phần giúp quá trình thương mại diễn ra thuận lợi hơn.

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