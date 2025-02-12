ARTICLE
12 February 2025

ERP本地化项目管理：实用指南

TG
TMF Group BV

Contributor

TMF Group BV logo
TMF Group experts work from 120 offices in 80+ jurisdictions, making sure that complex administrative tasks are done right and on time. From legal set-up and oversight to regulatory filings, accounting, tax and payroll, we look after our clients’ administrative burdens so they can focus on their businesses.
Explore Firm Details
随着企业着力整合并简化跨多个司法管辖区的会计与税务（A&T）处理，全球企业资源规划（ERP）市场持续增长。ERP本地化的推动力不仅来源...
Worldwide Corporate/Commercial Law
TMF Group
Your Author LinkedIn Connections

随着企业着力整合并简化跨多个司法管辖区的会计与税务（A&T）处理，全球企业资源规划（ERP）市场持续增长。ERP本地化的推动力不仅来源于企业的全球商业雄心，还包括不断扩张的国际业务、税务管理3.0转型以及持续变化的会计与税务要求。

尽管这些因素推动了ERP本地化的发展，但根据Gartner的研究，55%至75%的ERP本地化项目未能实现其目标——TMF Group的客户反馈和客户调查也证实了这一点。

那么，企业如何确保ERP本地化工作能够成功，并在各个司法管辖区内收获预期成效？

准备是关键

全球ERP系统本身规模庞大且复杂，涉及众多动态环节。会计与税务本地化则进一步增加了其复杂性。为了克服挑战，企业必须在实施之前投入足够的时间进行准备，以确保ERP本地化项目顺利高效地运行，并能够收获预期成果。

准备工作分为四个阶段：信息收集、差距分析、方案确定和决策制定。

1. 收集正确信息

务必收集准确且现时的信息，包括数据处理、特定工具/API、本地会计、税务、发票和其他报告流程方面的要求，因为这些会因司法管辖区而异。文件存储规则就是一个典型案例。中国、土耳其等国不允许在ERP系统中存储文件，这就要求企业了解本地政策并制定替代方案。此外，企业还应考虑哪些司法管辖区要求本地税务机关的特批。

2. 识别差距

在确定本地需求后，就必须识别系统中可能阻碍需求实现的差距。企业需要明确ERP系统应呈现的样子。如果存在系统无法管理的某些功能，那么要通过怎样的流程实现？对ERP系统进行全面分析有助于识别技术和知识的差距。例如，是否需要新的工具、界面或功能？企业内部具备多少管理ERP本地化项目所需的知识、专业技能和能力？

3. 确定方案

企业应从IT和会计与税务的角度了解如何配置其ERP系统。找到简化系统的机会，将减轻行政管理负担。当前和未来的流程应该是怎样的？角色和职责如何划分？ERP系统必须符合本地的会计与税务政策及数据要求，并能够适应政策变化和更新。在集成、整合和升级ERP系统时，企业应寻找机会重塑和改进流程，而不是简单地延续旧流程。应仔细审查所有内容，以发现潜在的改进点。

4. 做出明确决策

对于ERP本地化项目的交付和上线时间，企业必须审慎决策；这类期限往往较为宽松，容易出现一再延长的情况。在项目启动之前，企业应决定如何领导项目、由谁处理文档、需要哪些培训、是否需要外部ERP本地化顾问，以及如何衡量和控制成本。

一旦完成这些详尽的准备工作，企业便能开始实施其ERP本地化项目。

TMF Group的成功框架

多年来，TMF Group与众多客户合作开展ERP本地化项目，因此熟悉常见陷阱及规避方法。为了确保跨国ERP本地化项目的成功，我们开发了一套涵盖五大关键支柱的项目框架：需求、数据、流程、人员和测试。

1. 需求

在ERP本地化项目的最初阶段，务必明确预期成果和目标。企业必须明确，希望系统实现哪些功能，并了解实现目标所需的信息。这些需求必须记录并传达给内部团队、IT部署合作伙伴和本地化顾问，尤其是在全球范围内进行ERP本地化时，因为各地的需求和义务差异很大。

2. 数据

任何ERP本地化项目都必须考虑到两种主要的数据形式：与会计、税务和发票相关的本地法规；遗留系统中的现有财务数据。

本地法规千差万别，必须在ERP系统中正确体现。例如在英国，有关ERP系统中会计科目表和次级分类账设置的特定格式规则已经放宽。不过，英国税务海关总署（HMRC）推出了“数字化税务”（MTD），要求增值税注册企业以数字方式提交增值税申报，且不得进行人工干预。

此外，企业往往需要从遗留系统向新ERP系统转移大量数据（尤其在并购的情况下）。此时，应评估当前数据并执行数据清理和验证流程，确保只有必要的数据被引入新的或更新后的ERP系统中。数据映射和迁移流程必须尽可能顺畅高效。这可能涉及旧数据的自动迁移，或通过手动数据传输来重新构建数据库，甚至可能涉及独立的外部流程。企业必须为这一重要步骤留出足够的时间。

3. 流程

与数据一样，在实施新ERP系统之前，必须对流程进行全面评估。企业应进行流程审查，以确保正确记录所有当前流程。企业还需考虑应如何在新的ERP系统改变流程以实现本地化。其他需要关注的问题包括：哪些流程应人工操作、哪些应自动化，以及本地规则的实际应用将如何影响流程。在前文所述的英国案例中，增值税申报必须使用符合MTD标准的软件。尽管可以使用第三方软件，但ERP流程仍需相应调整、确认并记录。

重要的是要记录和绘制业务流程图（负责人的任务、实施的地点、方法和时间）以及角色和职责（负责主体及其访问权限）。这需要大量前期工作，但从长远来看是有益的。

不同的ERP系统具有不同的会计与税务报告功能，因此务必了解流程对功能的影响。企业必须为此投入足够的时间，并为潜在延误预留缓冲时间。

4. 员工

必须明确项目的主要利益相关方：内部会计与税务专家、外部ERP本地化专家、IT部署合作伙伴和系统的最终用户。所有相关方都应参与ERP本地化项目。

ERP本地化专家更是发挥着重要作用。ERP本地化专家不仅熟悉本地和国际规则，还能提供高效的流程解决方案。此外，他们能够在必要时找到替代方案，将税务与会计规则转化为对IT供应商的指示，并且能够在ERP本地化项目中担任端到端项目经理。

5. 测试

测试至关重要，却常常成为项目失败的原因，因为企业往往会低估其重要性。在上线之前，必须对系统的所有功能、配置和报告进行测试（包括事务级别测试）。企业必须为场景验证、安全测试和访问权限测试留出足够的时间，以便在系统上线之前发现并纠正任何配置或安全访问问题。

在跨司法管辖区企业的会计与税务合规过程中，ERP本地化逐渐成为不可或缺的一部分。早期准备和流程分析不仅有助于高效推进ERP本地化项目，还能确保系统在长期内适应不断变化的法律法规。

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
TMF Group
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More