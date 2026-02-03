Outlook 2026: México Laboral

Leslie Palma’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular:
- within Employment and HR topic(s)
- in United States
- Reducción de la jornada laboral hacia una semana de 40 horas. La discusión sobre la reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas continúa siendo un tema relevante en la agenda laboral mexicana. La propuesta ya fue presentada en el Senado y, de aprobarse, podría implicar ajustes organización de los turnos, la gestión de nómina y la productividad. Las empresas deben considerar prepararse para adaptar sus esquemas de trabajo, negociar con sindicatos y ajustar contratos individuales y colectivos a la nueva realidad, además de considerar el impacto financiero y operativo de la medida.
- Ley Silla. Esta legislación, que establece la obligación de proporcionar asientos adecuados para los trabajadores durante la jornada, refleja la tendencia de priorizar el bienestar físico y la ergonomía en los centros de trabajo. Responde a una preocupación creciente por la salud ocupacional y requiere que las empresas revisen y adapten sus espacios, procesos y políticas, así como capacitar al personal en el uso correcto del mobiliario. Las empresas podrían esperar inspecciones adicionales por parte de las autoridades laborales.
- Nuevas obligaciones para empleadores en temas de acoso laboral y discriminación. La prevención de la discriminación y el acoso laboral sigue siendo relevante en la normativa y en la cultura organizacional mexicana. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció un aumento en las obligaciones de los empleadores en materia de protocolos internos, capacitación y mecanismos de denuncia, con el objetivo de prevenir y sancionar conductas indebidas en el lugar de trabajo, adicional anunciaron que reforzarán las inspecciones y el seguimiento de estos casos, por lo que las empresas deben considerar reforzar sus políticas internas para ayudar a reducir riesgos legales y reputacionales.
- Ampliación de licencias de paternidad y maternidad y nuevos permisos médicos. El marco normativo mexicano continúa evolucionando para ampliar derechos relacionados con la conciliación entre la vida laboral y familiar. Es posible que se alarguen las licencias de paternidad y maternidad y que se incorporen permisos específicos para asistir a exámenes médicos y atender la salud mental. Estas reformas, alineadas con estándares internacionales, buscan promover la corresponsabilidad familiar y el bienestar integral de los trabajadores. Las empresas pueden considerar actualizar sus reglamentos internos, políticas de recursos humanos y registros administrativos para alentar el cumplimiento de estos nuevos derechos.
- Nuevas inspecciones, aumento del salario mínimo y cumplimiento en subcontratación. El gobierno Federal ha implementado un nuevo protocolo de inspección para la subcontratación (outsourcing), orientado a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, se anunció un incremento al salario mínimo para 2026, lo que, de ser aprobado, impactaría en los costos laborales y en la planeación presupuestal de las empresas. El entorno regulatorio podría requerir mayor atención al cumplimiento, la documentación y la adecuación de contratos de servicios especializados, así como un seguimiento puntual a las inspecciones laborales para ayudar a evitar sanciones y contingencias.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.