Distributeurs Et Industriels: La Grande Consommation À L'heure Des Arbitrages Budgétaires

AlixPartners is a results-driven global consulting firm that specializes in helping businesses successfully address their most complex and critical challenges.

Paris, le 24 janvier – Si le rythme de l'inflation semble retrouver des niveaux normaux, elle reste bien installée dans la tête – et le portefeuille – des consommateurs. D'après les résultats du Global Consumer Outlook, grande étude menée par AlixPartners avec le soutien de YouGov auprès de 15 000 personnes dans 7 pays, les consommateurs français se montrent plus pessimistes que leurs homologues internationaux.

En effet, 42 % d'entre eux prévoient de réduire leurs dépenses de consommation en 2025. C'est le total le plus haut parmi les pays testés** (33% en Allemagne et au Royaume-Uni). L'optimisme est à chercher plutôt du côté de la Suisse, où 18% des consommateurs prévoient de dépenser plus, contre 12% en France.

Emilie Dubuc, Directrice chez AlixPartners : « Les changements de consommation touchent tout le monde. Même les classes aisées sont impactées par la crise et annoncent prévoir de reporter certains achats. »

Au niveau local, ce pessimisme se traduit par de nombreux renoncements à des achats. Fin 2024, le baromètre trimestriel Potloc-AlixPartners montrait que 9 consommateurs sur 10 avaient renoncé à des achats au cours des 12 derniers mois (vs 65% début 2023). La restauration, les loisirs et le prêt-à-porter sont les principales victimes de ces arbitrages.

Résultat, les entreprises de la grande distribution et des biens de consommation font face à des défis majeurs, comme en témoigne la couverture médiatique des réseaux français en difficulté. Parmi les 11 pays testés par le Disruption Index*, la France enregistre la deuxième hausse la plus forte de son indice (+6 points, vs +1 pt en moyenne), derrière la Suisse (+9) et ex aequo avec l'Allemagne. L'instabilité du cadre réglementaire et fiscal est dans le top 3 des préoccupations des dirigeants du secteur (44%, vs 46% pour les taux d'intérêt et 49% pour la cybersécurité).

D'après le Global Consumer Outlook, 28% des Français consacreraient plus d'argent à leur épargne si leurs revenus augmentaient cette année, devant les courses alimentaires (14%), mais derrière... les voyages et les vacances (30%). Leur bonne résistance dans les intentions d'achat fait figure d'exception, et semble témoigner d'un besoin d'évasion.

Signe des temps, le marché du luxe est également concerné par les arbitrages, avec des prévisions de croissance nettement inférieures à celles observées auparavant. Et un goût de plus en plus prononcé pour l'expérientiel à encore. Là où la croissance des ventes des biens de luxe se situe sur une moyenne mondiale de 0,7% par an sur 2023-2026 (vs 18,1% sur 2020-2023), les dépenses expérientielles sont prévues à +3% par an sur la même période (vs +23% sur 2020-2023).

Olivier Abtan, Partner & Managing director chez AlixPartners : « Dans le luxe, les produits expérience représentent un marché de plus en plus important, et qui croit bien plus vite que les personal luxury goods. C'est un nouvel axe de développement majeur qui doit être intégré par les acteurs du luxe, notamment dans l'expérience de vente en magasin. »

Pour faire face à ces défis, les entreprises misent sur des stratégies d'agilité et d'innovation. L'intelligence artificielle est désormais vue positivement, comme une solution pour optimiser les opérations, améliorer l'expérience client et anticiper les tendances du marché. Les bouleversements géopolitiques des dernières années ont été retenus, et le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement est dans toutes les têtes. Assurer la continuité des opérations, diversifier les sources d'approvisionnement, investir dans des technologies de suivi et de gestion des risques, sont devenus des priorités.

Etienne Sebaux, Partner & Managing director chez AlixPartners : « En 2025 les dirigeants s'attendent à un nouveau lot de disruptions mais sont optimistes quant à leur capacité à y répondre, les grands groupes notamment ayant gagné en agilité ces dernières années. Les conséquences de l'élection américaine seront surveillées de près, notamment dans la mise en place du renforcement des barrières douanières. »

*Disruption Index 2025 : 3200 dirigeants d'entreprises interrogés dans 11 pays (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Japon, Arabie Saoudite, Emirat Arabes Unis) ; 25 à 65 ans

**Global Consumer Outlook : sondage réalisé par l'institut Yougov auprès de 15000 personnes dans 7 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Arabie saoudite, Chine, Etats-Unis) - 2000 répondants en France.

A propos d'AlixPartners

Depuis plus de 40 ans, AlixPartners a accompagné des entreprises à travers le monde afin de répondre rapidement et efficacement aux défis les plus cruciaux, dans le cadre de contentieux à fort enjeu, d'enquêtes d'autorités de concurrence, de gestion des risques, d'amélioration de la performance, de transformation accélérée et de restructuration complexe. Nous intervenons dans des situations critiques : un litige majeur, un changement soudain à l'échelle du marché, un déclin imprévu de la performance ou une décision difficile.

Notre approche est orientée vers les résultats afin de répondre aux besoins de nos clients et nos équipes incluent des experts avec des compétences spécifiques adaptées à la situation. Nous apportons un esprit critique, des solutions concrètes, un avis éclairé et une mise en oeuvre efficace jusqu'à ce que le travail soit effectué.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.