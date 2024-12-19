印度尼西亚新专利法变革提要

2024年第65号专利法的要点

2024年10月28日，印度尼西亚对2016年第13号专利法进行了修订。这次修订引入了几项重大改革，旨在促进创新、增强专利程序，并使专利法规保持一致。这些关键变化可以总结为五个主要领域。

1. 可申请专利的内容：

为了促进研究和创新，新专利法明确承认系统、方法和用途作为对专利持有者有利的不同类型的发明。通过 明确扩大可申请专利的发明范围，为更广泛的创新提供了全面保护。这一变化不仅通过减少关于资格的模糊性增加了专利持有者的法律确定性，还允许发明者保护复杂的技术。因此，它鼓励对研究和开发进行进一步投资，因为知道更多的创新可以在专利法下得到保护。

此外，新法律取消了第4条(f)款对 “新用途”和 “新形式”现有产品或化合物的专利豁免，允许对已知药物产品或化合物的“第二医疗用途”进行专利。这一变化鼓励了对进一步应用和效果的研究，而不仅仅是新产品和服务或化合物本身，这是制药行业长期以来的兴趣所在。

关于计算机程序， 明确指出“计算机程序，除了计算机实现的发明之外”。这一豁免明确了非专利软件和可专利技术之间的界限。这一区分确保了虽然独立的软件仍然不在专利保护范围之外，但软件在实现技术解决方案或效果中发挥作用的创新仍然可以申请专利。这一变化加强了依赖软件实现技术特性、技术效果和问题解决的发明的保护，从而鼓励在软件驱动技术领域的创新，而不将全面覆盖扩展到所有软件。这种有针对性的方法允许发明者为新颖的技术解决方案获得知识产权，促进了人工智能、自动化和数字工具等领域的进一步发展。

2. 专利申请流程：简化、恢复和重新审查

支持可专利内容的扩展，新法律将官方展览、研发目的、发明者科学演讲或论坛披露的 新颖性宽限期从6个月延长至12个月。

新法律还引入了恢复优先权的选项，对于错过12个月优先权期限的申请，只要在优先权期限届满后4个月内提出恢复请求即可。

对于涉及遗传资源和 /或传统知识的发明，申请人只需提供遗传资源和/或传统知识的声明。不再需要官方机构的声明，以促进在印度尼西亚建立关于遗传资源和/或传统知识的可访问专利数据库。

为了简化程序，不再需要 发明者提供所有权声明。对于非英语规格的外国申请，有30个工作日的宽限期提交 英文翻译及其印尼文翻译。新法律只允许 在形式阶段一次性延长时间，以前允许两次，使得申请人更难符合形式要求。然而，这一变化将缩短形式审查。

新法律还为申请人提供了加快申请处理的可能性。根据新法律，不仅可以在申请日期起三个月内进行早期公布，而且只要在公布开始前提出请求，申请人还可以 请求早期审查，提高了专利系统的效率。

对于因不符合形式要求而失效的申请，新法律正式允许申请人在撤回通知之日起六个月内 提出恢复请求。

此外，新法律引入了 新的实质阶段重新审查系统，适用于拒绝和授予专利的决定以及在通知后9个月内的更正和视为撤回的申请。根据旧法律，请求只能在专利上诉委员会前提出。对于视为撤回的申请，缩短至通知后2个月内。

在这部法律生效时，已经提交和处理但尚未完成的专利申请将继续根据本法律生效前的专利法规解决。

3. 授予后的专利：

新法律为年费支付提供了6个月的 宽限期，并对此总额征收100%的罚款。以前，可以根据请求推迟年费支付。新的宽限期结构对专利持有者来说既有优点也有缺点，取决于他们的财务灵活性和战略需求。

保证的6个月宽限期为迟付年费提供了明确的时间框架，这可以帮助专利持有者避免因错过支付截止日期而立即丧失权利。它提供了一个可预测的延期期，无需额外的文件或特殊请求。这个宽限期可以帮助那些可能面临临时财务挫折或行政延迟的人避免完全失去他们的专利，只要他们在规定的时间内支付。这一变化简化了流程，消除了提交延期请求的不确定性和行政负担，可以简化专利管理。

缺点是，取消请求延期的选项可能对专利持有者有限制，根据旧法律，他们可以灵活地请求12个月的延期。100%的罚款也是一个重大的处罚，特别是对于较小的实体或独立发明者来说，可能会带来财务负担。

4. 专利的使用：

关于第20条专利使用的条款，新法律规定，获得专利的持有者应在每个日历年年底前向专利局提交 专利实施声明。然而，新法律对未能提交此声明的后果以及实施规定的细节保持沉默。在第三次修订法律的社会化过程中，专利局口头表示这是一个简单的声明。然而，这些变化将如何正式实施还有待观察，因为新法律没有提供这方面的细节。此外，尚不清楚是否会发布任何实施细则以澄清法律的实际应用。我们将与专利局保持联系，以请求对这些变化的更多澄清，因为实施逐步展开。我们的目标是随时了解可能影响新法律实际应用的任何更新或新法规。

5. Bolar条款

Bolar条款允许为研究和实验目的使用专利发明，已经扩展。新法律取消了专利到期前五年的限制期， 允许研究人员在专利到期前后的任何时间使用专利发明。这可能为不同利益相关者带来好处和潜在挑战。

在好处方面，通过取消时间限制，研究人员现在可以在专利到期前后的任何时间进行实验和开发专利发明的新应用。这促进了一个更具协作性和创新性的研究环境，鼓励学术机构和公司探索新技术，而不必担心侵犯专利权。

在制药行业，这一变化可能会加快开发专利药物的通用替代品的过程。研究人员可以在专利到期前进行必要的测试和试验，而不必等待专利的最后五年，同时可能促进通用药品在专利到期后更快地进入市场。这可能会导致竞争加剧，降低消费者的价格。

取消限制鼓励学术机构、研究机构和私营部门之间的合作。它允许更开放的研究环境，可能导致在更严格的限制下可能不会发生的突破。

对于专利持有者可能面临的挑战，虽然扩大的Bolar条款促进了研究，但专利持有者可能会担心这一变化如何影响他们的市场独占权和收入，如果通用制造商可以在专利到期后进入市场。如果研究人员可以自由使用专利技术，可能会引起关注，特别是如果它允许其他人使用他们的发明进行研究，以开发竞争产品。

总的来说，Bolar条款的扩展可能会对研究和创新产生积极影响，特别是在制药和生物技术领域，同时也给专利持有者带来了关于他们发明独占权的挑战。

这些变化的要点是，2024年第65号专利法代表了印度尼西亚专利系统的重大进展。通过扩大可专利内容、简化申请流程和加强法规，新法律旨在刺激创新和提高效率。这些变化创造了宝贵的机会，特别是对于研究部门，为印度尼西亚的技术进步铺平了道路。然而，申请人和专利持有者应该注意关键考虑因素、潜在陷阱和战略步骤，以有效管理过渡。

潜在陷阱

尽管法律规定待处理的申请将继续根据之前的法规解决，但申请人仍可能遇到实际挑战。旧框架和新框架之间的差异，特别是在更新程序方面， 可能会在过渡期间造成模糊。

随着新条款的引入，专利局可能需要时间才能完全实施更新的指导方针和流程。这可能导致 处理延迟或申请处理不一致，特别是在 实施的早期阶段。

年费支付宽限期、罚款和其他费用结构的变化可能会增加 财务影响，特别是如果申请人或专利持有者不完全了解这些调整。保持了解至关重要，以避免意外成本。

专利持有者和申请人的下一步行动

持有者和申请人应积极关注专利局发布的任何实施细则或指导方针。关于法律如何在实践中应用的新细节可能会出现，因此保持了解对于有效适应这些变化至关重要。

根据扩大的专利主题和简化流程，重新评估您的专利组合和战略。这可能包括探索根据更新条款获得的新专利机会。

对于新法律生效前已经进行中的待处理申请，申请人应确保在旧法律下顺利进行处理。

新法律现已生效，然而，像许多法规变化一样， 全面实施可能需要额外的时间。任何待处理的申请将根据之前的专利法解决，但申请人可能会在专利局调整其程序时经历行政调整。

总之，尽管2024年第65号专利法为促进创新和扩大专利机会提供了显著优势，但申请人应积极管理过渡。通过保持了解、重新评估战略和保持密切沟通，利益相关者可以最小化潜在陷阱，并充分利用新系统的优势。

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