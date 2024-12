Brasília Em Pauta – Edição Nº 185

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo osprincipais casos a serem julgadospelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem comoimportantes questões a serem votadaspela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 09/12/2024 a 13/12/2024.

Constitucional

Proposta de Emenda à Constituição n.º 3/2020 (Senado Federal): proposta que visa alterar o inciso XXVIII do art. 22 e acrescentar dispositivos aos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, com o objetivo de dispor sobre o regime de competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética e fixar a competência comum dos entes federados para zelar pela segurança cibernética dos serviços públicos.

Energia e Infraestrutura

Projeto de Lei n.º 327/2021 (Senado Federal): projeto que visa instituir o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten).

Tecnologia

Projeto de Lei n.º 2.338/2021 (Senado Federal): projeto que visa dispor sobre o uso de Inteligência Artificial.

Tributário e Financeiro

ADI n.º 7685 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face de normas do Estado do Pará que alteraram os parâmetros de cálculo da participação dos municípios no produto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo à extração de minérios.

recurso especial que visa discutir a legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. Projeto de Lei Complementar n.º 68/2024 (Senado Federal): projeto que visa instituir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

