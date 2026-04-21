La Emocionología Del Arbitraje Y La Mediación (Podcast)

La Emocionología del Arbitraje y la Mediación por el Dr. Gilbert K. Squires, P.E., BCS, FCollArb, DCIArb (Doctor Juris, Ingeniero Profesional Registrado, Especialista en Derecho Internacional, y Litigio y Arbitraje Internacional, Miembro Distinguido del Colegio de Árbitros Comerciales, Diplomado en Arbitraje Internacional del Instituto Colegiado de Árbitros (DCIArb)). Árbitro Internacional, Mediador, Magistrado Especial. Squires inventó la palabra “emocionología.”

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La Emocionología del Arbitraje y la Mediación por el Dr. Gilbert K. Squires, P.E., BCS, FCollArb, DCIArb (Doctor Juris, Ingeniero Profesional Registrado, Especialista en Derecho Internacional, y Litigio y Arbitraje Internacional, Miembro Distinguido del Colegio de Árbitros Comerciales, Diplomado en Arbitraje Internacional del Instituto Colegiado de Árbitros (DCIArb)). Árbitro Internacional, Mediador, Magistrado Especial. Squires inventó la palabra “emocionología.”

El término “emocionología” surge de la fusión de emoción y psicología: una ciencia aplicada que estudia cómo nuestras emociones afectan e integran los procesos de decisión y negociación en el arbitraje y la mediación. En estos entornos, los actores son seres emocionales y espirituales; el éxito del proceso depende tanto de regulaciones jurídicas como de la comprensión y gestión de las emociones, intereses y relaciones.

Emoción y Psicología en la Resolución de Conflictos

Las emociones son reacciones psicofisiológicas esenciales que influyen en cómo interactúan las personas ante el conflicto. En arbitraje y mediación, las emociones pueden determinar desde la apertura al diálogo hasta la posibilidad de llegar a acuerdos efectivos. La ciencia psicológica indica que, frente al conflicto, la capacidad para identificar, comprender y regular las propias emociones mejora las decisiones, la resiliencia y la satisfacción vital.

Emociones en el Arbitraje: Decisión bajo Presión

Los árbitros y mediadores actúan bajo presión, y su desempeño se ve directamente afectado por el manejo de emociones intensas como ansiedad, miedo, frustración y enojo. Estudios demuestran que una buena gestión emocional, acompañada de resiliencia, resulta crucial para la toma de decisiones justas y para mantener el ambiente adecuado en el proceso.

Los árbitros deben anticipar, liderar y gestionar situaciones hostiles, regulando tanto sus emociones como las de los participantes.

La inteligencia emocional permite reducir reacciones fisiológicas negativas y fomenta el rendimiento, la capacidad de liderazgo y la equidad.

La Mediación: Empatía, Conciencia y Regulación Emocional

La mediación, por su naturaleza colaborativa, exige una intensa gestión emocional. El mediador debe facilitar la expresión y “ventilación” de emociones, identificando tanto las manifestadas como las ocultas, y generar un clima de confianza para que las partes puedan avanzar hacia acuerdos.

La empatía es esencial: cada parte debe ser capaz de ponerse en el lugar del otro, sin perder de vista sus propios intereses.

El mediador regula sus emociones y ayuda a las partes a regular las suyas, evitando que éstas obstaculicen el proceso y facilitando el bienestar emocional.

Inteligencia Emocional y Resiliencia: Competencias Clave

El desarrollo de la inteligencia emocional y la resiliencia permite a los profesionales de arbitraje y mediación:

Identificar adecuadamente las emociones propias y ajenas, entendiendo sus causas y efectos en el conflicto.

Crear ambientes emocionales positivos que favorezcan la negociación y la paz social.

Utilizar técnicas como la escucha activa, la comunicación asertiva y la observación de la expresión no verbal y corporal.

Aplicaciones y Retos en la Emocionología del Arbitraje y la Mediación

La emocionología propone nuevas estrategias para entrenar a árbitros y mediadores:

- Formación especializada en inteligencia emocional, gestión del estrés y habilidades interpersonales.

- Uso de herramientas como cuestionarios de emociones, coaching y supervisión psicológica durante el proceso.

- Integrar la neurociencia del comportamiento en el análisis de la toma de decisiones, para comprender sesgos y tendencias en la percepción del conflicto.

Los desafíos incluyen la resistencia cultural y profesional a abordar la dimensión emocional del conflicto, la dificultad para regular emociones en situaciones de alta competitividad o hostilidad, y el riesgo de desgaste emocional del mediador o árbitro.

Emocionología: Un Modelo Sistémico

La emocionología es sistémica: estudia cómo interactúan emociones, creencias, valores y espiritualidad en el proceso de arbitraje y mediación. Reconoce que la neutralidad absoluta es un ideal, pero la gestión emocional y la conciencia de los factores psicológicos permiten acercarse a resultados más justos y satisfactorios.

- Los conflictos no son solo legales o económicos, sino también vivenciales y afectivos.

- La resolución efectiva requiere atender tanto lo jurídico como lo emocional, promoviendo bienestar y entendimiento mutuo.

Conclusión

La emocionología, como ciencia propuesta, aporta una visión integrada que une emoción, psicología y espiritualidad en la práctica de la resolución de conflictos. En arbitraje y mediación, su desarrollo puede transformar las competencias profesionales y la calidad de los resultados, generando procesos más humanos, sanadores y eficaces. Su adopción implicaría formar mediadores y árbitros en competencias emocionales y reconocer la importancia de los estados afectivos en toda decisión, diálogo y acuerdo alcanzado.

Si desea profundizar en este análisis, lo invitamos a escuchar al Dr. Gilbert Squires abordar este tema con mayor detalle en su entrevista con Actualidad Radio Miami:

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