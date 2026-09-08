ABD Vatandaşları Ve Green Card Sahipleri İçin Evlilik Yoluyla Aile Birleşimi

Evlilik yoluyla aile birleşimi, farklı ülkelerde yaşayan evli çiftlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde birlikte yaşam kurabilmelerini sağlayan göçmenlik sürecidir. ABD'de yaşayan eş, yabancı uyruklu eşinin Amerika'ya gelebilmesi ve yasal daimi oturum statüsü elde edebilmesi için göçmenlik sürecini başlatabilir. Bu rehber, I-130 dilekçesi, CR1 ve IR1 göçmen vizeleri, mali sponsorluk,

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Evlilik yoluyla aile birleşimi, en basit ifadeyle, farklı ülkelerde yaşayan evli çiftlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde birlikte bir yaşam kurabilmelerini sağlayan göçmenlik sürecidir. ABD’de yaşayan eş, ABD vatandaşı veya Green Card sahibi olabilir. Bu eş, yabancı uyruklu eşinin Amerika Birleşik Devletleri’ne gelebilmesi ve yasal daimi oturum statüsü elde edebilmesi için göçmenlik sürecini başlatabilir.

Yönetici Özeti

Bu rehber, yabancı eşin Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunduğu durumlarda uygulanan eşe dayalı göçmenlik sürecine odaklanmaktadır. Rehberde I-130 eş dilekçesi, CR1 ve IR1 göçmen vizeleri, yasal daimi oturum sahiplerinin eşleri için F2A kategorisi, NVC işlemleri, mali sponsorluk, konsolosluk görüşmesi ve göçmen eşin Amerika Birleşik Devletleri’ne girişinden sonra gerçekleşen işlemler açıklanmaktadır.

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Evlilik yoluyla aile birleşimi, en basit ifadeyle, farklı ülkelerde yaşayan evli çiftlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde birlikte bir yaşam kurabilmelerini sağlayan göçmenlik sürecidir. ABD’de yaşayan eş, ABD vatandaşı veya Green Card sahibi olabilir. Bu eş, yabancı uyruklu eşinin Amerika Birleşik Devletleri’ne gelebilmesi ve yasal daimi oturum statüsü elde edebilmesi için göçmenlik sürecini başlatabilir. Birçok çift açısından süreç, Form I-130, Yabancı Akraba İçin Dilekçe ile başlar ve Ulusal Vize Merkezi (NVC) ile yurt dışındaki bir ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla devam eder.

Eşe dayalı bir başvuru, temel ilişkinin evlilik olması nedeniyle ilk bakışta basit görünebilir. Ancak devlet, yalnızca bir evlilik belgesinin bulunması nedeniyle başvuruyu onaylamaz. Başvuru sahibinin hukuken geçerli bir evliliğin varlığını kanıtlaması, çiftin evliliğin gerçek ve iyi niyetli olduğunu göstermesi, mali sponsorluk şartlarının karşılanması ve yabancı eşin Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilebilir olması gerekir. Bu aşamalardan herhangi birinde yapılacak hatalar gecikmelere, ek belge taleplerine veya başvurunun reddedilmesine yol açabilir.

Bu rehber, yabancı eşin Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunduğu durumlarda uygulanan eşe dayalı göçmenlik sürecine odaklanmaktadır. Rehberde I-130 eş dilekçesi, CR1 ve IR1 göçmen vizeleri, yasal daimi oturum sahiplerinin eşleri için F2A kategorisi, NVC işlemleri, mali sponsorluk, konsolosluk görüşmesi ve göçmen eşin Amerika Birleşik Devletleri’ne girişinden sonra gerçekleşen işlemler açıklanmaktadır.

1. Eş İçin I-130 Dilekçesini Kim Sunabilir?

Bir ABD vatandaşı veya yasal daimi oturum sahibi, yani Green Card sahibi, uygun şartları taşıyan yabancı eşi için Form I-130 sunabilir. Ancak başvurunun hukuki kategorisi ve işlem süresi, başvuruyu yapan eşin göçmenlik statüsüne göre farklılık gösterir.

Bir ABD vatandaşının eşi, “yakın aile üyesi” kategorisinde değerlendirilir. Yakın aile üyelerine yönelik göçmen vizeleri yıllık sayısal kotaya tabi değildir. USCIS’in I-130 dilekçesini onaylamasının ve kalan şartların tamamlanmasının ardından dosya, aile tercih kategorilerinde olduğu gibi bir vize numarasının kullanılabilir hale gelmesini beklemek zorunda kalmadan ilerleyebilir.

Yasal daimi oturum sahibinin eşi ise genel olarak F2A aile tercih kategorisine girer. F2A dosyaları yıllık vize sınırlamalarına ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her ay yayımlanan Vize Bülteni’ne tabidir. Vize Bülteni’ndeki tarihler ilerleyebileceği, değişmeden kalabileceği veya gerileyebileceği için eşine sponsorluk yapan Green Card sahiplerinin dosya süresince vize uygunluğunu takip etmeleri önemlidir.

Yasal daimi oturum sahibi, eşinin başvurusu devam ederken ABD vatandaşı olursa dosya genel olarak F2A kategorisinden yakın aile üyesi kategorisine yükseltilebilir. Dosyanın, başvuru sahibinin yeni statüsüne göre işleme alınabilmesi için ilgili kuruma vatandaşlık durumundaki değişiklik bildirilmelidir.

2. Form I-130 Aslında Ne İşe Yarar?

Form I-130, başvuru sahibi ile yabancı eş arasındaki gerekli aile ilişkisinin tanınması için ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) yapılan başvurudur. I-130’un onaylanması önemli bir aşamadır; ancak bu onay, Green Card’ın veya göçmen vizesinin onaylandığı anlamına gelmez.

Onaylanmış bir I-130, tek başına yabancı eşe Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş, ABD’de çalışma veya ülkede sürekli olarak yaşama hakkı vermez. Bu onay, daha sonra yürütülecek göçmen vizesi sürecinin dayandığı aile ilişkisinin varlığını ortaya koyar.

Eş yararlanıcı açısından, Form I-130A, Eş Yararlanıcı İçin Ek Bilgiler formunun da doldurularak I-130 ile birlikte sunulması gerekir. Yararlanıcı yurt dışında yaşıyor olsa dahi I-130A formunun sunulması zorunludur. Ancak USCIS talimatlarına göre yurt dışında yaşayan eşin bu formu imzalaması gerekmez.

3. Evliliğe Dayalı I-130 Dosyasında Nelerin Kanıtlanması Gerekir?

Güçlü bir eş başvurusu genellikle üç ayrı hususu kanıtlar: Başvuru sahibinin gerekli ABD göçmenlik statüsüne sahip olduğu, evliliğin hukuken geçerli olduğu ve evliliğin esas olarak bir göçmenlik avantajı elde etmek amacıyla değil, iyi niyetle gerçekleştirildiği.

Başvuru sahibi normal olarak ABD vatandaşlığını veya yasal daimi oturum statüsünü gösteren belgeleri, resmi evlilik belgesini ve eşlerden herhangi birinin daha önce yaptığı tüm evliliklerin mevcut evlilikten önce hukuken sona erdiğini gösteren belgeleri sunar.

Çift ayrıca gerçek ve iyi niyetli bir evlilik ilişkisini gösteren kanıtlar sunmalıdır. USCIS; ortak mülk sahipliği, ortak kira sözleşmesi veya ortak ikametgâh, birlikte kullanılan mali kaynaklar, çiftin ortak çocuklarının doğum belgeleri, ilişki hakkında kişisel bilgi sahibi kişilerin yeminli beyanları ve devam eden bir evlilik birliğini gösteren diğer belgeleri açıkça kabul edilen kanıt türleri arasında saymaktadır.

4. Gerçek ve İyi Niyetli Bir Evliliği Gösteren Kanıtlar Nelerdir?

“Gerçek ve iyi niyetli evlilik”, çiftin evlendikleri sırada birlikte gerçek bir yaşam kurma niyetine sahip olması anlamına gelir. Göçmenlik görevlileri tek bir belgeye dayanmak yerine kanıtların tamamını birlikte değerlendirir. En güçlü dosyalar genellikle ilişkinin zaman içinde tutarlı bir şekilde geliştiğini gösterir.

Çiftin koşullarına bağlı olarak yararlı olabilecek kanıtlar şunlardır:

Gerçek ortak mali faaliyetleri gösteren ortak banka hesabı veya kredi kartı ekstreleri.

Ortak konutu gösteren kira sözleşmesi, mortgage belgeleri, tapu veya diğer ikamet kanıtları.

Eşlerden birini diğer eşin lehtarı veya aynı hane üyesi olarak gösteren sağlık, hayat, araç veya diğer sigorta belgeleri.

Uygun olduğu durumlarda evlilik ilişkisini gösteren vergi kayıtları.

Birlikte geçirilen zamanı belgeleyen seyahat kayıtları, otel rezervasyonları, uçak biletleri, pasaport giriş-çıkış damgaları ve ziyaret kayıtları.

Aile etkinlikleri ve günlük yaşamdan görüntüler de dahil olmak üzere farklı dönem ve ortamlarda çekilmiş fotoğraflar.

Özellikle iş, göçmenlik işlemleri veya uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kalan çiftler açısından mesajlar, telefon görüşmesi kayıtları veya diğer iletişim geçmişi.

Çocuklara, ortak sorumluluklara, aile kutlamalarına veya diğer uzun vadeli yükümlülüklere ilişkin kanıtlar.

Çifti tanıyan ve ilişkinin gerçek olduğunu nasıl bildiklerini açıklayabilecek akraba veya arkadaşlardan alınan ayrıntılı yeminli beyanlar.

Çiftlerin, gerçek yaşam koşullarına uymayan ortak belgeleri yapay olarak oluşturmaları gerekmez. Yakın zamanda evlenmiş ve farklı ülkelerde yaşayan bir çiftin ortak mali geçmişinin, yıllardır birlikte yaşayan bir çifte göre daha sınırlı olması doğaldır. Amaç, ilişkinin gerçek yapısıyla uyumlu, güvenilir kanıtlar sunmak ve olağan dışı durumları açıklayarak önemli boşlukları yanıtsız bırakmamaktır.

5. USCIS I-130’u Onayladıktan Sonra Ne Olur?

Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayan bir eş açısından, onaylanan I-130 genellikle ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Vize Merkezi’ne (NVC) gönderilir. NVC, göçmen vizesi dosyasını oluşturur ve Konsolosluk Elektronik Başvuru Merkezi’ne (CEAC) erişim sağlar.

NVC aşaması yalnızca idari bir dosya devrinden ibaret değildir. Dosyanın konsolosluk görüşmesine hazır kabul edilebilmesi için başvuru sahibi ile yararlanıcının çeşitli zorunlu işlemleri tamamlaması gerekir.

Süreç genellikle şu aşamaları içerir:

Uygulanabilir göçmen vizesi ücretleri ile mali sponsorluk işlemlerine ilişkin ücretlerin ödenmesi.

Form DS-260, Göçmen Vizesi ve Yabancı Kayıt Başvurusu formunun doldurulması.

Form I-864, Mali Destek Taahhütnamesi ile gerekli mali belgelerin sunulması.

Yararlanıcıya ait gerekli resmi belgelerin CEAC üzerinden yüklenmesi.

NVC tarafından düzeltilmesi veya tamamlanması istenen belgelere ilişkin taleplerin yanıtlanması.

Dosyanın belge yönünden tamamlanmasının ve vize numarası gereken durumlarda nihai işlem için vizenin kullanılabilir hale gelmesinin beklenmesi.

Belirlenen ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunda yapılacak sağlık muayenesi ve göçmen vizesi görüşmesine hazırlanılması.

NVC’nin belge gereklilikleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Doğum belgeleri, evlilik belgeleri, boşanma kararları, adli sicil veya polis belgeleri ve çeviriler, belgenin düzenlendiği ülkeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı kurallarına uygun olmalıdır. Başvuru sahipleri, yerel işlemlerde yaygın olarak kabul edilen bir belgenin göçmen vizesi bakımından da otomatik olarak yeterli kabul edileceğini varsaymamalıdır.

6. Mali Destek Taahhütnamesi: Form I-864 Neden Önemlidir?

Evliliğe dayalı göçmen vizesi dosyalarının çoğunda, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 213A maddesi uyarınca Mali Destek Taahhütnamesi olan Form I-864 sunulması gerekir. Bu belge, başvuru sahibinin eşine yardımcı olmak istediğini belirten basit bir yazı değildir. Hukuken bağlayıcı ve uygulanabilir bir sponsorluk yükümlülüğüdür.

Ortak sponsor kullanılması gereken durumlarda dahi başvuru sahibinin normal olarak kendi I-864 formunu sunması gerekir. Sponsorun, yürürlükteki yoksulluk sınırı esaslarına göre yeterli hane gelirine veya uygun nitelikte mal varlığına sahip olduğunu göstermesi gerekir. Başvuru sahibinin gerekli mali eşiği karşılayamaması durumunda, şartları taşıyan bir ortak sponsor ayrı bir I-864 sunabilir.

Başvuru sahibinin ayrıca ABD’de yerleşim yeri şartını da karşılaması gerekir. Bu konu, özellikle ABD vatandaşı veya Green Card sahibi eşin yabancı eşiyle birlikte yurt dışında yaşadığı durumlarda önem taşır. Geçici olarak yurt dışında yaşayan bir başvuru sahibinin ABD’deki yerleşim yerini koruduğunu veya göçmen eşin ABD’ye kabulünden en geç o tarihe kadar ABD’deki yerleşim yerini yeniden oluşturmak için somut adımlar attığını göstermesi gerekebilir.

Mali sponsorlukla ilgili hatalar, NVC aşamasındaki gecikmelerin yaygın nedenlerinden biridir. Belgeler sunulmadan önce hane büyüklüğü, vergi beyannamesi geçmişi, mevcut gelir, mal varlığının kullanımı, ortak sponsorun uygunluğu ve ABD’de yerleşim yeri şartı dikkatle değerlendirilmelidir.

7. CR1 ile IR1 Arasındaki Fark Nedir?

Konsolosluk işlemlerini tamamlayan bir ABD vatandaşının eşi, CR1 veya IR1 göçmen vizesi sınıflandırması kapsamında vize alabilir. Aralarındaki fark, yabancı eşin daimi oturum sahibi olduğu tarihte çiftin ne kadar süredir evli olduğuna bağlıdır.

Yabancı eşin Amerika Birleşik Devletleri’ne daimi oturum sahibi olarak kabul edildiği tarihte evlilik iki yıldan daha kısa süredir devam ediyorsa, eş genel olarak koşullu daimi oturum statüsü elde eder. Bu statü genellikle CR1 sınıflandırmasıyla ilişkilendirilir. Koşullu daimi oturum iki yıl süreyle geçerlidir.

Evlilik, yabancı eşin ABD’ye kabul edilerek daimi oturum statüsü kazandığı tarihte en az iki yıldır devam ediyorsa, eş genel olarak koşula bağlı olmayan daimi oturum statüsü elde eder. Bu statü genellikle IR1 sınıflandırmasıyla ilişkilendirilir.

Koşullu daimi oturum sahibi, daha sonra normal olarak Form I-751, Oturum Üzerindeki Koşulların Kaldırılması Dilekçesi sunmak zorundadır. Eşlerin birlikte yaptığı olağan bir başvuruda I-751, koşullu daimi oturum statüsünün kazanılmasının ikinci yıl dönümünden önceki 90 günlük süre içinde sunulur. USCIS, evliliğin iyi niyetle yapılıp yapılmadığını yeniden değerlendirebileceği için çiftlerin, göçmen eş Amerika Birleşik Devletleri’ne girdikten sonra da ortak evlilik yaşamlarını gösteren kanıtları saklamaya devam etmeleri önemlidir.

8. Green Card Sahibinin Eşi İçin Süreç Nasıl Farklıdır?

Başvuru sahibi ABD vatandaşı değil de yasal daimi oturum sahibi olduğunda, eşi genel olarak F2A kategorisinde sınıflandırılır. I-130 başvuru süreci benzerdir; ancak bu durumda vize uygunluğu ayrıca dikkate alınması gereken bir konu haline gelir.

Öncelik tarihi genel olarak USCIS’in I-130 dilekçesini usulüne uygun şekilde teslim aldığı tarihtir. ABD Dışişleri Bakanlığı her ay bir Vize Bülteni yayımlar. Bir dosya, ilgili tabloda belirtilen tarihler izin verdiği ölçüde belirli aşamalara ilerleyebilir. Göçmen vizesinin nihai olarak verilebilmesi için ise uygulanabilir Nihai İşlem Tarihi kapsamında bir vize numarasının mevcut olması gerekir.

Bu ayrım, I-130 dilekçesi daha önce onaylanmış olsa bile önemlidir. Dilekçenin onaylanması ile vize numarasının kullanılabilir olması birbirinden farklı kavramlardır. Bu nedenle bir Green Card sahibi, I-130’un onaylanmasının eşinin hemen göçmen vizesi alabileceği anlamına geldiğini varsaymamalıdır.

9. Konsolosluk Görüşmesi: Çift Neler Beklemelidir?

Göçmen vizesi görüşmesinden önce yabancı eşin, yetkilendirilmiş bir panel hekimi tarafından gerekli sağlık muayenesini tamamlaması ve dosyayı yürüten ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunun özel talimatlarına uyması gerekir.

Görüşme sırasında konsolosluk görevlisi; evliliğin hukuken geçerliliğini, ilişkinin geçmişini, önceki evlilikleri, göçmenlik geçmişini, adli geçmişi, mali sponsorluğu, resmi belgeleri ve ABD’ye kabul edilemezliğe yol açabilecek olası durumları inceleyebilir. Özellikle I-130’un sunulmasından bu yana uzun bir süre geçmişse, görevli ilişkinin devam ettiğini gösteren güncel kanıtlar da isteyebilir.

Yararlanıcı, soruları doğru ve tutarlı şekilde yanıtlamalıdır. Dosyada karmaşık bir göçmenlik geçmişi, daha önce verilmiş bir vize ret kararı, hukuka aykırı kalış süresi, sınır dışı kararı, cezai bir mesele, yanıltıcı beyanda bulunulduğu iddiası veya ABD’ye kabul edilemezliğe yol açabilecek başka bir durum varsa, hukuki sonuçlar beklenmedik bir ret kararından sonra değil, görüşmeden önce değerlendirilmelidir.

10. Göçmen Vizesi Onaylandıktan Sonra Ne Olur?

Vize düzenlendikten sonra eş, vizenin geçerlilik süresi içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edebilir. Gerekli olduğu durumlarda göçmenin ayrıca USCIS Göçmenlik Ücreti’ni ödemesi gerekir. USCIS bu ücreti, göçmenin ABD’ye kabulüne ilişkin bilgileri işlemek ve Daimi Oturum Kartı’nı hazırlamak için kullanır.

Eş, göçmen vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edildiği anda yasal daimi oturum sahibi olur. Fiziksel Green Card genel olarak ABD’ye girişten ve gerekli göçmenlik ücretinin ödenmesinden sonra hazırlanarak posta yoluyla gönderilir.

ABD’ye kabul tarihi, koşullu daimi oturum sahipleri açısından ayrıca önemlidir. Çünkü bu tarih iki yıllık koşullu oturum süresini başlatır ve ileride yapılacak I-751 başvurusunun hangi zaman aralığında sunulacağını belirler.

11. Eşe Dayalı Göçmenlik Dosyalarında Yaygın Hatalar

Birçok eş dosyası, evliliğin geçersiz olması nedeniyle değil; dosyanın eksik, tutarsız veya yeterince iyi hazırlanmamış olması nedeniyle gecikir. Yaygın sorunlar şunlardır:

Gerçek ve iyi niyetli bir evlilik ilişkisini gösteren çok az kanıtla veya hiç kanıt sunmadan yalnızca evlilik belgesinin sunulması.

Önceki bir evliliğin, boşanmanın, göçmenlik başvurusunun, tutuklamanın, vize reddinin veya daha önce kullanılan bir ismin açıklanmaması.

I-130, I-130A, DS-260, resmi belgeler ve önceki göçmenlik kayıtlarında birbiriyle çelişen tarih ve adreslerin kullanılması.

Yanlış resmi belgenin veya kabul edilmeyen bir doğum belgesi, evlilik belgesi, boşanma kararı ya da adli sicil veya polis belgesi türünün sunulması.

Eksik bir I-864 sunulması veya hane büyüklüğünün yanlış hesaplanması.

Ortak sponsor kullanılmasının, başvuru sahibinin kendi I-864 formunu sunma veya ABD’de yerleşim yeri şartını yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırdığının varsayılması.

Başvuru sahibinin ABD vatandaşlığına geçmesi, adres değiştirmesi veya başka önemli bir değişiklik yaşaması durumunda USCIS ya da NVC’nin bilgilendirilmemesi.

Olası bir ABD’ye kabul edilemezlik sorununu araştırmak için konsolosluk görüşmesine kadar beklenmesi.

Koşullu daimi oturum sahiplerinin, Amerika Birleşik Devletleri’ne girdikten sonra ileride yapılması gereken I-751 başvurusunu unutması.

Sık Sorulan Sorular

Farklı ülkelerde yaşıyorsak eşim için I-130 başvurusu yapabilir miyim?

Evet. Uluslararası ayrı yaşam, eşe dayalı göçmenlik dosyalarında yaygın bir durumdur. ABD vatandaşı veya yasal daimi oturum sahibi olan başvuru sahibi, yararlanıcı yurt dışında yaşamaya devam ederken genel olarak I-130 başvurusunu yapabilir. Çift, ilişkisini belgelemeli ve uygun olduğu durumlarda ayrı yaşamalarının pratik nedenlerini açıklamalıdır.

Form I-130 sunmak eşime Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal statü sağlar mı?

Hayır. Form I-130, göçmenlik açısından gerekli aile ilişkisinin varlığını ortaya koyar. Dilekçenin yalnızca sunulması veya onaylanması; yasal göçmenlik statüsü, çalışma izni veya Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş izni sağlamaz.

Green Card sahibi eşine sponsor olabilir mi?

Evet. Yasal daimi oturum sahibi, eşi için Form I-130 sunabilir. Dosya genel olarak F2A kategorisine girer ve aylık Vize Bülteni kapsamında vize uygunluğuna tabidir.

Green Card sahibi, dosya devam ederken ABD vatandaşı olursa ne olur?

Dosya genel olarak yakın aile üyesi kategorisine yükseltilebilir. Başvuru sahibi, sınıflandırmanın güncellenebilmesi için vatandaşlığa kabul edildiğini gösteren belgeleri o sırada dosyayı işleme alan kuruma sunmalıdır.

Ne kadar ilişki kanıtı sunmalıyız?

Her dosya için geçerli olan belirli bir belge sayısı yoktur. Amaç, evliliğin gerçek olduğunu gösteren tutarlı ve bütünlüklü bir kayıt oluşturmaktır. Belgelerin niteliği, çeşitliliği, birbirleriyle uyumu ve ilişkinin geçmişini ortaya koyması, genellikle çok sayıda tekrar eden belge sunmaktan daha önemlidir.

Gerçek bir evliliği kanıtlamak için ortak banka hesabına sahip olmamız gerekir mi?

Hayır. Her dosyada mutlaka sunulması gereken tek bir kanıt türü yoktur. Ortak mali belgeler yararlı olabilir; ancak çiftler ayrıca ortak ikametgâh, sigorta belgeleri, seyahat kayıtları, iletişim geçmişi, çocuklara ilişkin belgeler, fotoğraflar, yeminli beyanlar ve birlikte sürdürdükleri gerçek yaşamı yansıtan diğer güvenilir kanıtlara da dayanabilir.

CR1 ile IR1 arasındaki fark nedir?

Her ikisi de ABD vatandaşlarının eşlerine yönelik göçmen vizesi sınıflandırmalarıdır. Evliliğin ikinci yıl dönümünden önce daimi oturum sahibi olan eş, genel olarak CR1 ile bağlantılı koşullu daimi oturum statüsü elde eder. İlgili tarihte evlilik en az iki yıldır devam ediyorsa, eş genel olarak IR1 ile bağlantılı koşula bağlı olmayan daimi oturum statüsü elde eder.

I-130 başvurusu devam ederken eşim Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edebilir mi?

Devam eden bir I-130 başvurusu geçici bir ziyareti otomatik olarak yasaklamaz. Ancak geçici statüyle ABD’ye kabul, kullanılan vize kategorisine ve seyahat sırasındaki somut koşullara bağlıdır. Bir göçmenlik dilekçesi, göç etme niyeti konusunda sorular doğurabileceğinden, eş geçici seyahatte bulunmadan önce ilgili hukuki şartları anlamalıdır.

Konsolosluk görevlisi ek kanıt isterse ne olur?

Talep edilen kanıtlar temin edilinceye kadar dosya ek incelemeye alınabilir veya uygulanabilir hukuki dayanak uyarınca geçici olarak reddedilebilir. Verilecek yanıt, görevlinin talebini doğrudan karşılamalı ve dosyadaki diğer bilgilerle tutarlı olmalıdır.

Göçmen eş ne zaman Green Card sahibi olur?

Konsolosluk işlemlerini tamamlayan bir eş açısından yasal daimi oturum statüsü, genel olarak eşin göçmen vizesini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edildiği anda başlar. Fiziksel Green Card ise daha sonra hazırlanır.

Sıklıkla Sorulan Sorular

Sonuç

Aile birleşimi yoluyla bir eşi Amerika Birleşik Devletleri’ne getirmek, yalnızca Form I-130 sunmaktan ibaret değildir. Başarılı bir dosya; hukuken geçerli bir evlilik, gerçek ve iyi niyetli bir ilişkiyi gösteren ikna edici kanıtlar, doğru göçmenlik ve resmi kayıtlar, usulüne uygun mali sponsorluk, NVC gerekliliklerinin tamamlanması ve dikkatli şekilde yürütülen bir konsolosluk süreci gerektirir.

ABD vatandaşları açısından eş, yakın aile üyesi kategorisindedir ve yıllık göçmen vizesi kotasına tabi değildir. Green Card sahiplerinin eşleri ise genel olarak F2A kategorisinden ilerler ve vize uygunluğunun takip edilmesi gerekir. Onay sonrasında çiftlerin ayrıca göçmen eşin koşullu daimi oturum alıp almayacağını ve ileride Form I-751 sunulmasının gerekip gerekmeyeceğini anlamaları önemlidir.

Her ailenin geçmişi ve koşulları farklı olduğundan, eşe dayalı göçmenlik stratejisi genel bir kontrol listesine değil, çiftin gerçek durumuna dayanmalıdır. İlişki kanıtlarının, mali sponsorluğun, geçmiş göçmenlik işlemlerinin ve olası kabul edilemezlik sorunlarının sürecin erken aşamalarında incelenmesi, önlenebilir gecikmeleri azaltabilir ve çiftin süreci daha açık ve öngörülebilir şekilde ilerletmesine yardımcı olabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.