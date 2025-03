美国商务部和ITC受理针对中国生产的聚丙烯瓦楞箱的新反倾销与反补贴税申请

2025年3月18日,美国聚丙烯瓦楞箱(PCB)生产商联盟向美国商务部(DOC)和美国国际贸易委员会(ITC)提出申请,要求对美国从中国和越南进口的PCB征收反倾销税,并对中国生产的PCBs征收反补贴税。同日,ITC发布了反倾销和反补贴税调查立案公告:调查案号为701-TA-757 和 731-TA-1737-1738(初步阶段)。

申请中指控的倾销幅度与反补贴项目

本次申请由CoolSeal USA Inc.、Inteplast Group Corporation、SeaCa Plastic Packaging and Technology Container Corp等企业联合提出。申请人指控中国产品的倾销幅度为74.63%至 83.49%(从价税),越南产品的倾销幅度为40.85%(从价税)。此外,申请人指控中国政府通过优惠贷款、所得税减免与抵扣、进口关税减免以及以低于适当报酬提供货物(聚丙烯、碳酸钙及颜料)和服务(电力)等方式对本国PCB生产商进行补贴。

本次调查的拟议范围

本调查所涉商品为聚丙烯瓦楞箱("PCBs")。PCBs指由聚丙烯瓦楞板(亦称聚丙烯空心板、聚丙烯双壁板或多层板)制成的箱体、托盘或其他容器。此类聚丙烯板材通常采用连续挤出工艺,由含50%及以上聚丙烯成分的塑料树脂制成。

无论聚丙烯均聚物、聚丙烯共聚物、再生或原生聚丙烯的具体配比如何,亦无论是否添加抗静电剂、阻燃剂等辅助化学物质,均属于调查范围。PCBs的生产工艺包括将聚丙烯瓦楞板切割为特定长度、压折痕以便折叠,并通过模切形成特定箱型。PCBs表面可进行油墨或数码印刷。该类产品可以折叠状态进口至美国,亦可呈未折叠状态进口后再组装成具有底壁和侧壁的箱体。未折叠组装的PCBs可能含有制造接缝以保持最终形态。

受调查的商品包括带/不带提手、带/不带箱盖、带/不带加固线的PCBs,无论其为整体式或多部件式结构。受调查的产品目前归入《美国协调关税表》(HTSUS)统计编号3923.10.9000项下。尽管列明HTSUS编号仅为便利海关,但商品的书面描述是判断依据。

一般而言,PCBs用于包装、储存或运输其他商品,通常通过切割、压痕、模切等工序将聚丙烯瓦楞板折叠成容器。

申请中列名的中国生产商 /出口商

Anhui Henghan International Co Ltd

Brevino Industry Co Ltd

Changzhou Sunplas Co Ltd

Chengdu Jinjia Plastic Products

Dongguan Jian Xin Plastic Products

Guangdong G Top Import & Export Co Ltd

Hangzhou Acme Imp & Exp Co Ltd

Jiansu Eastern Shenghau

Jinan Mantis Co Ltd

Ling Trading Co Ltd

Lynchain Trading Co Ltd

Nanning Yi Run Xuan Trading Co Ltd

Ningbo Eco Packaging Technology Co

Ningbo Luchen Packaging Technology Co., Ltd.

Qingdao Guangmei Plastic Technology

Qingdao Lobis Industries And Trade Co., Ltd.

Qingdao Shunchengda International Logistics Co., Ltd.

Shandong Corflute International

Shandong PPKG I&E Co. Ltd.

Shandong Runping Plastic Industry Co. Ltd.

Shanghai Herzesd Industrial Co Ltd

Shenzhen Fuming Packing Co., Ltd.

Shijiazhuang Chenteng Trading Co., Ltd.

Sinocan International Logistics

Suzhou Huiyuan Plastic Products Co.

Zhuhai Seastar Packaging Material Co., Ltd.

ITC与DOC 初步调查的预计时间表

2025 年 4 月 4 日 申请参加ITC于2025年4月8日举行的听证会的截止期限 2025 年 4 月 7 日 就出席ITC听证会事宜向ITC提交书面证词及补充材料的截止期限。 2025 年 4 月 8 日 ITC听证会于美国华盛顿特区ITC总部举行。 2025年4月11日 向ITC提交听证会后简报及相关材料的截止期限。 2025年5月2日 ITC初步裁定截止期限。 2025 年 6 月 11 日 DOC反补贴税初步裁定截止期限(除非DOC延期)。 2025 年 8 月 15 日 DOC反补贴税初步裁定的最迟截止期限(如完全延期)。 2025年8月25日 DOC反倾销初步裁定截止期限(除非DOC延期)。 2025年10月14日 DOC反倾销初步裁定的最迟截止期限(如完全延期)。

