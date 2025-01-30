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关注！美国专利官费上涨！

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美国专利商标局（USPTO）依据Leahy-Smith美国发明法案（AIA）及2018年追逐工程与科学成功法案（SUCCESS Act）修订案，对专利费用进行了调整。新的费用标准旨在确&#