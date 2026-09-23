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23 September 2026

Restoring American Saltwater Angling And Recreation (Trump EO Tracker)

AG
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

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Akin is a law firm focused on providing extraordinary client service, a rewarding environment for our diverse workforce and exceptional legal representation irrespective of ability to pay. The deep transactional, litigation, regulatory and policy experience we bring to client engagements helps us craft innovative, effective solutions and strategies.
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Directs federal agencies to revise recreational fisheries management policies, modernize recreational fishing data collection, streamline permitting and marine access regulations, establish artificial reef programs and prioritize recreational fishing interests in federal ocean and coastal resource management decisions.
United States Environment
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
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Directs federal agencies to revise recreational fisheries management policies, modernize recreational fishing data collection, streamline permitting and marine access regulations, establish artificial reef programs and prioritize recreational fishing interests in federal ocean and coastal resource management decisions.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
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