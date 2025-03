Actualización de la Ley de Inmigración TPS para venezolanos en 2025

Descripción general del TPS

La Ley de Inmigración de 1990 ("IMMACT") estableció el Estatus de Protección Temporal ("TPS") para los no ciudadanos que temporalmente no pueden regresar a sus países de origen debido a condiciones como desastres naturales o guerra. Esto cubre solo a los nacionales de ciertos países elegibles que son designados por el Departamento de Seguridad Nacional. La lista de países elegibles se actualiza periódicamente.

Venezuela se agregó originalmente a la lista en 2021, y luego nuevamente en 2023 debido a los disturbios nacionales y las dificultades económicas dentro de ese país. El 2 de febrero de 2025, se anunció que Venezuela sería eliminada de la lista de países elegibles para el TPS a partir del 7 de abril de 2025. Los aproximadamente 350.000 ciudadanos venezolanos en los EE. UU. en 2023 estarán en riesgo de ser deportados en ese momento.

El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido esta terminación en respuesta a la creciente preocupación por la gran cantidad de inmigrantes ilegales que han ingresado a los EE. UU. en los últimos años y la creciente presencia de pandilleros venezolanos que participan en actividades delictivas.

Beneficios del estatus TPS

Los beneficios de estar cubierto por el TPS incluyen:

Protección contra procedimientos de deportación

Elegibilidad para autorización de empleo

Elegibilidad para solicitar autorización de viaje

En un momento en el que muchos no ciudadanos en los Estados Unidos tienen preocupaciones sobre una posible deportación debido a las redadas altamente publicitadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos), el estatus TPS confiere protección incluso para aquellos que no ingresaron legalmente si cumplen con ciertos requisitos (consulte los Requisitos para calificar para el TPS a continuación). Según la conclusión de la Corte en el caso de 2021 Sanchez v. Mayorkas 1, el TPS no es equivalente a la admisión legal, pero otorga permiso legal para permanecer en los EE. UU. Debido a que no han sido admitidos legalmente, las personas cubiertas por el TPS no pueden solicitar el estatus de residente permanente sobre la base de su estatus TPS.

Países cubiertos por el TPS

La lista actual de países cubiertos por la designación TPS incluye:

Afganistán – hasta el 20 de mayo de 2025

Birmania (Myanmar) – hasta el 25 de noviembre de 2025

Camerún – hasta el 7 de junio de 2025

El Salvador – hasta el 9 de septiembre de 2025

Etiopía – hasta el 12 de diciembre de 2025

Haití – hasta el 3 de agosto de 2025

Honduras – hasta el 5 de julio de 2025

Líbano – hasta el 27 de mayo de 2026

Nepal – hasta el 24 de junio de 2025

Nicaragua – hasta el 5 de julio de 2025

Somalia – hasta el 17 de marzo de 2026

Sudán del Sur – hasta el 3 de mayo de 2025

Sudán – hasta el 19 de octubre de 2026

Siria – hasta el 30 de septiembre de 2025

Ucrania – hasta el 19 de octubre de 2026

Venezuela – ahora termina el 7 de abril de 2025

Yemen – hasta el 3 de marzo de 2026

Actualizaciones de 2025 al TPS para venezolanos

Las designaciones anteriores están vigentes al momento de escribir este artículo, pero están sujetas a cambios según lo determine el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Una vez que el DHS determina que un país es seguro para regresar a casa, termina la designación de TPS. Las personas cubiertas por el TPS ya no tienen derecho a trabajar en los Estados Unidos y ya no estarán protegidas contra la expulsión (deportación).

En este caso, una persona que se encuentra en los EE. UU. bajo el TPS puede desear ajustar su estatus si desea permanecer en el país. Si usted es un ciudadano venezolano en los EE. UU. bajo el programa TPS, es posible que desee ajustar su estatus para iniciar el proceso hacia la residencia permanente legal.

Desde el año 2021, 600.000 ciudadanos venezolanos se han beneficiado de la protección del TPS en los Estados Unidos. La nueva secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció recientemente que la designación de Venezuela al TPS finalizará en abril de 2025. En ese momento, más de la mitad de los venezolanos en los EE. UU. pueden ser elegibles para la deportación si no ajustan su estatus antes de esa fecha.

Requisitos para calificar para el TPS

Para calificar para el TPS, una persona debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

Ser ciudadano de uno de los países de la lista anterior

No haber sido excluido de los EE. UU. por determinadas actividades delictivas o cuestiones de seguridad nacional

Haber ingresado a los EE. UU. después de la fecha de vigencia

Haber mantenido residencia continua en los EE. UU.

Solicitar el estatus durante el período de registro antes de la fecha límite

Para conocer los requisitos de fecha específicos de cada país para la residencia y el registro de TPS, consulte Estatus de Protección Temporal | USCIS.

Impugnaciones legales a la terminación del estatus TPS de los venezolanos

En febrero de 2025, dos grupos de defensa presentaron demandas separadas en nombre de inmigrantes venezolanos que impugnan la terminación de las protecciones del TPS para ellos. Las demandas sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional carece de la autoridad para terminar el estatus TPS de Venezuela, a pesar de que el Secretario de Seguridad Nacional ha ejercido esa autoridad desde 2017.

Queda por ver si las demandas activas retrasarán la inminente fecha límite de abril para la terminación del estatus TPS para los venezolanos. La decisión de extender la fecha límite debe tomarse 60 días antes de la expiración, que ya ha pasado. Es probable que solo una orden judicial la cambie en este momento.

Si necesita asesoramiento sobre inmigración o aún tiene preguntas

Si usted, un ser querido o un empleado es venezolano y se encuentra en los EE. UU. bajo el programa TPS, no demore en buscar el asesoramiento de un abogado de inmigración para comenzar el proceso de ajuste de su estatus antes de la fecha límite de abril. Si ya recibió una Notificación de Comparecencia, el tribunal de inmigración no le proporcionará un abogado. Sin embargo, puede contratar a su propio abogado, quien podrá presentarse con usted para defenderlo. Para obtener ayuda con esta o cualquier otra pregunta sobre inmigración que pueda tener, complete el formulario aquí. ¡Nunca ha sido más importante contar con un defensor experto y compasivo de su lado!

Footnotes

1. Sanchez v. Mayorkas | 593 U.S. ___ (2021) | Justia U.S. Supreme Court Center

2. Este es un cambio con respecto a la fecha final anterior, enmendada por la nueva Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.