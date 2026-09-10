Qué significa enterrar el reporte de beneficiarios en EE.UU

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FinCEN, entidad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una regla final el 11 de agosto de 2026 que elimina de manera permanente la obligación de las empresas y personas estadounidenses de reportar información de sus beneficiarios finales bajo la Corporate Transparency Act, con vigencia inmediata desde su publicación en el Registro Federal (Federal Register).

FinCEN también anunció que eliminará toda la información previamente reportada por personas estadounidenses de su base de datos de beneficiarios finales. La única excepción será para las entidades extranjeras que califiquen como empresas reportantes, las cuales deberán seguir revelando la información de beneficiarios finales de las personas extranjeras.

Menos regulación no significa menos responsabilidad. Saber quién está detrás de las empresas con las que hacemos negocios, independientemente de lo que exija cualquier norma, no es un tema aislado de compliance, es la base de una gestión de riesgo sólida. El imperativo de la debida diligencia no vence con un aviso en el Registro Federal. La debida diligencia no es un capricho regulatorio, es seguridad jurídica, y esa lógica no cambia así cambien las reglas.

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