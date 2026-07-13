Jersey krijgt eigen merkenregister: UK-depot straks niet meer voldoende

Op 1 augustus 2026 treden ingrijpende wijzigingen in het merkenrecht op Jersey in werking. Deze hervorming verandert de wijze waarop merkrechten op Jersey kunnen worden verkregen en beschermd.

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Op 1 augustus 2026 treden ingrijpende wijzigingen in het merkenrecht op Jersey in werking. Deze hervorming verandert de wijze waarop merkrechten op Jersey kunnen worden verkregen en beschermd.

Huidige merkbescherming op Jersey

Op dit moment is de merkbescherming op Jersey nauw verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Doorgaans is een merk op Jersey beschermd via:

Een nationale Britse merkinschrijving, die via het bestaande registratiesysteem voor Jersey wordt uitgebreid ("re-registration"); of

Een internationale registratie (IR) waarin het Verenigd Koninkrijk is aangewezen, waardoor automatisch ook bescherming op Jersey ontstaat.

Wat verandert per 1 augustus 2026?

Aan deze situatie komt op 1 augustus 2026 een einde met de inwerkingtreding van de Trade Marks (Jersey) Law 2026, waarmee Jersey voor het eerst een volledig zelfstandig merkenstelsel krijgt.

De nieuwe wet betekent een ingrijpende modernisering van het intellectuele-eigendomsrecht op Jersey. In plaats van voort te bouwen op Britse merkinschrijvingen krijgt Jersey een eigen merkenregister. Vanaf 1 augustus 2026 worden merkaanvragen beoordeeld en geregistreerd op grond van het recht van Jersey. Daarmee ontstaat een zelfstandig registratiesysteem dat losstaat van het Britse merkenrecht.

Het belangrijkste praktische gevolg van de hervorming is dat via nieuwe nationale Britse merkinschrijvingen geen merkbescherming op Jersey wordt verkregen. Ondernemingen die merkrechten in beide rechtsgebieden willen verkrijgen, zullen voortaan in beide jurisdicties afzonderlijk bescherming moeten aanvragen.

De hervorming heeft eveneens gevolgen voor gebruikers van het Madrid-systeem voor de internationale registratie van merken. Vanaf 1 augustus 2026 zal een IR waarin het Verenigd Koninkrijk is aangewezen niet langer automatisch bescherming op Jersey opleveren. Aanvragers die ook voor Jersey bescherming wensen, zullen Jersey dan afzonderlijk moeten aanwijzen.

Gevolgen voor bestaande merkrechten

De overgang naar het nieuwe systeem is zodanig vormgegeven dat bestaande rechten behouden blijven. Britse merken die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet reeds op Jersey zijn geregistreerd, worden automatisch overgebracht naar het nieuwe nationale merkenregister van Jersey.

Hetzelfde geldt voor internationale registraties waarin het Verenigd Koninkrijk is aangewezen. De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) zal automatisch een afzonderlijke aanwijzing van Jersey registreren bij de betreffende internationale registratie. De aanwijzingen voor het Verenigd Koninkrijk en Jersey zullen vanaf dat moment naast elkaar bestaan als zelfstandige territoriale aanduidingen.

Merkhouders die reeds over bescherming op Jersey beschikken, hoeven geen actie te ondernemen.

Wat betekenen deze wijzigingen voor merkhouders?

Voor ondernemingen met commerciële activiteiten of belangen in zowel het Verenigd Koninkrijk als op Jersey kan het aantrekkelijk zijn om nog vóór 1 augustus 2026 een nationale Britse merkaanvraag in te dienen of het Verenigd Koninkrijk aan te wijzen in de bestaande IR. Hierdoor kunnen merkhouders de inhoudelijke toetsing, oppositieprocedure en officiële taksen vermijden die onder het nieuwe systeem voor Jersey zullen gelden.

Vanaf 1 augustus 2026 wordt Jersey beschouwd als een afzonderlijk rechtsgebied voor merkbescherming. Bij het ontwikkelen van een internationale depot- en handhavingsstrategie zal Jersey dan afzonderlijk moeten worden beoordeeld, los van zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie.

Dit artikel is geschreven door Volha Parfenchyk.

FAQ

Moet Jersey vanaf 1 augustus 2026 apart worden aangewezen?

Ja. Vanaf 1 augustus 2026 biedt een UK-aanwijzing in een internationale merkregistratie niet langer automatisch bescherming op Jersey. Merkhouders die bescherming op Jersey wensen, moeten Jersey afzonderlijk aanwijzen.

Wat gebeurt er met bestaande internationale registraties die het VK aanwijzen?

Voor internationale registraties die vóór 1 augustus 2026 zijn geregistreerd en op die datum bescherming in het VK genieten, zal WIPO automatisch een Jersey-aanwijzing registreren. Daarna functioneren de UK- en Jersey-aanwijzingen zelfstandig naast elkaar.

Heeft Jersey vanaf 1 augustus 2026 een eigen merkenregister?

Ja. De nieuwe Trade Marks (Jersey) Law 2026 introduceert een gemoderniseerd primair merkenregistratiesysteem voor Jersey.

Is een UK-merk vanaf 1 augustus 2026 nog voldoende voor Jersey?

Voor nieuwe aanvragen niet automatisch. Vanaf 1 augustus 2026 moet Jersey apart worden beoordeeld binnen de internationale depotstrategie.

Wat moeten merkhouders nu doen?

Merkhouders met commerciële belangen op Jersey doen er goed aan hun bestaande UK- en internationale merkportfolio te laten controleren en Jersey expliciet mee te nemen in toekomstige depot- en verlengingsbeslissingen.

Samenvatting Vanaf 1 augustus 2026 krijgt Jersey een zelfstandig merkenstelsel. Nieuwe Britse merkaanvragen en internationale registraties waarin het Verenigd Koninkrijk is aangewezen, bieden dan niet langer automatisch bescherming op Jersey. Merkhouders met commerciële belangen op Jersey doen er daarom goed aan hun bestaande portfolio en toekomstige depotstrategie tijdig te laten beoordelen.

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