Investigación Antidumping y Antidsubvenciones sobre Pierna y Espaldilla de los Estados Unidos

Hoy, 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping y antisubvención sobre las...

Article Insights

Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular: with readers working within the Automotive industries Vazquez Tercero & Zepeda are most popular: within Real Estate and Construction and Corporate/Commercial Law topic(s)

Hoy, 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de los Estados Unidos de América, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitantes

Las empresas nacionales solicitantes del inicio de la investigación son Alimentos Kowi, S.A. de C.V., Alimentos Soles, S.A. de C.V., Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V., Proteína Animal, S.A. de C.V., y Sonora Agropecuaria, S.A. de C.V.

Producto investigado

La pierna y espaldilla de cerdo, con y sin hueso, fresca, refrigerada o congelada, sujetas a reglamentaciones o regulaciones nacionales que aseguran su inocuidad y trazabilidad. Se refieren a dos de los denominados cortes primarios (primal cuts, en inglés), que consisten en partes del cerdo en canal, que en este caso corresponden específicamente a las extremidades traseras y delanteras, cuya presentación por lo general es entera pero también puede ser en trozos. No se consideran los cortes porcionados, es decir, aquellos cortes que son de conveniencia para el consumidor final y que son piezas individuales.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01 y 0203.29.99 de la TIGIE.

Periodo investigado:

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Periodo de análisis (Daño):

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar sus formularios para participar es el 10 de febrero de 2026 (por confirmarse), aunque puede solicitarse una prórroga

ANTIDUMPING

Determinación del valor normal:

La Secretaría decidió utilizar la metodología de valor normal reconstruido (VNR) para la determinación de valor normal.

SUBVENCIONES

Subvenciones federales a empacadoras:

Food Purchase and Distribution Program, FPDP

Meat and Poultry Processing Expansion Program, MPPEP

Meat and Poultry Intermediary Lending Program, MPILP

Supply Chain Guaranteed Loan Program, FSCGLP

Local Meat Capacity Grant Program, Local MCap

Meat and Poultry Inspection Readiness Grant, MPIRG

Indigenous Animals Harvesting and Meat Processing Grant Program, IAG

Subvenciones federales a porcicultores

Market Facilitation Program, MFP

Pandemic Assistance Program for Producers

Spot Market Hog Pandemic Program, SMHPP

Coronavirus Food Assistance Program, CFAP

Pandemic Livestock Indemnity Program, PLIP

Livestock Indemnity Program, LIP

Regional Agricultural Promotion Program, RAPP

Livestock Gross Margin Insurance Plan for Swine, LGM-Swine

Livestock Risk Protection Insurance Plan for Swine, LRP-Swine

Subvenciones federales a productores de alimento para cerdo

Market Facilitation Program, MFP

Coronavirus Food Assistance Program, CFAP

Marketing Assistance Loans, MALs

Loan Deficiency Payments, LDPs

Price Loss Coverage, PLC

Agriculture Risk Coverage, ARC

Federal Crop Insurance Program, FCIP

Subvenciones locales:

También existen subvenciones locales en Iowa, Minnesota e Indiana para empacadoras, porcicultores y productores de alimento para cerdos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.