Reducción de la Jornada Laboral en México

El martes 10 de febrero de 2026, las comisiones del Senado aprobaron el dictamen de la iniciativa de reforma que propone reducir de manera escalonada la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México, tras una reunión entre el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y los senadores. Actualmente, la propuesta se encuentra en discusión en el Pleno del Senado y se espera que sea aprobada en el corto plazo.

Respecto al contenido para la modificación en la Constitución Política, se propuso que:

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales reducidas de manera paulatina.

Año Jornada Laboral (horas semanales) 2026 48 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar, por lo menos, de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, y deberá ser a voluntad de las partes.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo anterior obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Los menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario.

En ningún caso, la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Asimismo, la propuesta de la Secretaría del Trabajo incorpora, junto con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las siguientes medidas:

Se incluye la obligatoriedad para las personas empleadoras de registrar electrónicamente la jornada de trabajo de cada persona, con la finalidad de contabilizar el pago de jornadas ordinarias y extraordinarias, así como su revisión por parte de la Secretaría del Trabajo.

Se espera que la reforma entre en vigor el 1 de mayo de 2026.

