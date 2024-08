TMF Group experts work from 120 offices in 80+ jurisdictions, making sure that complex administrative tasks are done right and on time. From legal set-up and oversight to regulatory filings, accounting, tax and payroll, we look after our clients’ administrative burdens so they can focus on their businesses.

O Reino Unido continua sendo um dos destinos mais atrativos para negócios internacionais devido à sua economia robusta, localização estratégica e ambiente favorável aos negócios.

Londres, como um hub financeiro global, oferece acesso incomparável a diversos mercados e indústrias, tornando o Reino Unido um alvo preferencial para investimento estrangeiro direto. No entanto, apesar destas vantagens, lidar com as complexidades de fazer negócios no Reino Unido pode ser desafiador, especialmente no contexto pós-Brexit.

As empresas que estão entrando no mercado britânico devem lidar com incontáveis desafios regulatórios, econômicos e culturais. Da compreensão sobre as complexas estruturas legais à gestão das obrigações fiscais e a adaptação a um mercado altamente competitivo, as empresas devem estar bem-preparadas para lidar com estes obstáculos. Este artigo explora os 10 principais desafios de fazer negócios no Reino Unido e enfatiza a importância de ter um parceiro estratégico para lidar com este ambiente complexo de maneira satisfatória.

1. Implicações do Brexit

O Brexit mudou significativamente o cenário empresarial do Reino Unido, introduzindo novas complexidades em acordos comerciais, inspeções alfandegárias e mobilidade de funcionários. A saída da União Europeia (UE) implicou no fato de que agora as empresas precisam lidar com requerimentos regulatórios e tarifas adicionais ao negociar com países da UE. Além disso, as constantes mudanças nas regulamentações e padrões exigem monitoramento e adaptação permanente. As empresas devem garantir o compliance com os regulamentos do Reino Unido e da UE, o que pode ser particularmente desafiador devido à natureza dinâmica das políticas pós-Brexit.

2. Complexidade regulatória e legal

O ambiente regulatório do Reino Unido é conhecido por sua complexidade, abrangendo diversas legislações relacionadas a leis trabalhistas, padrões de saúde e de segurança, e de proteção de dados (General Data Protection Regulation – GDPR). Lidar com este contexto legal exige que as empresas se mantenham atualizadas com relação às constantes mudanças e garantam o compliance junto a diversos órgãos reguladores. Indústrias específicas também requerem diversas licenças e autorizações, o que adiciona outra camada de complexidade. As empresas devem investir em conhecimento jurídico e robustos sistemas de compliance para gerenciar estes desafios regulatórios de maneira eficiente.

3. Fatores econômicos

A estabilidade econômica no Reino Unido é influenciada por diversos fatores, incluindo inflação, taxas de juros e relações comerciais. As políticas econômicas pós-Brexit e as oscilações nestas áreas podem impactar significativamente os gastos do consumidor e os investimentos corporativos. O recém-eleito Primeiro-Ministro poderia, eventualmente, introduzir mudanças nas políticas fiscal e econômica – as empresas devem ficar atentas à abordagem da nova administração em relação à tributação, acordos comerciais e reformas regulatórias, pois elas podem influenciar as decisões de investimento e a estabilidade do mercado.

As empresas devem estar preparadas para lidarem com as incertezas econômicas e para adaptarem suas estratégias de acordo com o contexto. Compreender o ambiente econômico e seu impacto potencial nas operações comerciais é crucial para tomar decisões fundamentadas e manter a estabilidade financeira.

4. Abrir uma empresa

Embora a formação de uma empresa no Reino Unido possa ser um processo relativamente rápido, concluir todas as tarefas administrativas necessárias costuma ser demorado. O registro no His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) para o sistema de Pay As You Earn (PAYE) pode levar, em média, 18 dias, embora a emissão de códigos PAYE para permitir o pagamento de funcionários possa levar até três meses. Além disso, a exigência de divulgação pública das contas da empresa aumenta a carga administrativa. As empresas precisam se planejar para estes atrasos e garantir que disponham dos recursos necessários para gerenciar o processo de constituição da empresa de maneira eficaz.

5. Ambiente de trabalho

O mercado de trabalho do Reino Unido apresenta oportunidades e desafios. Por um lado, as empresas têm acesso a uma força de trabalho altamente qualificada e educada, especialmente em setores como serviços financeiros, tecnologia e engenharia. Por outro lado, as políticas de imigração pós-Brexit geraram incertezas com relação à mobilidade da mão de obra, especialmente para cidadãos do Espaço Econômico Europeu (EEE). As empresas devem lidar com os requerimentos de visto para trabalhadores estrangeiros e também com a potencial escassez de mão de obra, especialmente em setores como varejo e de serviços. Compreender e estar em compliance com as abrangentes regulamentações trabalhistas também é essencial.

6. Tributação

O sistema tributário do Reino Unido é notoriamente complexo, envolvendo diversos impostos corporativos, trabalhistas, ambientais e impostos sobre vendas. As empresas devem dedicar tempo e recursos significativos para cumprirem suas obrigações fiscais, o que pode consumir cerca de 110 horas por ano. O recente aumento das taxas de imposto corporativo complica ainda mais o planejamento financeiro. Para lidar com estas complexidades, as empresas devem buscar suporte tributário local e garantir que estejam cientes sobre todos os incentivos e isenções fiscais aplicáveis, como os destinados para as áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e inovação.

7. Concorrência no mercado

O Reino Unido concentra um mercado altamente competitivo em diversos setores, particularmente de tecnologia, finanças e varejo. Novas empresas enfrentam obstáculos significativos devido à presença de players consolidados com forte presença de marca e fidelidade de clientes. Competir neste mercado requer estratégias inovadoras, grande investimento em marketing e um profundo conhecimento sobre o comportamento dos consumidores. As empresas devem estar preparadas para se diferenciarem e construírem grandes propostas de valor para conquistarem uma posição no mercado britânico.

8. Infraestrutura e logística

O Reino Unido ostenta sofisticadas redes de transporte e sistemas de logística, o que simplifica o comércio doméstico e internacional. No entanto, projetos de infraestrutura em andamento como o HS2 podem gerar perturbações nas operações comerciais e nas cadeias de abastecimento. Gerenciar a logística de maneira eficiente e lidar com transtornos no setor de transporte são elementos essenciais para manter as operações comerciais otimizadas. As empresas devem investir em sistemas robustos de gestão da cadeia de abastecimento e permanecerem atualizadas sobre as mudanças de infraestrutura que possam impactar suas operações.

9. Avanços tecnológicos e segurança cibernética

O Reino Unido é conhecido por sua robusta infraestrutura digital e hubs de inovação em cidades como Londres, Manchester e Cambridge. Tirar proveito destes avanços tecnológicos exige que as empresas se mantenham atualizadas sobre as rápidas mudanças tecnológicas e invistam em inovações. Iniciativas do governo, como a Innovate UK, oferecem financiamento e suporte para startups de tecnologia, mas permanecer competitivo neste setor de rápida evolução é desafiador. As empresas devem inovar permanentemente e adotar novas tecnologias para permanecerem relevantes dentro do mercado.

A segurança cibernética continua sendo uma preocupação, com ataques cibernéticos se tornando mais frequentes e elaborados. No Reino Unido, as empresas são obrigadas a estarem em compliance com regulamentações como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation – GDPR), além de estarem alinhadas às diretrizes do National Cyber Security Centre (NCSC) para fortalecer seus sistemas de defesa cibernética. A eficácia da governança é crucial e envolve a implementação de políticas robustas de segurança cibernética, a realização regular de auditorias de segurança e a manutenção de um plano de resposta a ocorrências.

10. Fatores culturais e sociais

Compreender e se adaptar à cultura empresarial do Reino Unido é crucial para obter êxito. O ambiente corporativo britânico valoriza pontualidade, formalidade e comunicação eficiente. Construir relacionamentos pode levar tempo, e as apresentações comerciais geralmente são mais bem iniciadas a partir da mediação de um terceiro que seja conectado à ambas as partes. Além disso, a sociedade multicultural do Reino Unido exige que as empresas adaptem suas estratégias às diversas preferências dos consumidores e a um grande pool de talentos. As empresas devem investir em maneiras de compreender as diferenças culturais e adaptar suas práticas comerciais para se alinhar às expectativas locais.

Em função das complexidades e dos desafios de fazer negócios no Reino Unido, as empresas devem considerar a parceria com experts estratégicos que possuam profundo conhecimento e experiência local. Um parceiro estratégico pode fornecer apoio de valor inestimável para lidar com os obstáculos regulatórios, gerenciar incertezas econômicas e compreender diferenças culturais. Ao potencializar sua ação a partir dos insights e dos recursos de um parceiro estratégico, as empresas podem aumentar suas chances de obter êxito e efetivamente aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado britânico.

