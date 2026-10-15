Cuarta Modificación A La Segunda Convocatoria Para La Atención Prioritaria De Solicitudes De Permisos De Generación De Energía Eléctrica E Interconexión Al SEN

El 1 de septiembre de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se emite la cuarta modificación a la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, publicada originalmente en el DOF el 11 de mayo de 2026.

La cuarta modificación consiste en modificar las fechas establecidas para las etapas 8 a 17 del calendario y la denominación de las etapas 14 y 16 del numeral 7; el párrafo segundo del numeral 8.2.; el párrafo primero del numeral 9.1. y el párrafo primero del numeral 9.2. de la Segunda Convocatoria, para quedar de la siguiente manera:

Etapa Descripción Fechas 2026 3 Prevención por parte del CENACE y atención de la persona solicitante. 11 al 30 de junio 4 El CENACE determina los pagos por concepto de los estudios de interconexión. 1 al 3 de julio 5 Pago de los estudios realizados por el CENACE. 6 al 15 de julio 6 Presentación de la solicitud de permiso de generación ante la CNE. 16 de julio al 18 de agosto 7 Revisión de requisitos y notificación de prevenciones por la CNE. 19 al 28 de agosto 8 Atención de las prevenciones notificadas por la CNE. 31 de agosto al 30 de septiembre (antes del 31 de agosto al 9 de septiembre) 9 Notificación de costos de Obras de Refuerzo y de interconexión (CENACE). 1 al 8 de octubre

(antes del 10 de septiembre) 10 Aceptación expresa del costo de Obras de Interconexión y de Refuerzo. 9 al 16 de octubre

(antes del 11 al 21 de septiembre) 11 Reevaluación de resultados de Obras (por única ocasión, cuando proceda). 19 al 26 de octubre

(antes del 22 al 29 de septiembre) 12 Aceptación expresa de los costos de Obras redefinidos. 27 al 28 de octubre

(antes del 30 de septiembre al 01 de octubre) 13 Evaluación de estudios técnicos y criterios de la planeación vinculante. 29 de octubre al 3 de noviembre

(antes del 02 al 07 de octubre) 14 Revisión y aprobación de permisos por el Comité Técnico de la CNE. 4 al 5 de noviembre

(antes del 08 al 09 de octubre) 15 Publicación de resultados de la Convocatoria. 6 de noviembre

(antes al 12 de octubre) 16 Notificación de los permisos aprobados por el Comité Técnico de la CNE. 9 de noviembre

(antes al 13 de octubre) 17 Presentación del desistimiento de solicitudes de permisos previas. 10 al 13 de noviembre

(antes del 14 al 19 de octubre)

La SENER y el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) deben entregar a la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) la información solicitada a más tardar el 28 de octubre de 2026.

El Comité Técnico de la CNE resolverá sobre la aprobación de las solicitudes sometidas a su consideración en sesión extraordinaria que se celebre del entre el 4 y 5 de noviembre de 2026.

La CNE debe emitir y notificar los títulos de los permisos de generación aprobados por su Comité Técnico el 9 de noviembre de 2026.

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

Para más información respecto a la Convocatoria, la primera, la segunda modificación y tercera modificación, puede consultar los siguientes vínculos: