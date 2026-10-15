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15 October 2026

Trámites En Materia De Impacto Ambiental Habilitados En La Ventanilla Electrónica Ambiental

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Greenberg Traurig, LLP

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El 11 de septiembre de 2026, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los trámites a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habilitados en la Ventanilla Electrónica Ambiental en materia de impacto ambiental.
United States Environment
Erick Hernández Gallego,Luis Jorge Akle Arronte, and Paula Maria De Uriarte González

El 11 de septiembre de 2026, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los trámites a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habilitados en la Ventanilla Electrónica Ambiental en materia de impacto ambiental.

Los tramites habilitados en la Ventanilla Electrónica Ambiental para su ingreso, recepción, registro y substanciación hasta su resolución vía electrónica, son los siguientes:

  1. iSEMARNAT-04-001, Recepción, evaluación y resolución del informe preventivo.
  2. SEMARNAT-04-002, Recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular, sin actividad altamente riesgosa y con actividad altamente riesgosa.
  3. SEMARNAT-04-003, Recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, sin actividad altamente riesgosa y con actividad altamente riesgosa.
  4. SEMARNAT-04-005, Renuncia de la autorización en materia de impacto ambiental, sin haber iniciado obras o actividades.
  5. SEMARNAT-04-006, Solicitud de exención o no requerimiento de la autorización de impacto ambiental.
  6. SEMARNAT-04-008, Modificaciones de la obra, actividad o plazos y términos establecidos a proyectos autorizados en materia de impacto ambiental.
  7. SEMARNAT-04-009, Solicitud de cambio de titularidad de la autorización en materia de impacto ambiental.

La ventanilla estará disponible en https://servicios.semarnat.gob.mx/vea-ciudadanos/ las 24 horas, los 365 días del año, sujeta únicamente a los plazos y términos de la establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Transitorios

El Acuerdo entrará en vigor a los 120 días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el DOF.

Los trámites ingresados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, se resolverán de conformidad con el modelo de atención administrativo tradicional.

Originally published October 02, 2026.

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