ARTICLE
27 November 2025

Modificación de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

GT
Greenberg Traurig, LLP

Contributor

Greenberg Traurig, LLP logo
Greenberg Traurig, LLP has more than 3000 attorneys across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.
Explore Firm Details
El 10 de noviembre de 2025, la Secretaría de Energía ("SENER") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF")...
United States Energy and Natural Resources
Erick Hernández Gallego,Carlos Ochoa, Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
+1 Authors
Erick Hernández Gallego’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular:
  • in United States

El 10 de noviembre de 2025, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la segunda modificación a la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitud de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (“Convocatoria”). La Convocatoria fue publicada originalmente el 17 de octubre de 2025, y su primera modificación se publicó el 24 de octubre de 2025.

La segunda modificación amplía el periodo para el pago de los estudios de interconexión realizados por el Centro Nacional de Control de Energía, para quedar de la siguiente manera:

Etapa

Nuevas fechas en 2025

Periodo para cubrir los pagos por los estudios de interconexión

Del 4 al 14 de noviembre

(antes del 4 al 10 de noviembre)

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

Para más información respecto a la Convocatoria y la primera modificación, puede consultar los siguientes vínculos:  Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión: nuevos plazos y procedimientos | Greenberg Traurig LLP

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Erick Hernández Gallego
Erick Hernández Gallego
Photo of Carlos Ochoa
Carlos Ochoa
Photo of Luis Jorge Akle Arronte
Luis Jorge Akle Arronte
Photo of Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More