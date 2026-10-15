Cuarta Modificación A La Segunda Convocatoria Para La Atención Prioritaria De Solicitudes De Permisos De Generación De Energía Eléctrica E Interconexión Al SEN

El 1 de septiembre de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se emite la cuarta modificación a la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, publicada originalmente en el DOF el 11 de mayo de 2026.
La cuarta modificación consiste en modificar las fechas establecidas para las etapas 8 a 17 del calendario y la denominación de las etapas 14 y 16 del numeral 7; el párrafo segundo del numeral 8.2.; el párrafo primero del numeral 9.1. y el párrafo primero del numeral 9.2. de la Segunda Convocatoria, para quedar de la siguiente manera:
|Etapa
|Descripción
|Fechas 2026
|3
|Prevención por parte del CENACE y atención de la persona solicitante.
|11 al 30 de junio
|4
|El CENACE determina los pagos por concepto de los estudios de interconexión.
|1 al 3 de julio
|5
|Pago de los estudios realizados por el CENACE.
|6 al 15 de julio
|6
|Presentación de la solicitud de permiso de generación ante la CNE.
|16 de julio al 18 de agosto
|7
|Revisión de requisitos y notificación de prevenciones por la CNE.
|19 al 28 de agosto
|8
|Atención de las prevenciones notificadas por la CNE.
|
31 de agosto al 30 de septiembre
(antes del 31 de agosto al 9 de septiembre)
|9
|Notificación de costos de Obras de Refuerzo y de interconexión (CENACE).
| 1 al 8 de octubre
(antes del 10 de septiembre)
|10
|Aceptación expresa del costo de Obras de Interconexión y de Refuerzo.
| 9 al 16 de octubre
(antes del 11 al 21 de septiembre)
|11
|Reevaluación de resultados de Obras (por única ocasión, cuando proceda).
| 19 al 26 de octubre
(antes del 22 al 29 de septiembre)
|12
|Aceptación expresa de los costos de Obras redefinidos.
| 27 al 28 de octubre
(antes del 30 de septiembre al 01 de octubre)
|13
|Evaluación de estudios técnicos y criterios de la planeación vinculante.
| 29 de octubre al 3 de noviembre
(antes del 02 al 07 de octubre)
|14
|Revisión y aprobación de permisos por el Comité Técnico de la CNE.
| 4 al 5 de noviembre
(antes del 08 al 09 de octubre)
|15
|Publicación de resultados de la Convocatoria.
| 6 de noviembre
(antes al 12 de octubre)
|16
|Notificación de los permisos aprobados por el Comité Técnico de la CNE.
| 9 de noviembre
(antes al 13 de octubre)
|17
|Presentación del desistimiento de solicitudes de permisos previas.
| 10 al 13 de noviembre
(antes del 14 al 19 de octubre)
La SENER y el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) deben entregar a la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) la información solicitada a más tardar el 28 de octubre de 2026.
El Comité Técnico de la CNE resolverá sobre la aprobación de las solicitudes sometidas a su consideración en sesión extraordinaria que se celebre del entre el 4 y 5 de noviembre de 2026.
La CNE debe emitir y notificar los títulos de los permisos de generación aprobados por su Comité Técnico el 9 de noviembre de 2026.
El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.
Para más información respecto a la Convocatoria, la primera, la segunda modificación y tercera modificación, puede consultar los siguientes vínculos:
- Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión: nuevos plazos y procedimientos | Greenberg Traurig LLP
- Segunda Modificación de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional | Greenberg Traurig LLP
- Tercera modificación a la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al SEN | Greenberg Traurig LLP
Originally published October 01, 2026.
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