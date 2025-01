Vietnam Investment Review Im Gespräch Mit Dr. Oliver Massmann Über Die Auswirkungen Des Eu-Vietnam-Freihandelsabkommens Und Des Investitionsschutzabkommens

1. Das EVFTA hat sich zu einem wichtigen Hebel für die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Vietnam entwickelt. 2025 wird das fünfte Jahr seit dem Inkrafttreten des EVFTA im August 2021 sein. Welche positiven Auswirkungen hat das Abkommen bisher auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen gehabt?

Das EVFTA hat die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Vietnam erheblich verbessert. Mit einem großen Außenhandelsvolumen nach Inkrafttreten des EVFTA ist die EU derzeit einer der größten Handelspartner Vietnams. Nach Angaben der Europäischen Kommission ist Vietnam der 16. größte Handelspartner der EU und innerhalb der ASEAN der zweitgrößte Handelspartner der EU. Zusammengenommen ist ASEAN der drittgrößte Handelspartner der EU außerhalb Europas (nach den USA und China). Die wichtigsten Exporte der EU nach Vietnam sind Hightech-Produkte, darunter elektrische Maschinen und Geräte, Flugzeuge, Fahrzeuge und pharmazeutische Erzeugnisse, während die wichtigsten Exporte Vietnams in die EU Telefonapparate, elektronische Produkte, Schuhe, Textilien und Bekleidung, Kaffee, Reis, Meeresfrüchte und Möbel sind. Kurz vor dem fünften Jahrestag der Umsetzung des Abkommens sind mehrere positive Auswirkungen zu erkennen:

Die Zahlen des vietnamesischen Industrie- und Handelsministeriums zeigen, dass die vietnamesischen Exporte in die EU ein erhebliches Wachstum erfahren haben und von rund 35 Mrd. EUR im Jahr 2019 auf über 48 Mrd. EUR im Jahr 2023 gestiegen sind. Dieser Anstieg ist besonders auffallend in Sektoren wie Elektronik, Textilien, Schuhe, Landwirtschaft und Meeresfrüchte.

Das EVFTA hat die Investitionsströme angekurbelt, insbesondere in erneuerbaren Energien und anderen strategische Sektoren. Mehrere EU-Länder haben ihre Investitionen im vietnamesischen Sektor der erneuerbaren Energien erhöht und sich damit an den globalen Nachhaltigkeitstrends orientiert. Neben dem Energiesektor zielen die EU-Investitionen auf verschiedene Sektoren ab und tragen so zur wirtschaftlichen Diversifizierung und Entwicklung Vietnams bei.

Nach Angaben des Ministeriums für Planung und Investitionen ist die EU durch das EVFTA zur sechstgrößten Quelle für ausländische Direktinvestitionen in Vietnam aufgestiegen und hat 28 Milliarden Euro in 2.450 Projekte investiert, vor allem in Hightech-Sektoren. Das Ministerium für Planung und Investitionen geht davon aus, dass der Zustrom ausländischer Direktinvestitionen aufgrund der Verpflichtungen des EVFTA zunehmen wird, was die Handelsfreiheit erhöht, hochwertige Investitionen anzieht und ein transparenteres Geschäftsumfeld schafft, das grenzüberschreitende Transaktionen begünstigt.

2. Von welchen Möglichkeiten und Sektoren können EU-Investoren auf dem vietnamesischen Markt von der EVFTA profitieren?

Das EVFTA bietet durch die Liberalisierung der Zölle und die Stärkung der Handels- und Geschäftsbeziehungen erhebliche Chancen für EU-Unternehmen. Es gewährt einen besseren Zugang zu einem Schwellenmarkt mit fast 100 Millionen Menschen, darunter etwa 55 Millionen Arbeitnehmer. Darüber hinaus fördert das Abkommen Partnerschaften, Dialoge und Zusammenarbeit und stärkt so die Beziehungen zur südostasiatischen Region.

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam hat EU-Investoren zahlreiche Möglichkeiten auf dem vietnamesischen Markt eröffnet, da es ihnen den Zugang zu ausländischen Direktinvestitionen und PPP-Projekten erleichtert. EU-Investoren können in den folgenden Sektoren von dem EVFTA profitieren:

Hightech-Produktion: Das EVFTA erleichtert die Ausfuhr von Hightech-Produkten aus der EU nach Vietnam, einschließlich elektrischer Maschinen und Geräte, und schafft damit Möglichkeiten für EU-Investoren auf dem vietnamesischen Markt.

Erneuerbare Energien: Das EVFTA hat in mehreren EU-Ländern zu verstärkten Investitionen in erneuerbare Energien geführt und damit zum Wachstum dieses Sektors in Vietnam beigetragen.

Pharmazeutika: Mit Inkrafttreten des EVFTA wird etwa die Hälfte der EU-Arzneimittelimporte nach Vietnam zollfrei sein, was die Attraktivität des vietnamesischen Arzneimittelmarktes für EU-Investoren erhöht.

Lebensmittel- und Getränkeherstellung: Die vietnamesische Regierung hat sich verpflichtet, ihre Wirtschaft im Rahmen des EVFTA für Investitionen in der verarbeitenden Industrie in mehreren Schlüsselsektoren, wie z. B. Lebensmittel und Getränke, zu öffnen.

3. Trotz der Abschaffung der Zölle für viele Exportgüter in den EU-Markt durch das EVFTA kann die Einhaltung der strengen Ursprungsregeln (rules of origin – ROO) für Unternehmen ein Hindernis darstellen, um die Vorteile des Abkommens zu nutzen. Können Sie dieses Hindernis näher erläutern?

Zunächst zur ROO: Die ROO gilt im Rahmen des EVFTA, wenn die betreffenden Waren ihren Ursprung in der EU oder in Vietnam haben müssen, um den Präferenzzollsatz zu erhalten. Am 15. Juni 2020 erließ das Ministerium für Industrie und Handel das Rundschreiben 11/2020/TT-BCT zur Umsetzung der Ursprungsregeln des EVFTA, wonach in folgenden Fällen eine Ware als Ursprungserzeugnis der EU oder Vietnams gilt: (i) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei umfassend gewonnen oder hergestellt worden sind (d. h. vollständig gewonnene Erzeugnisse); (ii) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, sofern diese Vormaterialien ausreichend bearbeitet worden sind (d. h. ausreichend bearbeitete Erzeugnisse). Dementsprechend müssen Exporteure für Sendungen von mehr als 6.000 EUR ein Ursprungszeugnis (EUR.1) einholen oder für kleinere Sendungen eine Ursprungserklärung abgeben. Um den letztgenannten Mechanismus zu nutzen, müssen sich die Unternehmen im System der registrierten Exporteure (REX) der EU registrieren lassen und die volle Verantwortung für die Richtigkeit ihrer Erklärungen übernehmen.

Vietnam hat erhebliche Schwierigkeiten, die ROO des EVFTA einzuhalten, weil es Vorleistungen aus Nachbarländern bezieht, um die Vorteile der Ursprungskumulierung zu nutzen. Diese Regel erlaubt es bei vietnamesischen Waren, die über mehrere Phasen hergestellt werden, Rohstoffe aus anderen Ländern zu verwenden und dennoch den geforderten regionalen Anteil" zu erfüllen. Insbesondere im Textil- und Bekleidungssektor können Produktionsmaterialien aus Ländern importiert werden, die sowohl mit der EU als auch mit Vietnam Freihandelsabkommen unterzeichnet haben, wie z. B. Südkorea. Die Unternehmen könnten daher dazu übergehen, Rohstoffe aus EU-Ländern oder anderen Ländern mit Freihandelsabkommen mit der EU zu importieren, um von den Steuervergünstigungen zu profitieren. Die Kosten für Rohstoffe aus diesen Ländern sind jedoch nicht billig. Selbst bei einem Zollsatz von 0 % ist die Einfuhr von Rohstoffen aus Südkorea immer noch nicht

wirtschaftlich Effizient. Aufgrund des komplexen Netzes der Lieferkette ist es für viele Exporteure schwierig, die strengen Kriterien zu erfüllen, die für eine zollfreie Behandlung erforderlich sind. Infolgedessen haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, die Vorteile des Abkommens voll auszuschöpfen.

Auch die komplizierten Verwaltungsverfahren zur Bescheinigung der Ursprungseigenschaft stellen erhebliche Hindernisse dar. Um ein Ursprungszeugnis zu erhalten, müssen die Exporteure vollständige Informationen über das Herstellungsverfahren, die Herkunft der Rohstoffe und Einzelheiten zu den Ursprungsregeln vorlegen. Darüber hinaus können Exporteure für Exportsendungen mit einem Gesamtwert von nicht mehr als 6.000 EUR eine Ursprungserklärung ausgestellt bekommen, ohne ein Ursprungszeugnis beantragen zu müssen. Um diesen Mechanismus nutzen zu können, müssen sich die Unternehmen jedoch im REX-System (System der registrierten Exporteure) der EU registrieren lassen und die volle Verantwortung für die Richtigkeit ihrer Erklärungen übernehmen.

Dies hat zu Betriebsstörungen geführt, die Versandverzögerungen und höhere Kosten für die Exporteure verursachten. Die Unternehmen haben Mühe, die Liefertermine einzuhalten, was wiederum das vietnamesische Exportpotenzial beeinträchtigt und die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Unternehmen auf dem EU-Markt schwächt

4. Wie können vietnamesische Exporteure die ROO überwinden und ihre Lieferungen in den EU-Markt steigern?

Zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus den Ursprungsregeln (ROO) im Rahmen des EVFTA ergeben, könnten die Exporteure auf die folgenden Lösungen zurückgreifen:

Erlangung eines umfassenden Verständnisses der ROO in der EVFTA durch die Teilnahme an von der Regierung und der Industrie geleiteten Workshops zu den ROO-Anforderungen.

Um ein wirksames System für das Ursprungsmanagement und die Nachverfolgung der Lieferkette aufzubauen, müssen die Unternehmen vom Beginn des Produktionsprozesses an Vorbereitungen treffen (z. B. Auswahl der Rohstoffquelle, Sammlung von Ursprungszeugnissen für Rohstoffe, Aufbewahrung von Belegen usw.).

Proaktive Sicherung der Rohstoffversorgung durch Zusammenarbeit mit einheimischen Lieferanten, um eine kontinuierliche und konforme Versorgung mit Materialien zu gewährleisten und so die Abhängigkeit von importierten Materialien zu verringern.

5. Das bevorstehende Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVIPA) soll dazu beitragen, EU-Investitionen auf dem vietnamesischen Markt zu erleichtern. Allerdings haben noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten diesem Abkommen zugestimmt. Wenn das EVIPA in Kraft tritt, wie wird sich die EU-Investitionslandschaft in Vietnam verändern?

Das Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVIPA) wird die Investitionslandschaft zwischen der EU und Vietnam erheblich verbessern. Sobald es vollständig ratifiziert und in Kraft getreten ist, wird es voraussichtlich mehrere wichtige Änderungen mit sich bringen:

Verbesserter rechtlicher Rahmen: Neben den Verpflichtungen zu grundlegenden Prinzipien wie der fairen und gerechten Behandlung von Investoren und den erfassten Investitionen sieht das EVIPA die Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) vor, bei der die Investoren bei investitionsbezogenen Streitigkeiten das Recht haben, das Gastland im Rahmen eines internationalen Schiedsverfahrens zu verklagen. Das Schiedsverfahren wird in Konfliktfällen aus Gründen der Transparenz öffentlich gemacht. Der endgültige Schiedsspruch ist bindend und vollstreckbar, ohne dass seine Gültigkeit von den örtlichen Gerichten überprüft wird. Die ISDS Bestimmung im Rahmen des CTPPP und EVIPA bietet den Investoren ein hohes Maß an Rechtssicherheit, Durchsetzbarkeit und Schutz.

Höhere ausländische Direktinvestitionen: Mit einem verbesserten Schutz und einem kalkulierbaren Investitionsumfeld wird Vietnam wahrscheinlich qualitativ hochwertigere Investitionen aus der EU anziehen, insbesondere in Sektoren wie erneuerbare Energien, Hightech-Produktion und Dienstleistungen.

Gestärkte Wirtschaftsbeziehungen: Das EVIPA wird die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Vietnam weiter festigen, auf den Erfolgen des EVFTA aufbauen und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. Durch die Einhaltung internationaler Investitionsschutzstandards stärkt Vietnam seinen Ruf als verlässliches Ziel für ausländische Investitionen und passt sich damit der globalen Wirtschaftspraxis an.

Ermutigung zu Reformen: Es wird erwartet, dass die Umsetzung des EVIPA Vietnam dazu veranlassen wird, seine regulatorischen Reformen fortzusetzen, um das allgemeine Geschäftsumfeld zu verbessern und es für ausländische Investitionen günstiger zu machen. Das Abkommen unterstreicht die Verpflichtung zur Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsstandards und fördert verantwortungsvolle und nachhaltige Investitionspraktiken.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.