9 April 2026

Mosip Altyapı Çalışması Nedeniyle Vizite Sisteminde Genel Arıza

Nazali

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey
Nazali are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun muhasebe işlemlerini yürüttüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde erişim sorunları ve gecikmeler yaşanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle e-Vizite ve web servis ekranlarında bulunan Vizite Geçici İş Göremezlik Mahsuplaştırma menülerine erişim sağlanamamaktadır. MOSİP Emanet Tahsilatları ekranında da teknik aksaklıklar yaşanmaktadır.

Bu kapsamda, Vizite Geçici İş Göremezlik Mahsuplaştırma İşlemleri Ekranında ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle vizite işlemleri sağlıklı şekilde yürütülememekte ve işverenler tarafından rapor mahsup onayları verilememektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

