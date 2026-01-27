Outlook 2026: Comercio Internacional En México

En 2026, podríamos ver un entorno de supervisión más riguroso en materia fiscal y aduanera, junto con posibles ajustes al régimen de sanciones aplicable a las operaciones de comercio exterior.

1. Mayor Supervisión y Ajustes al Régimen de Sanciones en México — En 2026, podríamos ver un entorno de supervisión más riguroso en materia fiscal y aduanera, junto con posibles ajustes al régimen de sanciones aplicable a las operaciones de comercio exterior. Las autoridades han incrementado las obligaciones de cumplimiento, lo que podría aumentar la exposición de las empresas a auditorías fiscales, multas y medidas precautorias. En este contexto, las entidades impactadas podrían considerar fortalecer sus controles internos, la preparación de documentación y sus estrategias de defensa en un esfuerzo para reducir contingencias y minimizar el riesgo de determinaciones que puedan resultar en sanciones costosas.

2. Reforma a la Ley Aduanera y Nuevos Esquemas de Control — La reciente reforma a la Ley Aduanera podría derivar en:

Mayor supervisión de los participantes en la cadena de suministro internacional mediante nuevos mecanismos de control habilitados por la innovación tecnológica y los sistemas aduaneros electrónicos, lo que podría aumentar la trazabilidad;

Sanciones más estrictas, incluyendo multas que en algunos casos podrían alcanzar hasta el 300% del valor comercial de las mercancías transaccionadas; y

Mayor responsabilidad para los agentes aduanales y las agencias aduaneras.

Por lo tanto, las empresas deberían considerar monitorear de cerca cómo se gestionan sus operaciones de comercio exterior y asegurarse de que sus agentes aduanales operen de manera independiente, con un alcance de responsabilidad claramente definido.

3. Renegociación del T-MEC — El proceso de revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzará en 2026, lo que podría dar lugar a ajustes en las reglas de origen, los mecanismos de cumplimiento laboral y ambiental, los procedimientos de resolución de controversias y las disposiciones sectoriales. Este proceso podría modificar obligaciones sustantivas para importadores, exportadores y productores en México. Las empresas podrían considerar monitorear las posiciones de negociación de los tres países y preparar análisis preventivos anticipándose a posibles cambios regulatorios y de cumplimiento.

4. Revisión de Incentivos Arancelarios en el marco de la competencia internacional — Las empresas podrían realizar una revisión periódica de su política arancelaria para verificar si están aprovechando de manera adecuada los programas de comercio exterior, incentivos y beneficios que ofrece el gobierno mexicano. Una gestión arancelaria eficiente puede contribuir a mejorar la competitividad de las empresas frente a un entorno global dinámico, y puede ayudar a mitigar el impacto del reciente incremento de aranceles decretado por el gobierno.

5. Fortalecimiento de cadenas de suministro y nuevos posibles requisitos regulatorios — Los esfuerzos para fortalecer y consolidar las cadenas de suministro dentro de la región de Norteamérica podrían intensificarse. En este contexto, las empresas podrían evaluar nuevos proyectos desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio, con el fin de estar preparadas para posibles ajustes regulatorios o cambios en los requisitos aplicables.

