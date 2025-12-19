ARTICLE
19 December 2025

[Blog] Post-Brexit : fin de la période transitoire pour les marques clonées

NG
Novagraaf Group

Contributor

European Union Intellectual Property
Marion Mercadier
Your Author LinkedIn Connections

Lors du Brexit, une période de transition avait été prévue pour les marques clonées, leur permettant pendant 5 ans de revendiquer un usage au sein de l'Union Européenne. À partir du 1er janvier 2026, les marques clonées au Royaume-Uni devront être utilisées au Royaume-Uni pour rester valides. Celles n'ayant pas été utilisées pourraient devenir vulnérables à des actions en annulation pour non-usage. Les titulaires doivent vérifier leur portefeuille et anticiper l'usage effectif de leurs marques.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Marion Mercadier
Marion Mercadier
Your Author LinkedIn Connections
