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6 January 2025

来啦！美国商标官费将上涨，这些细节需注意

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美国专利商标局USPTO近日公布...
United States Intellectual Property
Li Wenjing
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美国专利商标局USPTO近日公布，美国商标注册申请的官费已调整，具体实施日期为2025年1月18日。这是自2021年以来美国商标官费的又一次调整，此次官费上涨涵盖了多个申请类型，为方便大家了解，详细介绍如下：

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备注：相关费用调整官方英文详情介绍可查看USPTO官网https://www.uspto.gov/trademarks/fees-payment-information/summary-2025-trademark-fee-changes。

此次调整增加了美国商标注册的成本，除费用的直接变化外，最值得关注的则是增加了超项费的要求，无疑将会给后续申请策略，尤其是商品选择策略带来变化。

同时，商品选择中，如申请自定义商品或服务项目名称，不仅费用增加，且在一定程度上也会提高商品/服务描述遭遇补正的风险，因此为节省申请成本，建议申请人尽可能地选择规范的商品/服务描述进行递交。规范的商品/服务描述可通过Trademark ID Manual(网址：https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html)查询。

距离美国专利商标局实施最新官费收费标准尚有时日，如果您的商标还未提交申请，建议尽快安排提交申请！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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