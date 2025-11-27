Modificación de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

El 10 de noviembre de 2025, la Secretaría de Energía ("SENER") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF")...

El 10 de noviembre de 2025, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la segunda modificación a la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitud de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (“Convocatoria”). La Convocatoria fue publicada originalmente el 17 de octubre de 2025, y su primera modificación se publicó el 24 de octubre de 2025.

La segunda modificación amplía el periodo para el pago de los estudios de interconexión realizados por el Centro Nacional de Control de Energía, para quedar de la siguiente manera:

Etapa Nuevas fechas en 2025 Periodo para cubrir los pagos por los estudios de interconexión Del 4 al 14 de noviembre (antes del 4 al 10 de noviembre)

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

