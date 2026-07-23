Green Card Sahiplerinin Aileleri İçin Güzel Haber!

Green card sahiplerinin aileleri için güzel haber, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ağustos Vize Bülteninden geldi. Bu bülten, aile temelli göçmenlik başvurularında özellikle F2A kategorisindeki başvuru sahipleri için olumlu gelişmeler içeriyor. Green Card sahibi kişilerin eşleri ile 21 yaş altı bekâr çocuklarını kapsayan bu kategoride işlem tarihlerinin ileri taşınması, uzun süredir bekleyen birçok aile için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vize bültenindeki bu ilerleme, öncelik tarihi uygun olan başvuru sahiplerinin dosyalarının daha hızlı işleme alınabilmesine ve bazı durumlarda bir sonraki aşamaya geçebilmesine olanak sağlayabilir. Ancak her başvurunun kendi öncelik tarihi ve başvuru durumuna göre ayrı değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

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Vize Bültenindeki Durum Nedir?

Ağustos 2026 Vize Bülteni'nde F2A (Green Card sahibi eş ve 21 yaş altı evlenmemiş çocuklar) kategorisi için tarihler şu şekilde açıklandı:

Kategori Temmuz 2026 Ağustos 2026 Değişiklik Vizenin verilebileceği tarih 1 Ocak 2025 22 Temmuz 2026 Yaklaşık 18 ay ileri taşındı. Başvuru belgelerinin sunulabileceği tarih Current (C) Current (C) Değişiklik yok.

Ağustos 2026 Vize Bülteni'nde F2A kategorisi için önemli bir ilerleme kaydedildi. Final Action Date (nihai işlem tarihi), Temmuz ayında 1 Ocak 2025 iken Ağustos bülteninde 22 Temmuz 2026'ya ilerledi. Bu değişiklik, uygun öncelik tarihine sahip çok daha fazla başvuru sahibinin Green Card sürecinde nihai onay aşamasına geçebilmesine olanak sağlayabilir. Öte yandan, başvuru belgelerinin sunulmasına ilişkin "Dates for Filing" tablosunda ise F2A kategorisi "Current (C)" olarak kalmaya devam etti.

İşlem Tarihlerinin İleri Taşınması Ne Anlama Gelir?

"İşlem tarihlerinin ileri taşınması" teknik bir göçmenlik terimidir.Aslında kastedilen şudur:

Her Green Card başvurusunun bir öncelik tarihi (Priority Date) vardır.

Vize Bülteni'nde yayımlanan Final Action Date veya Dates for Filing tarihleri ilerledikçe, daha önce başvuru yapmış kişilerin dosyaları işleme alınabilir veya onaylanabilir.

Yani bekleme sırası öne gelir.

Kısaca, F2A kategorisinde vize bültenindeki tarihlerin ilerlemesi, daha fazla başvuru sahibinin dosyasının işleme alınabilecek aşamaya gelmesi anlamına geliyor. Bu gelişme, uzun süredir bekleyen birçok aile için sürecin hızlanabileceğine işaret ediyor.

Değişikliğin Kapsamı Nedir?

F2A, ABD'nin aile temelli göçmenlik sistemindeki İkinci Tercih (Family Second Preference A) kategorisidir. Bu kategori, Green Card sahiplerinin aşağıdaki aile bireyleri için göçmenlik başvurusu yapmasına olanak tanır:

Eşi

21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuğu

F2A kategorisinin özellikleri

Başvuruyu yapan kişi ABD vatandaşı değil, Green Card sahibidir.

Başvuru, Form I-130 (Petition for Alien Relative) ile yapılır.

F2A kategorisi yıllık vize kotasına tabi olduğu için, başvuru sahipleri Visa Bulletin'de yayımlanan tarihlere göre sıralarının gelmesini beklerler.

ABD vatandaşı ile farkı nedir?

Eğer başvuruyu yapan kişi ABD vatandaşı olursa, eşi ve 21 yaş altındaki bekâr çocuğu "Immediate Relative (IR)" kategorisine girer. Bu kategoride yıllık vize kotası bulunmadığından genellikle Visa Bulletin'de bekleme süresi olmaz. F2A ise Green Card sahiplerine ait olduğu için vize kotasına tabidir ve bekleme süresi oluşabilir.

ABD Dışındakileri de Etkiliyor mu?

Bu kişiler:

ABD dışında yaşıyorsa, öncelik tarihleri güncel olduğunda konsolosluk üzerinden göçmen vizesi alarak ABD'ye gelebilirler.

ABD içinde yasal bir statüyle bulunuyorlarsa ve uygunlarsa, öncelik tarihleri güncel olduğunda Adjustment of Status (I-485) başvurusu yapabilir veya dosyalarının işleme alınmasını sürdürebilirler.

Dolayısıyla Ağustos Vize Bülteni'ndeki F2A ilerlemesi, hem ABD dışındaki konsolosluk işlemlerini bekleyenleri hem de ABD içinde statü değişikliği yapacak uygun başvuru sahiplerini etkileyebilir.

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Başvuru Sahipleri Hangi Tarihi Takip Edecek?

Green Card sahibi tarafından eşi veya çocuğu adına yapılan I-130 (Petition for Alien Relative) başvurusu USCIS tarafından kabul edildiğinde, başvuru sahibine Form I-797 (Notice of Action) gönderilir. Bu belgede yer alan Priority Date (Öncelik Tarihi), kişinin bekleme sırasındaki yerini gösterir. Her ay yayımlanan Visa Bulletin'deki F2A tarihine bakılarak bu öncelik tarihiyle karşılaştırma yapılır. Eğer Visa Bulletin'de açıklanan tarih, kişinin öncelik tarihine ulaşmış veya onu geçmişse, dosyası bir sonraki aşamaya geçebilir.

Örnek

I-797 belgesindeki Priority Date: 15 Mart 2025

Ağustos 2026 Visa Bulletin F2A Final Action Date: 22 Temmuz 2026

Bu durumda 15 Mart 2025, 22 Temmuz 2026'dan daha eski olduğu için başvuru sahibi vize numarası açısından uygun hale gelir ve dosyası nihai işlem aşamasına geçebilir (diğer tüm şartların da sağlanması kaydıyla).

Sonuç F2A kategorisindeki bu hareketliliğin aile birleşimi süreçlerini hızlandırabileceği değerlendirilmektedir. Başvuru sahiplerinin güncel Vize Bülteni'ni düzenli olarak takip etmeleri ve kendi dosyalarının durumunu dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir. Ağustos ayındaki bu gelişme, özellikle uzun süredir eşleri ve çocuklarıyla bir araya gelmeyi bekleyen Green Card sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki aylarda yayımlanacak yeni vize bültenleriyle daha net ortaya çıkacak.

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Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Göçmenlik hukuku karmaşık ve duruma özgüdür. Bireysel durumunuz hakkında lisanslı bir göçmenlik avukatına danışmanızı öneririz.