Brasília em Pauta - Edição Nº 211

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 08/09/2025 a 12/09/2025.

Anticorrupção e Compliance

TC 000.400/2018-1 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço nas obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Civil

REsp 2.148.576 (STJ): recurso especial que visa definir se a declaração de ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos em demanda anterior impede, sob a ótica da coisa julgada, o ajuizamento de nova demanda para requerer a repetição de juros remuneratórios não pleiteados na ação precedente.

Energia e Infraestrutura

TC 005.862/2018-3 (TCU): auditoria em contrato celebrado para realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

auditoria em contrato celebrado para realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP. TC 006.039/2025-1 (TCU): relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2025 em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia.

relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2025 em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia. TC 008.977/2025-9 (TCU): relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2025 nas obras de construção do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, denominado Fiol 2.

relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2025 nas obras de construção do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, denominado Fiol 2. TC 012.795/2017-8 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para qualificar e capacitar profissionais para o setor de transporte aéreo regional.

tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para qualificar e capacitar profissionais para o setor de transporte aéreo regional. TC 009.470/2020-4 (TCU): embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em acompanhamento do processo de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos (VCP).

Seguros

ADI 7265 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "contratados a partir de 1º de janeiro de 1999" constante do § 12, e da integralidade do § 13, todos do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, introduzidos pela Lei n.º 14.454/2022, os quais estabelecem critérios a serem adotados pelas operadoras de planos de assistência à saúde para a autorização de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Tributário e Financeiro

REsp 2.068.273 (STJ): recurso especial que visa definir se a pessoa física que exerce atividade notarial ou de registro é contribuinte da contribuição social destinada ao salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição Federal e instituída pelo art. 15 da Lei n.º 9.424/1996.

recurso especial que visa definir se a pessoa física que exerce atividade notarial ou de registro é contribuinte da contribuição social destinada ao salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição Federal e instituída pelo art. 15 da Lei n.º 9.424/1996. REsp 2.103.305 (STJ): recurso especial que visa definir o marco inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, com o objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente.

recurso especial que visa definir o marco inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, com o objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente. REsp 2.163.429 (STJ): recurso especial que visa definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n.º 406/1968.

