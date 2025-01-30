关注！美国专利官费上涨！

美国专利商标局（USPTO）依据Leahy-Smith美国发明法案（AIA）及2018年追逐工程与科学成功法案（SUCCESS Act）修订案，对专利费用进行了调整。新的费用标准旨在确保USPTO能够覆盖未来几年的专利运营总预估成本，于2025年1月19日起正式实施。
本次费用调整概览：
- 发明专利和外观设计专利的常规申请费用均有所上调
- 引入了一些新的收费项目
以下为您列举了专利申请中常见项目的费用变化，具体分为发明、外观专利申请官费、其他官费、恢复请求官费及新增官费项目。
参考资料：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/11/20/2024-26821/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025
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