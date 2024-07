¿A quién pertenece el universo de Batman? ¿Qué paso en Wozniak v. Warner Bros?

Batman, uno de los superhéroes más complejos que ha creado DC Comics, hizo su debut por primera vez en la edición número 27 de la publicación "Detective Comics" en marzo 30 de 1939. Desde entonces, DC Comics (National Comics Publications) ha creado para Batman todo un universo complejo que se puede conocer a través de sus comics, revistas, películas, series y mucho más.

Este héroe no solo ha protagonizado aproximadamente 13 largometrajes, sino que también ha sido el centro de múltiples debates y disputas legales. La popularidad de Batman conlleva, inevitablemente, controversias relacionadas con los derechos de autor y el reconocimiento de sus creadores. Un ejemplo notable es el caso de Bill Finger, quien, tras décadas en la sombra, finalmente recibió el merecido reconocimiento como cocreador de Batman en el año 2015.

En esta ocasión, nos enfocaremos en una de las controversias más recientes, en la que de nuevo Batman es el protagonista: Wozniak v. Warner Bros. Para empezar, ¿qué ha hecho a Batman tan popular y quienes fueron las mentes maestras detrás de su nacimiento?

Batman fue creado por los ilustradores Bob Kane y Bill Finger. Este personaje ha alcanzado popularidad global gracias a una combinación única de elementos que lo distinguen dentro del universo de los superhéroes. Su origen como Bruce Wayne, un millonario filántropo que siendo niño presenció el asesinato de sus padres, Thomas y Martha, y quien decide dedicar su vida a luchar contra el crimen, establece un punto de conexión emocional que resuena con la audiencia.

Para muchos Batman es un personaje cautivador debido a la complejidad psicológica de su personaje. Bruce Wayne quien adopta el alias de Batman para ocultar su identidad, es un personaje atormentado por la culpa y el dolor de su pasado, lo que lo diferencia de otros superhéroes. Además, su enfoque en la justicia, el entrenamiento físico, las habilidades de detective y el uso innovador de tecnología avanzada como el Batimóvil y los gadgets lo convierten en un personaje versátil.

El origen de la controversia entre Christopher Wozniak y Warner Brothers

El caso Wozniak v. Warner Bros. Ent. Inc., se centró en una controversia por presunta infracción a los derechos de autor o copyright de Christopher Wozniak (aquí, "Wozniak") por parte de Warner Brothers y DC Comics.

Hechos relevantes

1985 - 1999

De acuerdo a los alegatos de las partes, alrededor de 1985 y hasta 1999, Wozniak desarrolló varios proyectos para DC Comics en calidad de contratista o freelancer, y presentó varios proyectos de historietas que fueron rechazados por DC Comics. Esta relación contractual habría sido documentada en varios contratos que incluían la siguiente cláusula de descargos o disclaimer:

"Artist [Wozniak] acknowledges that the Work shall be derivative of preexisting material, including, without limitation, the name and pictorial and literary representations of fictional characters, companies, places and things (the "Preexisting Material"); that DC owns or otherwise has rights in the Preexisting Material; and that the Artist would be unable to produce the Work without the Preexisting Material. Artist further acknowledges that Artist shall not have, acquire or claim any right whatsoever in any of the Preexisting Material and shall not have the right or privilege to use any of the Preexisting Material except as provided herein or as DC otherwise consents in writing."

Adicionalmente, por su labor, Wozniak fue recompensado económicamente.

2017 – 2022

Teniendo en cuenta que desde 1941 DC Comics es el titular de los derechos de autor que amparan a Batman y el universo que ha sido creado en torno a él, en 2017 Warner Brothers adquirió una licencia para desarrollar un nuevo proyecto cinematográfico, la película "The Batman".

Para el desarrollo de este proyecto, Warner Brothers contrató a Matt Reeves (aquí "Reeves") para escribir el libreto y dirigir la película. De acuerdo a las evidencias presentadas por Warner Brothers, el texto del libreto habría sido desarrollado por Reeves junto Mattson Tomlin y Peter Craig de manera independiente. Adicionalmente, de acuerdo a la declaración jurada de Reeves, ni Warner Brothers ni ejecutivos de DC Comics estuvieron involucrados en la creación del libreto con base en el cual se hizo la película.

En 2022 se hizo el lanzamiento de la película "The Batman", la cual recaudo cerca de $772.2 millones de dólares. De acuerdo con Wozniak, la película copió la mayoría de los elementos creativos que Wozniak habría incorporado a una historieta de creada por él en 1990.

De acuerdo al dicho de Wozniak, Warner Brothers habría accedido a su historia a través de Michael Uslan, productor ejecutivo para Warner Brothers.

¿Quién es Michael Uslan?

Michael Uslan es un abogado americano y productor cinematográfico. Entre 1979 y 1981, Uslan adquirió de parte de Polygram Picture Inc. los derechos para desarrollar los personajes del mundo de Batman en films. En 1981, Poygram cedió todos sus derechos a Warner Brothers. A consecuencia de ello, Uslan y Warner Brothers acordaron que Uslan recibiría el crédito de Productor Ejecutivo en todas las películas que incluyera a Batman, sin embargo, no estaría involucrado en ninguna manera con el desarrollo creativo del universo de Batman.

La controversia legal entre Wozniak y Warner Brothers

Luego del lanzamiento de la película "The Batman" Steve Wozniak demandó a Warner Brotherspor infracción de derechos de autor (Copyright Infringement). La demanda se presentó ante la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York (United States District Court Southern District of New York).

De acuerdo a la demanda de Wozniak, la película de Warner Brothers contenía elementos sustanciales copiados de una obra escrita por él. Wozniak argumentó que Warner Brothers utilizó sin autorización partes de su trabajo protegido por copyright, violando así sus derechos de autor. En particular, Wozniak afirmaba que Warner Brothers había copiado elementos clave de su obra, incluidos los personajes, la trama y diálogos específicos.

En contraposición, Warner Brothers argumentó que la obra de Wozniak y la película en cuestión no eran sustancialmente similares. Además, las similitudes a las que se refería Wozniak en su demanda eran meramente superficiales y algunos elementos ni siquiera eran protegible a través del copyright.

DC Comics, quien también se involucró en esta controversia, argumentó que sin perjuicio de los elementos que pudiera contener la historia escrita por Wozniak, por tratarse de un trabajo derivado de las obras creativas del universo de Batman, los derechos de autor que existieran eran de titularidad de DC Cómics, lo que hacía de la obra de Wozniak una obra infractora. Además, al ser Batman, así como sus comics, revistas, series y films obras registradas antes la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, DC Comics era beneficiario de una presunción de validez de sus derechos.

Además de responder a la demanda de Wozniak, DC Comics y Warner Brothers contrademandaron a Wozniak por infracción de derecho de autor.

La decisión de la Corte Federal a favor Warner Brothers y DC Comics.

La decision de la Corte, en lo que a copyright infringement se refieré, estuvo principalmente soportada por la amplia cantidad de evidencias documentales aportadas por los demandados y la auencia de evidencias o elementos de soporte por parte del demandante.

La validez de los Derechos de Copyright de DC Comics

De acuerdo con la Corte, la existencia de un registro de copyright ante la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, crea una presunción de validez que de ser refutada, la carga de la pruba es de dicho litigante. Por lo anterior, DC Comics no estaba obligado a aportar evidencias adicionales como contratos o acuerdos de asignación de derechos para defender sus intereses en este litigio.

Adicionalmente, aun si los derechos de copyright hubieran cambiado de titular a través de los años, DC Comics aportó declaraciones juradas en las que el CEO de DC Comics y terceros afirmaban que DC Comics es el titular único de todos los derechos de copyright que amparan el universo de Batman.

Copyright Infringement, la prueba de la copia

A fin de probar una infracción a derechos de autor, en los Estados Unidos, la parte demandante debe demostrar por medio de evidencia directa o indirecta, que los elementos de la segunda obra son substancialmente similares a los de la primera, de tal forma que existe una apropiación indebida del trabajo del autor original.

A fin de demostrar tal apropiación indebida, la similitud substancial entre las dos obras debe ser algo más que mínima, debe ser de tal nivel que un observador ordinario pudiera confundir ambas obras, como si se tratará de la misma, sin realizar una gran labor de observación.

To satisfy the second element of a copyright infringement claim-unauthorized copying -"a plaintiff must show both that his work was 'actually copied' and that the portion copied amounts to an 'improper or unlawful appropriation.'" Jorgensen, 351 F.3d at 51. This inquiry has two parts. First, DC Comics must show that Wozniak "actually copied" its work. Bauer v. Yellen, 548 F. Supp. 2d 88, 93 (S.D.N.Y. 2008). Actual copying "may be established by direct or indirect evidence." Boisson v. Banian, Ltd., 273 F.3d 262,267 (2d Cir. 2001). Second, the actual copying must have "amounted to an 'improper or unlawful appropriation."' Bauer, 548 F. Supp. 2d at 93 ( citations omitted). This inquiry "explores whether the copying that occurred was of such a nature that copyright infringement may have taken place as a matter of law." Id. For there to have been improper appropriation, "the accused work must exhibit 'substantial similarities' to the [allegedly infringed] work." Id. (citations omitted). "Substantial similarity" must be "more than de minimis," Tufenkian Import/Export Ventures, Inc. v. Einstein Moorrify, Inc., 338 F.3d 127, 131 (2d Cir. 2003), and the similarities must be such that "the ordinary observer, unless he set out to detect the disparities, would be disposed to overlook them, and regard their aesthetic appeal as the same," Boisson, 273 F.3d at 272.

Wozniak infringió los derechos de Copyright de DC Comics

Con base en las pruebas documentales aportadas por Warner Brother y DC Comics, la Corte concluyó que Wozniak había incurrido a actos de infracción a derechos de autor al crear una historia que tomaba muchos de los elementos del universo de Batman.

La Corte se enfocó no solo en la existencia de registros de copyright sino también en los siguientes hechos:

El contrato celebrado entre Wozniak y DC Comics establecía la titularidad de DC Comics sobre todas las obras o trabajos que se desarrollaran con base en los elementos y materiales del universo de Batman.

Wozniak admitió que para el desarrollo de su historia utilizo los personajes del universo de Batman como Bruce Wayne, Riddler (Acertijo), y Joker (Guason). Además, utilizó elementos característicos del universo de Batman como el batimóvil, la baticueva y Ciudad Gótica.

Wozniak no utilizó los personajes y elementos del universo de Batman como inspiración, utilizo exactamente los mismos personajes para desarrollar su historia.

¿Se puede proteger el Copyright sobre un personaje o el titulo de un lugar?

Wozniak argumentó que aún cuando los personajes de su obra fueran homonimos con los personajes del universo creador por DC Comics, los nombres "Batman", "Riddler", "Joker" o "Bruce Wayne" eran simplemente palabras, que por si solas no estaban protegidas por el copyright.

Sin embargo, negando total validez a este argumento, la Corte explicó que en multiples decisiones judiciales se ha reconocido que si una parte es el titular del copyright sobre mutiples obras en las que un personaje o un lugar se describe con detalle, dicha proteccion del copyright se extiende a los personajes y lugares allí descritos.

As the Second Circuit has long recognized, "characters and events" that "spring from the imagination" of authors are copyrightable, creative expression." Penguin Random House LLC v. Co/ting, 270 F. Supp. 3d 736, 744 (S.D.N.Y. 2017) (quoting Castle Rock Ent., Inc. v. Carol Pub. Grp., Inc., 150 F.3d 132, 139 (2d Cir. 1998)). When a party "own[ s] the copyrights in various works embodying the character," as DC Comics does here, that party "thereby acquire[s] copyright protection for the character itself." Warner Bros. Inc. v. Am. Broad. Cos., Inc., 720 F.2d 231,235 (2d Cir. 1983) (citing Detective Comics, Inc. v. Bruns Publ'ns, Inc., 111 F.2d 4. 32 (2d Cir. 1940)).

Warner Brothers no copió elementos de la historia de Wozniak

Luego de analizar en detalle la historia de Wozniak y el argumento de la pelicula "The Batman" la Corte determinó que entre ambas obras no había suficiente similitud sustancial y que los elementos comunes a ambas no era protegibles.

La Corte explicó que los elementos tipicos de un determinado genero literario o cinematografico no son protegibles, pues se trata de elementos, personajes, y ambientes necesarios para el desarrollo de una historia en dicho contexto. En este sentido, los siguientes elementos no eran protegibles:

Asesinos descritos como personajes solitarios.

Asesinos o villanos que desean vengarse de la sociedad

Asesinos que dejan pistas y se burlan de superhéroes

Momentos de epifania experimentados por villanos

Así, la Corte falló a favor de los inicialmente demandandos, Warner Brothers y DC Comics, encontrando que la historia de Wozniak era infractora por haber utilizado sin autorizacion los personajes y los elementos inconicos del universo de Batman. Este falló en todo caso, fue limitado en cuanto su alcance pues la Corte no reconoció todas las solicitudes de los demandados y reconoció que inclusó algnos elementos del universo de Batman no era protegibles, especificamente aquellos que son comunes a un genero literario o cinematográfico.

Si deseas conocer la decision en su totalidad la puedes leer aquí: Wozniak v. Warner Bros. Ent. Inc., No. 22 CIV. 8969 (PAE) (S.D.N.Y. Mar. 27, 2024),

