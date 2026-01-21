Wrap Up 2025: Infraestructuras Y Contratación Pública

A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates y campañas globales en materia de infraestructuras y contratación pública.

Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.

Sector updates

E-bulletins y alertas

Sept 2025 - CNMC: Primera prohibición directa de contratar con la Administración pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictado una resolución sin precedentes: por primera vez, impone directamente a una empresa, la prohibición de contratar con la Administración Pública por infringir las normas de competencia, determinando el alcance y duración de la prohibición. Esta decisión marca un punto de inflexión en la política sancionadora española y eleva el riesgo regulatorio para todas las empresas que operan en mercados regulados o mantienen relaciones con el sector público.

Publicaciones

'Resilient Infrastructure'. La inestabilidad geopolítica, el aumento de las ciberamenazas, el deterioro de las condiciones climáticas y el aumento de la demanda, ejercen una presión significativa sobre los activos poniendo a prueba los marcos regulatorios, financieros y legales que los sustentan. Desde la renovación de infraestructura existentes hasta la incorporación de criterios de resiliencia en nuevos activos, nuestra serie analiza las realidades comerciales, los retos técnicos y las barreras regulatorias que enfrenta el sector, así como los riesgos asociados a la inacción.

Eventos

"Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado". El 26 de marzo de 2025, co-organizamos junto a IPFA, un evento sobre "Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado", donde reunimos a empresas, fondos de inversión y entidades financieras de los sectores de la energía e infraestructuras para discutir los desafíos y oportunidades en la generación renovable, almacenamiento de energía, gases renovables y centros de datos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.