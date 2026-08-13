Actualizaciones en materia Ambiental en Latinoamérica: abril – junio 2026

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La presente alerta tiene como objetivo presentar las noticias más relevantes acontecidas en el ámbito ambiental en Latinoamérica durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2026.

A. Chile

Ampliación de reservas oceánicas

En junio de 2026 se dio a conocer que Chile amplió los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, frente a la Región de Valparaíso, alcanzando una superficie total protegida de 947,142 kilómetros cuadrados de océano, equivalente a más del 50 % de su Zona Económica Exclusiva; la iniciativa fue impulsada también por pescadores artesanales de Juan Fernández y contó con apoyo técnico de organizaciones civiles.

Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional

El 22 de abril de 2026 el Ejecutivo de Chile ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que identifica la “permisología” como causa estructural del estancamiento. El proyecto plantea reformas a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, entre ellas, modificaciones al artículo 10 sobre los proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluidas las centrales generadoras de energía, y complementa la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770).

B. México

Programa Nacional Hídrico y Programa Nacional Forestal

El 18 de mayo de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 y el Programa Nacional Forestal 2026-2030, mediante los cuales el Gobierno Federal establece la hoja de ruta de la política pública en materia de gestión del agua y recursos forestales. Ambos prevén el fortalecimiento del marco regulatorio y de las capacidades de supervisión de las autoridades ambientales, la digitalización y simplificación de trámites y el impulso a mecanismos de certificación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales. En conjunto, las medidas prevén un entorno de mayor fiscalización y fortalecimiento en los mecanismos de cumplimiento para los sectores productivos con actividades vinculadas al uso de recursos hídricos y forestales.

Proyecto de Decreto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

El 14 de mayo de 2026 se presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que reemplazaría el marco jurídico ambiental vigente desde 1988. La propuesta busca modernizar la legislación ambiental mediante la incorporación de nuevos instrumentos de política pública, el fortalecimiento de los mecanismos de conservación, restauración y protección de la biodiversidad, así como la ampliación de las facultades de inspección, vigilancia y sanción de las autoridades competentes. Asimismo, contempla modificaciones a los procedimientos e instrumentos de gestión ambiental, lo que podría traducirse en nuevas obligaciones regulatorias.

C. Colombia

Nueva regulación en materia de ganado sostenible y libre de deforestación

El 4 de junio de 2026 fue sancionada la Ley 2585 de 2026, que establece los instrumentos de trazabilidad y certificación para garantizar que la cadena de producción de ganado bovino sea sostenible y libre de deforestación en Colombia. La norma busca evitar que la carne provenga de áreas deforestadas, parques nacionales o reservas forestales mediante la conexión tecnológica de bases de datos ganaderas y ambientales. Crea la certificación de "Productor Libre de Deforestación" y promueve el uso del Sello Ambiental Colombiano.

Reglas de compensación ambiental y acuerdos voluntarios de conservación

El 7 de abril de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0305, que regula un mecanismo de carácter voluntario entre el titular de una licencia ambiental y el propietario, ocupante o poseedor de un predio, para pactar acciones de protección, recuperación y conservación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a cambio de una contraprestación en dinero o en especie. Fuente: Diario Oficial / MADS.

Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles

El 28 y 29 de abril de 2026 se celebró en Santa Marta, Colombia, la I Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, coorganizada con Países Bajos, orientada a definir una hoja de ruta para reducir las emisiones. Reunió a 56 países, dando protagonismo a las comunidades más afectadas por la extracción y el consumo de combustibles fósiles, y se planteó como complemento de las negociaciones de la CMNUCC y de la hoja de ruta de la presidencia de la COP30.

D. Ecuador

Cooperación internacional para la conservación de la biodiversidad

El 4 de junio de 2026 se dio a conocer que los Gobiernos de Ecuador y Alemania reforzaron su cooperación para la conservación de la biodiversidad y la resiliencia climática. El anuncio se da en un contexto en el que el país analiza el fortalecimiento de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas y enfrenta debates por actividades de minería ilegal en varias áreas de la Amazonia.

E. Argentina

Desarrollo judicial sobre la reforma de la Ley de Glaciares

En junio de 2026, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz. La resolución se inscribe en el contexto del debate sobre la modificación legislativa aprobada en abril, que habilita la actividad minera en zonas de ambiente periglaciar y traslada a las provincias la definición de las áreas protegidas.

F. Regional

Emisión de bono azul

BID Invest concretó su primera emisión de un bono azul denominado en francos suizos, por 100 millones (aproximadamente 127 millones de dólares), a un plazo de 10 años y bajo la figura de bono azul de su Marco de Deuda Sostenible. Los recursos se destinarán a proyectos de gestión sostenible del agua y conservación de ecosistemas marinos en América Latina y el Caribe.

Taller Nacional de Socialización presenta Programa PROCCAF

El 18 de junio de 2026, Brasil fue sede del encuentro entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay para presentar la propuesta final del Programa Regional de Adaptación al Cambio Climático para la Agricultura Familiar del MERCOSUR como parte de la iniciativa para garantizar la adaptación de la agricultura familiar frente al cambio climático mediante la inversión directa y mecanismos para ampliar el acceso al crédito y a instrumentos financieros, junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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