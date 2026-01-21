ARTICLE
21 January 2026

Wrap Up 2025: Infraestructuras Y Contratación Pública

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Contributor

Herbert Smith Freehills Kramer LLP logo
Herbert Smith Freehills Kramer is a world-leading global law firm, where our ambition is to help you achieve your goals. Exceptional client service and the pursuit of excellence are at our core. We invest in and care about our client relationships, which is why so many are longstanding. We enjoy breaking new ground, as we have for over 170 years. As a fully integrated transatlantic and transpacific firm, we are where you need us to be. Our footprint is extensive and committed across the world’s largest markets, key financial centres and major growth hubs. At our best tackling complexity and navigating change, we work alongside you on demanding litigation, exacting regulatory work and complex public and private market transactions. We are recognised as leading in these areas. We are immersed in the sectors and challenges that impact you. We are recognised as standing apart in energy, infrastructure and resources. And we’re focused on areas of growth that affect every business across the world.
Explore Firm Details
A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates...
United States Government, Public Sector
Iria Calviño,Guillermo Uriarte Senén,Javier Guillén
+2 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Iria Calviño’s articles from Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular:
  • within Government and Public Sector topic(s)
  • in United States
  • with readers working within the Utilities industries
Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular:
  • within Transport, Antitrust/Competition Law and Employment and HR topic(s)

A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates y campañas globales en materia de infraestructuras y contratación pública.

Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.

Sector updates

E-bulletins y alertas

  • Sept 2025 - CNMC: Primera prohibición directa de contratar con la Administración pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictado una resolución sin precedentes: por primera vez, impone directamente a una empresa, la prohibición de contratar con la Administración Pública por infringir las normas de competencia, determinando el alcance y duración de la prohibición. Esta decisión marca un punto de inflexión en la política sancionadora española y eleva el riesgo regulatorio para todas las empresas que operan en mercados regulados o mantienen relaciones con el sector público.

Publicaciones

  • 'Resilient Infrastructure'. La inestabilidad geopolítica, el aumento de las ciberamenazas, el deterioro de las condiciones climáticas y el aumento de la demanda, ejercen una presión significativa sobre los activos poniendo a prueba los marcos regulatorios, financieros y legales que los sustentan. Desde la renovación de infraestructura existentes hasta la incorporación de criterios de resiliencia en nuevos activos, nuestra serie analiza las realidades comerciales, los retos técnicos y las barreras regulatorias que enfrenta el sector, así como los riesgos asociados a la inacción.

Eventos

  • "Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado". El 26 de marzo de 2025, co-organizamos junto a IPFA, un evento sobre "Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado", donde reunimos a empresas, fondos de inversión y entidades financieras de los sectores de la energía e infraestructuras para discutir los desafíos y oportunidades en la generación renovable, almacenamiento de energía, gases renovables y centros de datos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Iria Calviño
Iria Calviño
Photo of Guillermo Uriarte Senén
Guillermo Uriarte Senén
Photo of Miguel Fraga
Miguel Fraga
Photo of Javier Guillén
Javier Guillén
Photo of Esther Lumbreras
Esther Lumbreras
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More