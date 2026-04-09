Mosip Altyapı Çalışması Nedeniyle Vizite Sisteminde Genel Arıza

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun muhasebe işlemlerini yürüttüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde erişim sorunları ve gecikmeler yaşanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle e-Vizite ve web servis ekranlarında bulunan Vizite Geçici İş Göremezlik Mahsuplaştırma menülerine erişim sağlanamamaktadır. MOSİP Emanet Tahsilatları ekranında da teknik aksaklıklar yaşanmaktadır.

Bu kapsamda, Vizite Geçici İş Göremezlik Mahsuplaştırma İşlemleri Ekranında ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle vizite işlemleri sağlıklı şekilde yürütülememekte ve işverenler tarafından rapor mahsup onayları verilememektedir.

