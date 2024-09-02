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2 September 2024

ABD Kuzey Teksas Bölge Mahkemesi̇ – İşçi̇ İşveren Sözleşmeleri̇nde Yer Alan Rekabet Etmeme Anlaşmalarını Yasaklayan Ftc Ni̇hai̇ Kuralının İptal Edi̇lmesi̇

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Nazali

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ABD Kuzey Teksas Bölge Mahkemesi (Teksas mahkemesi), 20 Ağustos'ta RYAN LLC v. FTC davasında FTC'nin işçi işveren sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme anlaşmalarını yasaklayan nihai kuralını iptal...
United States Employment and HR
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ABD Kuzey Teksas Bölge Mahkemesi (Teksas mahkemesi), 20 Ağustos'ta RYAN LLC v. FTC davasında FTC'nin işçi işveren sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme anlaşmalarını yasaklayan nihai kuralını iptal etmiştir. Mahkeme, bu kuralın FTC'nin yasal yetkisini aşarak yürürlüğe girdiğini ve keyfi ve öngörülemez olduğunu tespit etmiştir.

İptal kararının gerekçeleri anahatlarıyla aşağıdaki gibidir:

  • FTC'nin adil olmayan rekabet yöntemlerine ilişkin olarak kural koyma yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kuralın hukuka aykırı olduğu,
  • FTC'nin getirdiği nihai kural ın makul bir gerekçesinin olmadığı, keyfi ve öngörülemez nitelikte olduğu,
  • Kural, “tespit edilen gerçekler ile yapılan seçim arasında rasyonel bir bağlantı” kuramayan, bitiş tarihi olmayan, herkese uyan tek bir yaklaşım dayatmaktadır.

Mezkûr karar işverenlerin mevcut rekabet etmeme anlaşmalarını uygulamalarına ve yenilerini oluşturmalarına izin vermektedir. Bununla birlikte nihai kurala ilişkin yasal süreç tamamen sona ermiş değildir. Nitekim temyiz yolu açık olup dava yüksek mahkemeye kadar götürülebilecektir.

(Teksas Bölge Mahkemesi – 20.08.2024, 3:24-cv-00986-E)

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