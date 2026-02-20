艾睿铂2025Q3制造业报告重磅出炉！中国生产逆势增长6%，自动化转型加速

艾睿铂AlixPartners最新发布的《制造业概览：2025年第三季度》显示，尽管全球贸易压力逐步正常化，但制造业正面临需求放缓与结构性调整的双重挑战。报告指出，自动化正在成为驱动生产效率提升的关键力量，而中国作为全球制造业中心，其转型路径尤为引人关注。

全球制造业面临挑战，自动化成为关键应对策略

2025年第三季度，全球制造商经历了过去十二个月收入的下降和好坏参半的利润率，而库存周转率有所改善。为应对终端市场需求疲软，制造商正积极借助自动化等工具提升生产效率，以改善整体利润水平。

自动化带来的生产力提升正持续重塑制造业劳动力格局，尤其是在中国等地区。虽然自动化带来了效率和成本效益，但也对就业机会和性质产生影响，需要对劳动力转型和技能发展进行周密规划。

中国制造业：生产回升与结构挑战并存

工业生产逆势增长：尽管全球环境复杂，中国工业生产指数呈现上升趋势，从2024年第三季度的145.8上升至2025年第三季度的154.2，增幅达6.0%。这一增长主要受高科技和新能源领域强劲表现的驱动。

产能利用率亟待提升：中国工业产能利用率为74.6%，低于美国和德国水平，反映出结构性改革的必要性。报告指出，局部需求不足和资源配置效率低下导致部分行业出现产能过剩。

新订单指数承压：PMI新订单指数为49.5%，略低于去年同期，表明商业信心在关税影响和市场调整背景下仍显不足。

出口展现韧性，外资结构变化明显

中国工业出口交货值在2025年第三季度达到4.11万亿元人民币，延续了多季度以来的增长势头，显示出较强的外部韧性。电气机械、道路车辆和通用工业设备是主要的增长驱动力。

在利用外资方面，2025年第三季度制造业实际使用外资为410亿元人民币。值得注意的是， 新增投资主要来源于非美国国家，并集中投向高科技领域。但受地缘政治因素影响，全年制造业FDI流入预计低于2024年水平。

劳动力市场：稳定就业与技能升级并进

就业总量保持稳定：中国工业第三季度就业人数为7330万人，在面对结构性调整和外部挑战时保持稳定，表明中国将继续保持其全球制造业中心地位

新兴领域创造就业强劲：新能源汽车（+19.6%）、智能硬件（+17.5%）和家用电器（+15.4%）等新兴领域成为就业增长的主要驱动力。

失业率面临压力：第三季度城镇登记平均失业率为5.23%，2025届高校毕业生人数创历史新高，达到1220万人，加剧了初级就业市场的竞争。

劳动生产率持续提升，产业升级效果显现

报告显示，中国劳动生产率指数（以2020年为100）持续提升至129，表明通过产业升级和资源优化配置，生产效率得到了切实改善。同时，制造业小时工资继续保持上涨趋势。

未来展望：智能化转型是关键

艾睿铂AlixPartners认为，自动化与智能化转型将继续深刻影响制造业格局。对于中国企业而言， 把握高科技、新能源等新兴领域的增长机遇，同时应对好劳动力技能升级和结构性过剩的挑战，将是未来发展的关键。



