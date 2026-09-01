美国CPSC合规证书电子申报新规解读与中国企业合规应对

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摘要：
本文解读美国消费品安全委员会（CPSC）eFiling 电子申报新规，该制度修订 16 CFR §1110 规则，将合规证书由事后备查调整为进口环节主动申报，但并未改变原有产品测试认证义务，过往有效检测报告与证书可继续沿用。新规自 2026 年 7 月 8 日对一般进口消费品生效，2027 年 1 月 8 日适用于自贸区转出货物。新规要求进口申报向 ACE 系统提交标准化证书字段数据，监管机构据此开展进口前风险筛查。企业需依次完成监管归属、认证义务、进口状态三层判断，区分儿童产品 CPC 证书与一般产品 GCC 证书，低货值、321 小额包裹均无申报豁免。申报可选择 Full PGA、Reference PGA、Disclaimer PGA 三种模式，进口商负责注册 CPSC 产品登记系统，中国制造商仅可作为贸易伙伴协助填报数据。对中国出口企业而言，应梳理输美产品线，规范产品编号、法规引用代码，保证测试报告与证书一一对应；根据产品变更及时更新证书版本，做好供应链与文件留存。申报信息具备法律约束力，不合规将带来清关扣留、高额民事罚款乃至刑事风险，企业需善用 CPSC 官方工具文档落实全流程合规。
引言
长期以来，中国企业开展美国消费品安全合规工作，主要关注产品能否通过第三方检测、是否已经签发儿童产品证书或者一般合格证书，以及产品标签和警示说明是否符合相关技术标准。在传统模式下，合规证书通常以纸质文件、电子文档或者网络链接形式保存，只有在美国消费品安全委员会（Consumer Product Safety Commission，以下简称“CPSC”）或者美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，以下简称“CBP”）提出要求时，进口方才需要进一步提供证书及其测试依据。
然而，随着跨境电商、小额包裹和多层次供应链模式快速发展，原有以企业自行保存证书、监管部门事后调取为主的制度已难以适应进口消费品数量持续增加的现实。证书名称、产品型号、制造地点和测试报告之间缺乏统一对应关系，也使监管机构难以在货物进口阶段快速识别产品风险。在此背景下，CPSC修订《美国联邦法规》第16编第1110部分（16 CFR § 1110），建立消费品合规证书电子申报制度（electronic filing of certificates of compliance，以下简称“eFiling”）。eFiling仅改变了合规证书的提交方式，即从“被动备查”变为“主动申报”，并未改变产品测试、认证或合规义务本身，原则上不要求重新对产品进行测试。
自2026年7月8日起，依法需要签发合规证书的大多数进口消费品，应在办理进口申报时通过CBP自动商业环境系统（Automated Commercial Environment，以下简称“ACE”）提交证书数据；从美国外国贸易区进入消费或者仓储环节的产品，则自2027年1月8日起适用相应要求。1eFiling将产品识别、适用规则、制造地点、测试机构和认证主体等信息转化为体系化数据，使CPSC能够在货物进入美国市场之前进行风险分析。由此，中国制造商和出口商的合规工作将延伸至产品分类、法规识别、供应商管理、证书版本、进口数据以及上市后事故处置等消费品出口全过程。
一、CPSC合规证书电子申报制度的规范背景
（一）美国消费品安全监管与产品认证体系
CPSC是负责美国消费品安全监管的联邦机构，其职权主要来源于《消费品安全法》（Consumer Product Safety Act，CPSA）、《消费品安全改进法》（Consumer Product Safety Improvement Act，CPSIA）、《联邦危险物质法》（Federal Hazardous Substances Act，FHSA）、《易燃织物法》（Flammable Fabrics Act，FFA）和《防毒包装法》（Poison Prevention Packaging Act，PPPA）等法律。CPSC通过制定强制性产品安全标准、监督第三方实验室、检查进口消费品、调查产品事故以及实施召回等方式，对进入美国市场的消费品进行监管。2
企业开展合规审查时，首先需要判断产品是否属于CPSC管辖的“消费品”（consumer product）。部分产品虽然面向消费者销售，但可能主要受到美国食品药品监督管理局、环境保护署、国家公路交通安全管理局或者联邦通信委员会等其他机构监管。对于兼具普通消费、电气、通信或者医疗功能的复合型产品，还可能出现多个机构分别监管不同风险事项的情形。因此，确认产品监管归属，是识别后续测试、认证和申报义务的前提。
在CPSC监管体系内部，还应区分儿童产品（children’s product）和一般用途产品（general-use product）。主要为十二岁及以下儿童设计或者使用，并受到儿童产品安全规则约束的产品，原则上应由CPSC认可的第三方实验室进行测试，并由法定认证主体签发儿童产品证书（Children’s Product Certificate，以下简称“CPC”）。一般用途产品受强制性规则约束时，则通常需要依据测试或者合理测试计划签发一般合格证书（General Certificate of Conformity，以下简称“GCC”）。一般而言，测试机构负责形成测试结果，由制造商或者进口方根据合格测试结果起草签发CPC或者GCC，证书本质上是制造商或者进口方对产品符合全部适用规则作出的正式声明。3
进一步而言，属于CPSC管辖范围并不当然意味着产品必须签发证书。只有产品受到CPSC执行的强制性规则、禁令、标准或者法规约束，并依法产生认证义务时，才需要签发CPC或者GCC，并进一步适用eFiling。企业因而不能仅根据产品名称或者海关税则编号确定申报义务，而应当审查产品用途、目标年龄、材料构成、结构功能和全部适用规则。
（二）传统证书制度的局限及监管模式转型
在eFiling全面实施前，合规证书可以通过纸质文件、电子文件或者网络链接向经销商、零售商和监管机构提供。在多数进口场景中，证书只需要在CPSC或者CBP要求时，由进口方进一步调取，其在多元化进出口经济的背景下的局限性逐渐暴露。
具体而言，其一，不同企业制作的证书在产品名称、型号、规则引用和制造信息等方面缺乏统一口径。有的企业只使用“儿童玩具”、“家具”或者“电器”等笼统名称描述产品，有的证书只写明产品“符合CPSC要求”，却未逐项列明所适用的联邦规则。监管机构由此难以通过自动化手段将证书与具体报关货物、测试样品和销售型号相对应。
其二，传统制度还存在贸易数据和产品安全数据相互分离的问题。海关申报信息主要包括货物名称、数量、价值、原产地和税则编号，而产品测试报告则记录材料、型号、制造地点、测试日期和实验室等信息。两类数据缺乏稳定关联，使CPSC难以在货物进入市场前识别不同进口方、制造商和实验室之间的异常关系。
其三，部分企业存在不同产品型号共用同一证书、产品改款后继续使用旧测试报告、变更工厂后未重新评估证书有效性等问题。由于相关资料分散保存在制造商、进口方、实验室和报关行处，监管机构往往只有在产品被抽查或者发生事故后，才能发现证书与实际货物不一致。
正因如此，CPSC将证书监管由事后被动调取调整为进口主动提交。2025年公布的16 C.F.R § 1110最终规则修订了证书内容和提供方式，并要求依法需要认证的进口消费品通过ACE提交证书数据。42026年7月8日制度正式实施后，CPSC将其视为进口监管体系的重要现代化措施，目的在于集中监管资源识别高风险货物，同时减少守法进口方的不必要查验和通关延误。5
（三）数据字段的形成及其监管功能
eFiling制度的核心是对合规证书内容进行字段化处理。根据CPSC的操作说明，完整政府合作机构数据集（Full §ner Government Agency Message Set，以下简称“Full PGA Message Set”）需要提交七类基本证书数据：
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Product ID
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GTIN、SKU、UPC、型号、序列号、注册编号或替代编号之一；建议至少有一项编号可以在产品包装、装箱单或者商业发票中找到6
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Citation Codes
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产品适用的CPSC安全标准或法规编号
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Manufacture Date
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成品的生产日期
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Manufacture Place
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制造方的名称、完整地址和联系方式
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Product Test Date
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最近一次合规测试的日期
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Testing Laboratory
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实验室名称、完整地址和联系方式
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Point of Contact
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保存测试记录人员的名称、完整地址和联系方式
规则引用代码体现了产品依法适用的强制性规则，其本质是企业对产品年龄属性、材料、功能和使用场景进行法律识别后的结果。对于同时受到产品专项标准和横向安全要求约束的产品，应分别列明相应规则，例如儿童玩具不仅可能适用16 C.F.R § 12507及相应《玩具安全标准消费者安全规范》（Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety）条款（以下简称“ASTM F963”条款8），还可能同时涉及铅含量、邻苯二甲酸酯和小部件要求。CPSC在eFiling Document Library中发布了Citation Code、Testing Exclusion Code和Disclaim等代码资料，但同时提示相关清单主要用于申报指导，企业仍需结合具体产品规则进行独立判断。9
制造日期和制造地点来源于工厂生产记录，测试日期和实验室信息则来源于支撑认证的测试报告。企业依赖零部件测试签发成品证书时，也应在证书中反映相关测试所对应的规则、最近测试日期和实验室；如适用法定测试排除，还需提交对应的测试排除代码。这些字段进入ACE后，监管机构可以围绕产品、进口方、制造商、工厂和实验室进行交叉分析。例如，同一产品识别码是否突然对应不同制造地点，同一实验室是否为大量互不相关产品提供相同日期的测试，以及产品所申报规则是否与其税则号和历史进口记录明显不符。由此，eFiling将企业内部的测试和生产信息转化为进口风险筛查的基础。
二、eFiling新规的适用范围与产品认证要求
（一）适用范围的三层判断
判断一项出口至美国的产品是否需要eFiling，可以依次进行三层审查。
第一层是监管归属审查，即确认产品是否属于CPSC管辖。企业可以先通过CPSC Business Guidance Library、Regulated Product Database或者Regulatory Robot进行初步检索，但对于具有多重功能的产品，仍应结合其主要用途和具体风险进行判断。CPSC的“Does eFiling Apply to Me”指引也将产品监管和认证规则识别作为适用判断的首要步骤。10
第二层是认证义务审查，即确认产品是否受到依法要求签发证书的强制性规则、禁令、标准或者法规约束。若产品虽然属于CPSC监管，但尚不存在证书义务，则一般不因eFiling制度而新增认证要求。相反，只要产品本来需要签发CPC或者GCC，进口美国时原则上就应提交电子证书数据。11
第三层是进口状态审查，即确认货物是否属于为消费或者仓储目的进入美国的成品（finished product）。用于后续生产的真正零部件通常无需在进口时单独提交成品证书，但如果所谓“零部件”已经具备消费者使用功能，仅需简单包装或者少量组装即可销售，监管机构仍可能依据实际状态将其视为成品。12
此外，低价值进口也不存在普遍豁免。CPSC明确表示，凡产品依法需要认证，无论进口货值高低，均应线上申报证书；Section 321或者通常所称的de minimis货物13不享有eFiling豁免。商业性质的跨境电商销售，包括消费者通过网络平台向另一消费者销售产品，也可能属于适用范围。14
（二）儿童产品及其CPC要求
儿童产品的合规链条通常为“识别全部适用儿童产品安全规则⟶由CPSC认可实验室测试——取得合格测试报告——签发CPC——提交电子证书数据”。第三方实验室只能就其认可范围内的具体规则进行测试，企业不能仅凭实验室已被CPSC列入名单就推定其可以测试所有儿童产品项目。
常见需要第三方测试和CPC的品类包括儿童玩具、婴儿车、婴儿床、儿童高脚椅、儿童睡衣、奶嘴、摇铃、儿童自行车头盔以及多类婴幼儿耐用产品。儿童玩具通常适用16 CFR § 1250，并应在CPC中进一步列明实际适用的ASTM F963具体条款。儿童产品还可能叠加适用含铅量、表面涂层铅、邻苯二甲酸酯、小部件和纽扣电池等横向要求。15
因此，中国企业不能将“产品通过ASTM F963测试”等同于已经完成全部儿童产品认证。企业需要根据产品材料和结构，分别检查是否存在涂层、塑化材料、可拆卸小部件、电池仓或者其他风险因素，并将全部适用规则和测试依据纳入CPC及eFiling数据。
企业还应核对测试样品与量产产品是否一致。如果测试后更换塑料粒子、油墨、涂层、电池、磁体或者零部件供应商，原报告可能无法继续代表实际产品。相关变化不仅可能触发重新测试，也可能要求在Product Registry中建立新的证书版本。
（三）一般用途产品及其GCC要求
一般用途产品受到强制性消费品安全规则约束时，通常应签发GCC。与儿童产品不同，一般用途产品并不普遍要求使用CPSC认可的第三方实验室，企业可以依据自行测试、合格实验室测试或者合理测试计划16（reasonable testing program）签发证书，但认证主体仍需保证测试足以覆盖全部适用规则。17
CPSC公布的GCC规则清单涵盖自行车及自行车头盔、成人便携式床栏、建筑玻璃材料、双层床、纽扣电池或者硬币电池产品、地毯、服装储存单元、床垫、成人服装、便携式燃料容器以及部分打火机等品类。该清单会随着新规则发布和旧规则修订而调整，企业不宜长期沿用一次性检索结果。18
对于同时存在儿童版和成人版的产品，目标年龄和营销方式会直接影响所需证书类型。例如，自行车、头盔、双层床、服装和床垫既可能作为一般用途产品适用GCC，也可能因主要面向十二岁及以下儿童而适用第三方测试和CPC。企业需要结合设计特征、包装、广告、尺寸和通常使用人群判断产品属性，不能仅通过修改商品页面上的年龄描述改变法律性质。
三、eFiling的具体申报流程
（一）前端识别与证书数据准备
eFiling的第一步是确定产品适用规则并形成有效证书。中国制造商应先向美国进口方提供产品名称、产品编号、目标年龄、材料清单、制造工厂、制造日期、测试报告和实验室信息。进口方据此判断产品是否需要CPC或者GCC，并逐项确认Citation Codes。在该阶段，企业应建立“产品⟶规则⟶测试⟶证书⟶申报”的对应链条。每一个产品编号应关联具体版本、工厂和测试报告，每一项Citation Code应能够在测试报告或者合法测试排除中找到依据，避免出现测试报告只覆盖一项规则，而证书却对多项规则作出合规声明的情形。
对于SKU数量较多的企业，可以通过CPSC提供的CSV模板批量上传证书，也可以利用应用程序接口（Application Programming Interface，API）将企业内部产品系统与Product Registry连接。CPSC Document Library现已集中提供Quick Start Guide、Product Registry Guide、CSV模板、API技术规范、CATAIR申报指南、Harmonized Tariff Schedule（以下简称“HTS”）提示清单和Citation Code资料，应作为企业建立操作流程的主要官方来源。
（二）Full PGA、Reference PGA与Disclaimer PGA申报
企业完成证书数据准备后，可以选择Full PGA Message Set或者Reference PGA Message Set模式进行申报。对于落入HTS编码项下但无需签发证书的产品申报可以适用Disclaimer PGA Message Set。
采用Full PGA模式时，进口方将七项完整证书数据交给报关行，由报关行在每票进口申报中通过ACE提交。该模式不要求事先使用Product Registry，适合进口频率较低、产品定制程度较高或者型号经常变化的企业。然而，由于每票均需重复填写完整数据，企业更容易发生产品编号、制造地点和测试日期录入错误。
采用Reference PGA模式时，进口方先在Product Registry中录入并认证产品证书，再将认证人编号（Certifier ID）、产品编号（Product ID）和版本编号（Version ID）交给报关行。报关行通过ACE提交三个证书标识符，系统据此引用Product Registry中已保存的证书。该模式适合重复进口相同产品、SKU数量较多以及具备系统化数据管理能力的企业。19
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编号
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识别对象
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产生方式
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编制规则
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变化节点
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认证人编号
Certifier ID
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对证书认证承担最终责任的进口方
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进口方创建 Product Registry Business Account 时由系统自动生成
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建议采用与公司名相近、便于识别的字母数字组合，≤23英文字符
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证书更新时不变化
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产品编号
Product ID
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被认证的单一产品
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进口方自行指定
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GTIN、SKU、UPC、型号、序列号、注册编号、替代编号其中一类
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证书更新时不变化；产品本身发生重大变更不改变编号，差异改由Version ID 区分
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版本编号
Version ID
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某产品证书的具体版本
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进口方自行编制、随证书新增与更新顺序递增
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字母数字组合，仅在同一Product ID（Primary Product ID）范围内唯一
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证书更新时新建：周期复测更新、重大变更（产品设计/制造工艺/零部件来源）、异地工厂或不同实验室测试、编辑宽限期届满后修改等。是三个标识符中唯一随更新变化的
需要注意的是，Product Registry只是独立的证书数据存储系统，并不会自动向ACE发送信息。即使企业已经在Registry完成证书录入，仍必须将上述三个证书标识符交给报关行，由其提交Reference PGA Message Set。
Disclaimer PGA Message Set适用于产品虽落在CPSC标记的HTS编码项下、但依法无需签发证书的情形，例如拟用于生产组装、并非面向消费者销售的纯零部件，以及仅适用16 C.F.R § 1640标签要求、无需GCC的软包家具等。提交Disclaim Message Set时须附Intended Use Code，以向CPSC说明该票货物无需证书数据。20
（三）申报后的风险筛查与持续管理
证书数据随进口申报进入ACE后，CPSC可以将其用于调整货物风险评分，并决定是否查验或者进一步要求资料。CPSC目前表示，制度实施初期不会仅因缺少Full或者Reference PGA数据而要求ACE直接拒绝进口，而主要发送警告信息，但CPSC仍会继续执行既有证书义务，并可以要求CBP扣留或者查封不合规产品。21因此，完成电子申报并不意味着企业合规义务终止。相反，企业仍需保存证书、测试报告、生产记录和供应链资料，并确保CPSC提出要求时能够及时提供。如果产品设计、材料、制造地点、测试机构或者适用规则发生变化，企业应重新判断原测试是否有效，并相应更新证书和Version ID。
对于重复进口产品，Reference PGA模式虽可提高效率，但也容易导致旧证书长期被机械引用。企业应设置证书有效性复核节点，例如在供应商变更、年度复测、法规更新和产品改款时自动触发版本审查。
四、中国企业的合规应对建议：行动清单与风险提示
（一）阶段一：出口美国产品盘点与义务判断
1.盘点全部出口美国的产品线，逐一判断监管归属（是否属CPSC管辖）与认证义务（是否需签发CPC或GCC）。
2.判断产品目标年龄与儿童/成人属性，确定CPC或GCC的适用（可参照Intended Use Code 130.000至130.006的年龄分层）。
3.确认进口状态：产品是否为供消费或仓储进口的成品；纯零部件原则上无需单独申报，但已具备消费者使用功能、仅需简单包装或少量组装即可销售的产品，仍可能被视为成品。
4.参照CPSC公布的HTS提示清单（约600个编码）辅助识别，但该清单仅为参考，不在清单上的产品仍可能受监管，在清单上也并非当然需要证书。
5.为每个输美产品分配唯一Product ID（GTIN、SKU、UPC、型号、序列号、注册编号或替代编号之一），确保至少一项可在产品包装、装箱单或商业发票中找到。
（二）阶段二：测试与证书核对
1.使用CPSC官网上Regulatory Robot22等工具逐项确认Citation Codes，不得笼统引用“符合CPSC要求”。
2.核对每项Citation Code均能在测试报告或合法测试排除中找到依据，避免测试报告只覆盖一项规则、证书却对多项规则作出声明。
3.核对测试样品与量产产品一致：更换塑料粒子、油墨、涂层、电池、磁体或零部件供应商后，原报告可能无法继续代表实际产品。
4.儿童产品须由CPSC认可的第三方实验室测试，并核对实验室认可范围，不能仅凭实验室已列入名单就推定其可测试所有项目。
5.建立周期复测计划：按持续生产的测试计划确定复测频率，重大变更随时触发重新测试，不宜长期沿用一次性检测结果。
6.坚持一证一产品：同一证书不能覆盖不同产品，型号、工厂或制造地点不同时须分别进行eFiling。
（三）阶段三：进口申报协作
1.与进口方确认申报模式：Full PGA适合进口频率较低、定制化程度高或型号多变的产品；重复进口、SKU数量大的产品采用Reference PGA模式长期效率更高、错误更少，但前期需完成Product Registry注册和数据录入。两种模式均须与报关行提前确定申报安排。
2.中国制造商通常不能作为Product Registry的注册主体，须由进口方（通常为Importer Of Record，特定情况下为owner、purchaser或consignee）注册并完成认证，中国制造商作为trade partner协助录入产品、制造和测试数据；23若中国企业在美国设有法人实体，该美国实体可作为进口商注册。
3.若采用Reference PGA申报模式，配合进口方在Product Registry录入并认证证书，获取Certifier ID、Product ID和Version ID，交报关行在每票申报中提交引用。
4.低价值、小包裹、Section 321 de minimis货物、跨境电商均无eFiling豁免，须逐票落实申报。
5.对于无需证书的产品（如纯零部件、仅适用16 C.F.R § 1640标签要求的软包家具等），与进口方确认使用Disclaimer PGA Message Set并附Intended Use Code。
（四）阶段四：持续合规与版本管理
1.设置证书有效性复核节点，在供应商变更、年度复测、法规更新和产品改款时自动触发版本审查。
2.产品设计、材料、制造工艺、零部件来源、制造地点、测试机构或适用规则变化后，重新评估原测试依据是否有效，并视情况重新测试、更新证书及建立新的Version ID。
3.保存证书、测试报告、生产记录及供应链资料，确保CPSC提出要求时能及时提供。
4.持续跟踪CPSC官方资源（eFiling Document Library、HTS提示清单及法规更新），不宜长期沿用一次性检索结果。
（五）重点风险提示
1.无低价值豁免：凡需签发CPC或GCC的产品，无论进口货值高低，均须完成eFiling。
2.入关系统预审：eFiling将合规审查从事后抽查升级为进口时的系统风险筛查，企业不能依赖运气清关。
3.违规成本高：缺少电子合规数据将显著增加货物被留置检查、清关延误的概率，单次违规最高可面临12万美元民事罚款。
4.变更未重测等于证书与实物不符：制造地点、材料、部件供应商、测试机构或适用规则变化后未重新评估，证书可能失效，产品存在被扣留或查封的风险。
5.一证一产品：同一证书不能覆盖不同产品，任何eFiling要素不同（如不同型号、不同工厂）均须分别申请。
（六）官方资源
1.CPSC eFiling官方页面：https://www.cpsc.gov/eFiling
2.CPSC Product Registry：https://www.cpsc.gov/eFiling-CPSC-Product-Registry
3.Regulatory Robot分类工具：https://business.cpsc.gov/robot/
4.CPSC eFiling Document Library：https://www.cpsc.gov/eFiling-Document-Library；CPSC官网集中提供Quick Start Guide、CSV模板、API规范等
五、总结
CPSC电子申报改变的是合规证书的提交方式，而非产品的测试与认证要求，此前经合格测试取得的检测报告与证书继续有效，企业无需因新规实施而重新检测或重新签发。就责任主体而言，对进口产品承担证书责任的通常是进口方，Product Registry亦由进口方建立和管理。
单纯作为境外制造商的中国企业，不能仅凭制造商身份替代进口方完成证书认证与eFiling，而应经进口方授权，作为trade partner协助录入产品、制造与测试数据。同时，只要产品依法需要签发CPC或GCC，无论货值高低、是否小额包裹或跨境电商货物，均须逐票eFiling，不存在低价值豁免。
申报阶段，七项证书数据缺一不可，且必须真实、准确、完整，证书声明本身即具有法律效力，故意提供虚假、虚构或欺诈性信息可能构成联邦犯罪。就儿童产品而言，测试必须由CPSC认可的第三方实验室完成；检测报告的持续有效性通常取决于持续生产周期测试所适用的测试计划，产品设计、材料、制造工艺、零部件来源、制造地点或测试机构发生重大变更时，应随时重新评估测试并更新证书及版本编号。
点击下载完整版《跨境争议解决刊物》第48期
Footnotes
1 Certificates of Compliance, 90 Fed. Reg. 1800 (Jan. 8, 2025)；U.S. Consumer Product Safety Commission, “Update: Certificates of Compliance and eFiling.
2 Consumer Product Safety Act §14, 15 U.S.C. § 2063；16 C.F.R. §§ 1107, 1109, 1110.
3 U.S. Consumer Product Safety Commission, “Children’s Product Certificate (CPC) FAQ”；“General Certificate of Conformity.”
4 16 C.F.R § 1110.13(a)(1) Certificate availabilty , https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-B/part-1110/section-1110.13
5 U.S. Consumer Product Safety Commission, “CPSC Implements Mandatory eFiling for Certificates of Compliance, Targeting Dangerous Foreign Imports,” July 8, 2026., https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2026/CPSC-Implements-Mandatory-eFiling-for-Certificates-of-Compliance-Targeting-Dangerous-Foreign-Imports
6 U.S. Consumer Product Safety Commission, “eFiling Quick Start Guide,” § 2.5.
7 16 C.F.R § 1250 Safety Standard for Toys, https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-B/part-1250
8 ASTM F963是美国最重要的玩具安全标准之一，于1986年首次发布，最初是行业自愿性标准，2008年《消费品安全改进法》（CPSIA）第106条要求CPSC将其转化为强制性标准，2009年起生效。ASTM F963适用于12岁及以下儿童使用的玩具，并根据儿童年龄（如0-18个月、19-36个月等档位）设定不同的测试要求，主要覆盖机械与物理性能、燃烧性能、化学物质、标签与警示主要风险。
9 U.S. Consumer Product Safety Commission, “eFiling Document Library”, https://www.cpsc.gov/eFiling-Document-Library
10 U.S. Consumer Product Safety Commission, “Does eFiling Apply to Me?”, https://www.cpsc.gov/efiling/help
11 U.S. Consumer Product Safety Commission, “Update: Certificates of Compliance and eFiling”, https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/Certificates
12 16 C.F.R § 1110.3 Finished product “Finished product means a consumer product or other product or substance, or a part of a consumer product or substance, that is subject to a consumer product safety rule under the CPSA, or similar rule, ban, standard, or regulation under any other law enforced by the Commission, that is imported for consumption or warehousing, or is distributed in commerce, and that is packaged, sold, or held for sale to, or for use by, consumers.” https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-B/part-1110/section-1110.3
13 根据de minimis规则，价值低于800美元的个人消费品包裹可以免关税、免正式报关进入美国。
14 U.S. Consumer Product Safety Commission, “eFiling Frequently Asked Questions - Do the eFiling requirements apply to Section 321 (also known as de minimis) shipments? Are importers of Section 321 (also known as de minimis) shipments required to transmit Disclaim PGA Message Sets?”.
15 U.S. Consumer Product Safety Commission, “Rules Requiring Third-Partyy Testing and a Children’s Product Certificate”, https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Lab-Accreditation/Rules-Requiring-Third-Party-Testing
16 合理测试计划是制造商或进口方自行设计、以书面形式经管理层批准的一套测试安排，通过合理确定测试的数量、频率和方法，保证产品持续符合适用法规提。详见U.S. Consumer Product Safety Commission, “General Certificate of Conformity (GCC) FAQ – What is a reasonable testing program?”, https://www.cpsc.gov/FAQ/GCC.
17 U.S. Consumer Product Safety Commission, “General Certificate of Conformity (GCC) FAQ”, https://www.cpsc.gov/FAQ/GCC.
18 U.S. Consumer Product Safety Commission, “Rules Requiring a General Certificate of Conformity,” https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Lab-Accreditation/Rules-Requiring-a-General-Certificate-of-Conformity
19 U.S. Consumer Product Safety Commission, “eFiling Frequently Asked Questions,” lines 94-99, 118-120.
20 U.S. Customs and Border Protection, “CBP and Trade Automated Interface Requirements: CPSC eFiling Implimentation Guide Version 2.5”, May 2026, pp.9.
21 U.S. Consumer Product Safety Commission, “eFiling Frequently Asked Questions – Will U.S. Customs and Border Protection (CBP) deny entry of products into the U.S. if importers fail to comply with eFiling?” https://www.cpsc.gov/FAQ/eFiling-Frequently-Asked-Questions-FAQ.
22 https://business.cpsc.gov/robot/
23 US Consumer Product Safety Commission, “eFiling Quick Start Guide”, January 2025, pp.10.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]