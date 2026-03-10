ARTICLE
10 March 2026

美国产品责任纠纷中的惩罚性赔偿

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
摘要：本文围绕美国产品责任纠纷中的惩罚性赔偿制度展开，主要介绍其定义与功能、适用与上限。文章还重点解析科罗拉多州一起人身损害产品
United States Consumer Protection
Li Lan,Cen Lin, and Fu Xuan
Your Author LinkedIn Connections
Li Lan’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)
  • in United States
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Consumer Protection, Employment and HR and Criminal Law topic(s)

摘要：本文围绕美国产品责任纠纷中的惩罚性赔偿制度展开，主要介绍其定义与功能、适用与上限。文章还重点解析科罗拉多州一起人身损害产品责任事故案，展现在该案中巨额惩罚性赔偿的裁处以及上限调整的考量。惩罚性赔偿既具有惩罚和威慑的功能取向，其适用也受到法律和正当程序原则的约束。

一、惩罚性赔偿的定义与功能

在民事损害赔偿制度中，赔偿通常分为补偿性赔偿（Compensatory Damages）与惩罚性赔偿（Punitive Damages）两类。《美国惩罚性赔偿示范法案》（Model Punitive Damages Act）将惩罚性赔偿定义为“仅为惩罚或损害赔偿而支付给索赔人的赔偿金”， 1是被侵权人在实际损失范围之外获得的额外赔偿。在功能上，补偿性赔偿以填补受害人实际损失为目的，侧重修复既有损害；而惩罚性赔偿则针对被告具有高度可责性的行为，通过额外金钱制裁实现惩罚与威慑功能。在惩罚层面，惩罚性赔偿惩罚的不是事故本身，而是被告在事故背后的主观心态以及决策方式，尤其是明知风险却放任不作为、为追求利益而忽视他人安全的行为模式。在威慑层面，惩罚性赔偿不仅是对案件被告个体的威慑，更通过高额裁判向行业传递明确的司法信号，以期预防行业内其他市场主体在未来实施类似的违法或高风险行为。

在美国，惩罚性赔偿制度广泛适用于侵权法领域，尤其常见于产品责任、消费者保护、医疗侵权等领域，其中产品责任纠纷是惩罚性赔偿适用较为频繁、争议较为集中的领域之一。相较于一般侵权行为，产品责任纠纷中的高信息不对称性与风险外溢性更为凸显。 2产品缺陷通常源于生产者在设计、制造阶段的决策，其潜在危害不仅波及个案中的受害人，还可能波及不特定多数消费者，直接威胁公众人身安全。在此背景下，补偿性赔偿不足以覆盖产品缺陷所带来的潜在社会危害，不足以对明知或应知风险而仍将产品继续投放市场的行为形成有效约束。此时，惩罚性赔偿的介入有助于进一步强化对危险产品生产与销售行为的威慑功能。

二、惩罚性赔偿的适用与限制

《侵权法重述（第二版）》（Restatement (Second) of Torts）第908条规定：“当被告的违法行为具有欺诈性、恶意或极端鲁莽时，法院可以判决惩罚性赔偿”。 3在美国，原告通常需要证明造成人身损害的行为具有高度的可责性，即该行为需达到故意、鲁莽放任或重大过失的程度。一般过失不足以触发惩罚性赔偿的判处。

在产品责任诉讼中，若出现以下情况，惩罚性赔偿可能被判处：（1）被告明知其产品会对使用者构成危险，但未就危险发出警告；（2）被告故意销售设计有缺陷的产品；（3）被告未能对其产品进行充分的安全性研究，尽管其知道使用该产品会增加危害风险。 4例如，在Liebeck v. McDonald's Restaurants一案中，原告因误洒被告出售的高温咖啡而遭受严重烧伤。被告长期知悉其咖啡温度显著高于行业常规水平，且此前已发生大量同类烫伤事故，但始终未采取实质性改进措施。在判给原告约20万美元补偿性赔偿的基础上，陪审团进一步判处约270万美元的惩罚性赔偿； 5在Grimshaw v. Ford Motor Co.一案中，原告因车辆在追尾事故中发生油箱爆燃而遭受严重人身伤害。审理中查明，被告在产品设计阶段已掌握车辆油箱结构存在显著起火风险的测试资料，但未对设计作出改进而继续投放市场。陪审团据此判给原告约250万美元的补偿性赔偿，并在此基础上另行裁处上亿美元量级的惩罚性赔偿。 6

然而，惩罚性赔偿的数额并非毫无上限。在陪审团裁决作出之后，被告可提出动议，对惩罚性损害赔偿的裁决提出质疑。法院可基于州法以及联邦宪法审查惩罚性赔偿的数额。不同州对惩罚性赔偿数额的合理范围有不同的衡量标准，通常惩罚性赔偿的数额需在州普通法及州法的限制范围内。大部分州法院认为，当惩罚性赔偿超出被告的偿付能力时，该惩罚性赔偿过高。部分州针对惩罚性赔偿设立了法定的赔偿上限。例如佛罗里达州州法规定，惩罚性赔偿不得超过补偿性损害赔偿的三倍或500,000美元。 7而加利福尼亚州则未对惩罚性赔偿设立上限，但要求满足“明确而令人信服的证据”（clear and convincing evidence）的标准。8因此，惩罚性赔偿的判处和金额因各州具体规定而受到不同限制。

尽管各州在授予惩罚性赔偿时有较大的自由裁量权，但该自由裁量权会受到正当程序条款（Due Process Clause）的限制。美国最高法院通过BMW of North America, Inc. v. Gore一案确立了审核惩罚性赔偿是否违反正当程序的测试：（1）被告行为的可责性程度（reprehensibility）；（2）惩罚性赔偿与补偿性赔偿的比例；（3）与同类违法行为的民事或刑事罚则相比是否过高。 9在State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell一案中，最高法院提出“在绝大多数情形下，惩罚性赔偿与补偿性赔偿之间的比例一旦在实质上超过个位数比例，通常难以满足正当程序的宪法要求”。 10因此，超过个位数比例的惩罚性赔偿通常难以通过合宪性审查。

三、案件解析

在科罗拉多州某起源于多功能锅安全事故的人身损害产品责任案件中，生产商和销售商被陪审团裁处巨额惩罚性赔偿后，法院将惩罚性赔偿金额调整并限定在法定上限之内。本文将对该案惩罚性赔偿的判处和调整进行解析。

该案中，原告自然人P使用一款多功能锅时遭受严重烫伤。事故原因为产品在盖子未完全锁定的情况下仍能加压，最终热液喷射导致原告身体多处烫伤。涉案产品由被告S公司生产，其母公司被告B公司参与产品设计、风险评估及整体市场投放决策。事故发生后，原告主张该多功能锅存在设计缺陷，并认为被告在明知产品存在重大安全隐患的情况下仍持续销售，遂以产品责任与过失侵权为由提起诉讼。

本案在美国科罗拉多州联邦地区法院进入审理阶段后，陪审团最终认定涉案产品在设计上存在缺陷，且该缺陷在正常使用情形下足以对消费者人身安全构成严重威胁。在责任构成方面，陪审团认为两被告在产品销售及风险控制方面均存在过失行为，尽管原告自身在使用过程中亦承担一定比例的注意义务，其行为仅构成10%的责任，而被告S公司与B公司分别承担27%与63%的责任。在此基础上，陪审团不仅支持了原告关于补偿性损害的请求，更进一步认定本案符合惩罚性赔偿的适用条件。

由于被告在事故发生前即已明知产品存在安全风险，陪审团支持了对被告适用惩罚性赔偿。被告曾多次向美国消费品安全委员会（CPSC）提交报告，确认涉案多功能锅存在在未完全锁定状态下仍可能加压的风险，并已收到多起同类烫伤事故的投诉。尽管如此，被告在后续设计改进措施中，并未能从根本上消除该产品风险，而放任相关产品持续流入市场。在陪审团看来，上述行为已超出一般疏忽的范畴，构成对消费者人身安全的漠视，因而适用惩罚性赔偿具有正当性。基于此，陪审团分别判令被告S公司承担1500万美元、B公司承担3500万美元的惩罚性赔偿，即本案判处的惩罚性赔偿共计5000万美元。本案中陪审团认定被告应承担的全部赔偿（含实际损害赔偿及惩罚性赔偿）共计约5500美元。

在陪审团裁决作出后，基于当事人的申请和答辩，法院对惩罚性赔偿的数额进行了审查。根据科罗拉多州关于惩罚性赔偿的成文法规定，惩罚性赔偿原则上不得超过被告应承担的实际损害赔偿额，除非能够证明被告在诉讼进行期间仍持续实施同样的故意或鲁莽行为（willful and wanton conduct）——惩罚性赔偿上限则为实际损害赔偿金额的3倍。 11法院在决定中指出，尽管被告在事故发生前的行为足以支持惩罚性赔偿的适用，但原告未能证明被告在本案诉讼期间仍持续实施该行为。尤其是在产品召回及后续措施实施后，现有证据尚不足以认定被告继续实施故意或鲁莽行为。基于此，法院最终将惩罚性赔偿调整并限定在法定上限之内，使其与各被告应承担的实际损害赔偿额保持一致。根据法院决定，本案两被告最终应承担的全部赔偿金额共计约900万美元，其中惩罚性赔偿共计约450万美元。

该案生动展现了惩罚性赔偿在产品责任领域中的应用与限制。一方面，在陪审团裁决阶段，高额惩罚性赔偿充分体现了惩罚性赔偿作为行为谴责与风险威慑工具的功能取向，尤其针对企业在明知产品存在重大安全隐患情况下仍作出市场投放决策的情形；另一方面，在法院审查阶段，惩罚性赔偿又受到成文法上限与比例原则的严格约束，避免其演变为脱离法律范围的无限惩罚。

Footnotes

1. Uniform Law Commission, Model Punitive Damages Act § 2(2) (1979).

2. See Restatement (Third) of Torts: Products Liability § 2 cmt. a (Am. L. Inst. 1998).

3. American Law Institute, Restatement (Second) of Torts § 908 (1979).

4. Punitive Damages in Product Liability Litigation, Westlaw Practical Law (last visited Jan. 9, 2026).

5. Liebeck v. McDonald's Restaurants, P.T.S., Inc., No. CV-93-02419 (N.M. Dist. Ct. Aug. 18, 1994).

6. Grimshaw v. Ford Motor Co., 119 Cal. App. 3d 757.

7. Fla. Stat. § 768.73(1)(a) (2023).

8. Cal. Civ. Code § 3294(a).

9. BMW of North America, Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996).

10. State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003).

11. Colo. Rev. Stat. § 13-21-102(1)(a), (3)(a).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Li Lan
Li Lan
Person photo placeholder
Cen Lin
Person photo placeholder
Fu Xuan
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More