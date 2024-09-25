2024年9月16日，美国贸易代表办公室宣布了对中国301关税的最终修改措施，此前他们在2024年5月完成了对301关税的法定四年期审查。

正如我们在2024年5月报道的那样，拜登总统指示美国贸易代表办公室对相关"战略行业"采取行动，提高关税，这些行业包括钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、岸桥起重机以及医疗产品。随后，美国贸易代表办公室于2024年5月28日宣布了拟议中的对华301关税上调计划，涉及14个战略行业的产品，年贸易额据称达180亿美元 ("2024年5月拟议修改计划")。

在审查了超过1100条公众意见后，美国贸易代表办公室于2024年9月16日宣布了对指定战略行业中某些中国制造的产品加征额外301关税的决定。该决定包括对2024年5月拟议修改计划的某些调整，例如澄清关税上调的生效日期、对某些口罩产品上调关税，并确定了对太阳能制造设备授予关税豁免的产品条目。

美国贸易代表办公室上调关税的行动通知(以下简称"《通知》") 已于2024年9月18日发布在《联邦纪事》上。《通知》的附录A包含一张表格，详细列出了14个产品类别下的关税上调细则，包括382个关税协调代码和7个统计报告编号下的产品，以及适用的关税税率和关税上调的生效年度。具体而言，表中所列2024年的关税上调将适用于在 2024年9月 27日或之后进入消费市场或从仓库提取供消费的产品。下表所列产品清单为《通知》中通过HTSUS关税协调码识别的产品，这些产品的301关税上调将于2024年9月27日生效。

电池零件(非锂电子电池) 关税税率在2024年将上调至25% 电动汽车 关税税率在2024年将上调至100% 某些口罩 关税税率在2024年将上调至25% 关税将在2026年进一步上调至 50% 锂离子电动汽车电池 关税税率在2024年将上调至25% 部分其他关键矿物 关税税率在2024年将上调至25% 船岸起重机 关税税率在2024年将上调至25% 太阳能电池（无论是否组装成模块） 关税税率在2024年将上调至50% 钢铝产品 关税税率在2024年将上调至25% 注射器和针头 关税税率在2024年将上调至100%

2025年和2026年的关税上调将分别适用于2025年1月1日和2026年1月1日或之后进入消费市场或从仓库提取供消费的产品。

在《通知》的附录B中，美国贸易代表办公室采纳了14项用于太阳能制造设备的临时关税豁免产品条目 (在2024年5月拟议修改计划中有19项临时关税豁免条目)。

《通知》的附录E包含了符合申请临时关税豁免条件的机械设备的HTSUS关税协调代码清单。

现在是时候评估公司从中国进口的产品是否会受到301关税上调的影响了。我们很愿意帮助公司评估这些关税。如果您有任何问题，请随时与我们联系。

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