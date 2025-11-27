Simplificación De Trámites, Modificación Y Expedición De Formatos Que Se Presentan Ante La Agencia Nacional De Seguridad Industrial Y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburos

El 5 de noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ("ASEA") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para los trámites que se realizan ante la ASEA, así como la expedición y modificación de los formatos del Acuerdo que se menciona ("Acuerdo").

A continuación, se resumen los puntos más relevantes:

Trámite Mejora implementada Autorización y Actualización de la Licencia de Funcionamiento para Estaciones de servicio de expendio al público de petrolíferos (gasolina y/o diésel), gas licuado de petróleo, gas natural y de expendio al público simultáneo (incluyendo a las Estaciones de Servicio Multimodal) Homoclave: ASEA-2025-005-012-A I. Se elimina el requisito de la presentación del croquis de la instalación. II. Unifica los trámites con Homoclave ASEA-01-009-A y ASEA-01-010-A). Licencia Ambiental Única del Sector Hidrocarburos Homoclave: ASEA-03-001 I. Se eliminan datos y requisitos del formato de trámite II. Se elimina el requisito de la presentación del croquis de la instalación III. Se reduce el plazo máximo de resolución de 96 a 70 días naturales Entrega de avisos y/o dictámenes de Normas Oficiales Mexicanas. Homoclave: ASEA-2025-005-006-A I. Unifica los trámites con Homoclave ASEA-02-008-D, ASEA-02-009-D, ASEA-2019-005-021-A y ASEA-2019-005-022-A.

El Acuerdo entró en vigor el 6 de noviembre de 2025.

Los trámites ingresados con anterioridad a la publicación del Acuerdo se resolverán de conformidad con las normas aplicables al momento de su presentación.

