ARTICLE
19 December 2025

亚洲服装制造商如何通过新运营模式破解利润挤压困局？

A
全球服装行业正经历一场巨变。各大主要市场增速放缓，即便是昔日高歌猛进的印度也未能幸免。关税带来了新的不确定性和额外成本。由于全球的面料与成衣采购中心主要集中在亚洲，因此这一地区的服装企业正承受着巨大压力。

1721444a.jpg

1721444b.jpg

这些变化也明显冲击了头部服装品牌的财务表现，使其面临营收下滑、利润变低和股价下跌的困境。

为求复苏并稳住阵脚，这些品牌正在积极寻找破局方法，它们尝试的手段包括：

  • 转向近岸生产，以更快响应时尚潮流和消费者行为变化，并最大限度减少库存。
  • 强化供应链管控，例如自主挑选原材料供应商和货运服务商，并主导材料流动。
  • 将定价压力向价值链上游传导，同时为主要成本项设定目标价。

运营重塑势在必行

过去，亚洲服装制造商依靠低成本劳动力保持竞争力。如今，这种成本套利空间已所剩无几。制造商若想保持生存能力，就必须重塑运营模式，转向精简、标准、高投资者价值的方向。

变革模式

我们认为，行业需要针对几类主流客户群体，建立差异化的运营模式：

  • 全球高端客户：这类高端品牌重视创新与紧密协作，并愿意为垂直整合、多元化生产布局和其他要求支付溢价。
  • 西方大众市场：主要是拥有自有品牌的百货公司大批量采购。这类客户会承诺保证预测量，以换取低价。
  • 东方大众市场：这类品牌依赖印度及其他亚洲发展中市场的价格敏感型消费。在此类市场，规模和低利润的考量优先于ESG。

可推行的几种低风险高影响力的变革手段

1. 产品开发与营销

制造商不能再局限于被动接单。他们需要武装自己的营销团队，使其能够评估品牌方各项要求的端到端影响。同时，应用数字化产品开发和3D打样工具（如Browzwear）可以缩短周期，帮助制造商更快响应趋势。只要持续改进，就有望在一周内敲定设计并确认工厂产能。

2. 供应链与采购

在供应链和采购方面，对亚洲的成衣制造商而言，原材料占总成本的60%以上；对于面料制造商，这一比例更是超过70%。复杂的供应链运营也影响了物料的顺畅流动。

因此，当务之急应包括：建立物料流的可见性；缩短整体交付周期；并建立建模能力，以缓解关税变化、航运中断和政治动荡带来的风险。

亚洲制造商还需要建立强大的采购部门，使其成为业务部门的战略伙伴，转而采用先进的采购方法，并利用数字化和生成式AI工具提速流程。鉴于大宗商品价格对利润的影响，他们还必须与品牌方和供应商建立合理的定价模型。

3. 生产制造

亚洲制造商目前的生产运营高度依赖人力，易受监管、劳资关系和员工保留率等风险的影响。虽然他们也曾尝试过引入自动化技术，但收效甚微，这一改良路径在经济上并不可行。

但他们仍然可以通过合同制造、机械租赁和使用临时工来提高效率；同时，传感器和物联网设备等战术层面的自动化应用，有助于暴露生产力问题和浪费源头。

对亚洲制造商而言，未来值得关注的创新集中在以下几个方面：

  • 自动化织造、针织和缝纫：先进的织机和针织机利用自动化和物联网来提高精度并减少材料浪费。
  • 缝纫机器人"Sewbots"：利用计算机视觉精确缝合服装，降低人力成本并提高出品一致性。
  • 智能后整理：等离子、激光处理及干法后整理等技术，能在改善织物性能的同时减少化学品用量，还能加快生产、减少线屑浪费。

4. 优化工作方式

优化组织和治理：亚洲制造商需要推动标准化和规模化。鉴于品牌方正转向近岸生产，制造商的制造、供应链、采购、IT和财务等职能也必须更加集中化。此外，需通过为组织各层级设定精选的KPI来强化治理和问责制。

数据和数字化赋能：在使用AI和高级应用之前，制造商首先要建立稳健的全企业数据架构和分析机制，打通KPI和运营模式参数的可见性，为关键决策提供支持。

加强行业协作：服装制造商面临着许多共同的本地和市场压力。例如，斯里兰卡的制造商都面临高昂的海运成本和有限的航运保障。这正是行业参与者携手应对挑战的绝佳时机。

亚洲服装行业正站在一个十字路口。这对服装企业而言是一个黄金机遇，促使他们回归价值创造的本源，并优先考虑投资者回报。他们的成败将取决于当下所做的选择与变革。

艾睿铂时尚与服装业务

艾睿铂AlixPartners是少数拥有时尚与服装专项业务的咨询公司之一。 我们的专家在行业内平均拥有超过18年的经验，并擅长领导客户转型。我们为全球（包括亚洲）的服装行业客户提供服务，涵盖销售效率提升、盈利能力改善、产品开发精简、供应链、采购、生产运营、组织设计、数字化赋能等领域。

