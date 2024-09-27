东南亚和香港地区的知识产权实务在不断发展变化之中，在此地区开展业务的所有企业都需要时刻关注商标实务领域的最新进展。

东南亚和香港地区的知识产权实务在不断发展变化之中，在此地区开展业务的所有企业都需要时刻关注商标实务领域的最新进展。本文将简单概述本地区境内有关商标注册与保护的重要变化与最新动态，涉及柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南和香港地区等司法辖区。

柬埔寨

柬埔寨当地经销商在办理柬埔寨独家经销权的备案登记手续时，须提交一份授权当地代理人代为办理的授权书。该授权书须由当地公司的董事会成员或股东签署，并在柬埔寨进行公证或认证。商标权人无需提交授权书，因为其已通过另外一封经过公证的信函授权了当地经销商。前述对授权书的要求不适用于其他商标备案事宜；在其他情况中，授权书可由公司授权的任何签字人签署。

知识产权局辖下的国际注册办公室现在规定，如果企业要变更记录中已有的法律事务代理人，须办理代理人变更登记。新的代理人须接手所有相关备案工作，但不影响国内注册事宜安排。我们强烈建议客户办理法律事务代理人变更登记，一则可以确保记录的准确无误，二则可以在必要时迅速采取行动。

印度尼西亚

商标局现已全面采用在线备案系统。今后无需再提供实物形式的授权书或知名度证明，只需提供前述文件的扫描件即可。此外，审查意见通知、驳回通知以及商标注册证书也都不再采用实物形式，而是改为采用数字形式签发。

作为在线备案系统的一项增强功能，商标局还在网站上提供实时聊天服务。来自世界各地的申请人可以在线上向商标局工作人员直接提问，而无须亲自上门。

缅甸

缅甸新商标法正式生效，自2024 年 5 月 1 日起发布每月商标公告。截至2024 年 7 月，已公告商标申请量超过 1,800 份，达到上个月的两倍多。

2024 年下半年或将开放地理标志申请。

菲律宾

有关部门针对《2023 年商标条例》所提出的拟议修订案要求申请人在提交商标续展申请时一并缴纳证书费和公告费。此项修改旨在加速续展程序，因为一旦商标申请获得获批后就可以直接进入续展程序，而无需额外的审定通知程序。预计此项修订将在 2024 年 7 至 8 月间生效。

马德里 电子申请系统（e-Filing系统）将在 2024 年 7 月 24 日首届菲律宾知识产权局商标大会上正式亮相。这个新推出的数字平台将促进申请人与原属局之间的直接沟通，并支持所需费用的在线支付。马德里 电子申请系统的推出是一项极大的进步，大大简化了国际企业的商标注册流程。

有关部门针对《马德里议定书实施细则》所提出的修订案旨在明确国际注册过程中有关“实际使用声明”（即“DAU”）的要求。要点包括：对于后期指定 - 允许商标权人在第三年和续展 DAU 申报期内提供同一份 DAU，并可在进行续展之前要求提交第三年和第五年的 DAU；对于转化 - 将国际注册转化为国家注册时延用之前 DAU 的涵盖范围，并基于转化日期确定 DAU 申报期的截止日期，无论商标权人之前有无为国际注册提交 DAU。

泰国

商标局利用人工智能技术执行商标图形检索。这项技术已投入实际使用数年，罗思国际也常常加以使用。该人工智能系统存在一些不足之处，商标局已了解相关情况并计划对人工智能软件进行升级。

马德里体系下的审查工作多有延误，商标局赶在 18 个月驳回期限截止前发出的临时驳回通知常常存在决定不完整或错误等问题。如果品牌方希望立即完成注册或者需要迅速开展维权活动，建议采用更快捷的国内申请途径。

商标局频繁修订适用于商品和服务说明的指导性规定。审查员参考的指导性规定可能在数月甚或数年前适用，但目前已不再适用。这导致了大量申请被驳回。

越南

越南知识产权局近日新推出了电子申请系统，但目前仅适用于专利申请。我们将密切关注越南知识产权局的后续公告，并等待电子申请服务何时开始适用于商标申请的进一步公告。

虽然目前申请人在越南申请商标时仍须提交纸质文件，不过越南知识产权局已采取一项新的做法来提高申请人提交文件的效率。申请人现在可以选择向越南知识产权局索要这些正式文件的电子版，而不是要求后者以传统邮寄方式寄出这些文件。申请人也可以亲自前往越南知识产权局获取纸质版。允许申请人索要电子版文件将有利于越南知识产权局提高工作效率并与申请人保持及时沟通。同时，基于纸质文件的申请流程依然适用。

香港

香港知识产权署开始发放电子版商标注册证书，而不是纸质证书。申请人可选择退出该预设安排，改为收取纸质证书。此项新安排适用于 2024 年 3 月 15 日当日或之后公告的商标申请。电子证书的推出是众望所归的结果。

我们很高兴地宣布，我们现在可以提供中国大陆、香港地区、印度尼西亚、沙特阿拉伯和阿联酋的电子版注册证书。我们期待今后能够在我们开展业务的其他司法辖区（即泰国、菲律宾和越南）同样提供电子版证书。

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