Directive Sur Le Devoir De Vigilance : Incidences Pour Les Sociétés Françaises

La directive européenne du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance1 est récemment entrée en vigueur. Cette directive, qui a vocation à remplacer le régime français existant, devrait avoir un impact significatif sur le contentieux français de la vigilance au cours des prochaines années. Chronique juridique de Muriel Goldberg-Darmon, docteur en Droit, avocate associée du cabinet Cohen & Gresser, Guillaume Guérin et Pierre Wolman, avocats du cabinet Cohen & Gresser.

Ces dernières années, l'Union européenne a construit un cadre réglementaire européen autour de la finance durable afin de renforcer les activités durables des entreprises et accroître leur transparence. Avec l'adoption du règlement Taxonomie2 du 18 juin 2020 et de la directive CSRD3 du 14 décembre 2022, les obligations des entreprises en matière de transparence et de fiabilité de l'information extra-financière ont ainsi été renforcées.

L'adoption de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité renforce encore davantage ce cadre réglementaire.

La directive européenne du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance

La directive européenne sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir et atténuer l'impact négatif de l'activité des grandes entreprises européennes, de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux, sur les droits humains et environnementaux.

La directive, qui rentrera en application de façon progressive entre 2027 et 2029, prévoit que ces entreprises4 devront, une fois la directive transposée, prendre les mesures suivantes :

intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques (article 7) ;

recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits humains et l'environnement (article 8) et, si nécessaire, les hiérarchiser (article 9) ;

prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles ainsi que mettre un terme aux incidences négatives réelles (article 10 et 11) ;

réparer les incidences négatives réelles (article 12) ;

mener des échanges constructifs avec l'ensemble des parties impliquées (article 13) ;

établir et maintenir une procédure de réclamation (article 14) ;

contrôler l'efficacité des mesures de vigilance (article 15) ; et

communiquer publiquement sur le devoir de vigilance (article 16).

Les obligations contenues dans la directive ne sont pas sans rappeler la loi française du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance qui impose déjà à certaines grandes entreprises5 d'établir un plan de vigilance et de le rendre public.

Un accroissement du contentieux de vigilance dans les prochaines années

Avec la transposition de la directive européenne, on peut s'attendre à ce que le nombre de contentieux de vigilance augmente fortement dans les prochaines années.

En effet, la directive élargit considérablement le nombre d'entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de vigilance : alors que la loi du 27 mars 2017 est applicable uniquement aux entreprises employant au moins 5.000 salariés, ce seuil est abaissé à 1.000 salariés par la directive européenne.

Par ailleurs, la directive prévoit la création d'une autorité nationale de contrôle chargée d'enquêter, de surveiller et de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de vigilance6. Cette autorité pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net mondial de l'entreprise sanctionnée et recourir au name and shame7. Un contentieux de nature quasi-pénale a ainsi vocation à voir le jour. Les décisions de cette autorité pourront faire l'objet d'un recours juridictionnel8.

En parallèle de ce contentieux administratif, la directive prévoit la possibilité d'engager la responsabilité civile des entreprises assujetties9. Rappelons qu'une telle possibilité existe déjà en France : le tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent10, peut ainsi enjoindre une entreprise de se conformer à ses obligations11 et/ou condamner l'entreprise, sur le fondement de la responsabilité civile, à réparer le préjudice que l'exécution de ses obligations aurait permis d'éviter12.

Notons d'ailleurs que les juridictions françaises compétentes se sont récemment structurées en la matière avec des chambres spécialisées. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi créé le 2 septembre 2024 la « chambre de la régulation sociale, économique et environnementale », compétente pour traiter des contentieux de vigilance et des contentieux assimilés. La cour d'appel de Paris a quant à elle mis en place le 15 janvier 2024 une chambre dédiée aux contentieux émergents, en charge des litiges sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique.

