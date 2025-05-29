Macaristan'da Şirket Kuruluşu Ve Altın Vize Kavramı

Macaristan Avrupa Birliği üyesi olması dolayısıyla, Macaristan yetkili kurum ve kuruluşları tarafından verilen oturma izni tüm Schengen Bölgesi için geçerlidir.

Macaristan Avrupa Birliği üyesi olması dolayısıyla, Macaristan yetkili kurum ve kuruluşları tarafından verilen oturma izni tüm Schengen Bölgesi için geçerlidir. Schengen Bölgeesi kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre'dir.

Macaristan, tüm üçüncü ülke vatandaşlarına eşit şartlarda 10 yıllık Yatırımcı Oturma İzni sağlamaktadır ve şartları şu şekildedir:

Macaristan Merkez Bankası tarafından kayıtlı bir gayrimenkul fonununa en az 250.000 Euro yatırım yapılması, (en az 5 yıl boyunca tutulması gerekmektedir)

Kamu yararına çalışan bir vakıf tarafından yönetilen bir Macar kolejine veya üniversitesine en az 1.000.000 Euro bağışta bulunulması şeklindedir.

Yatırımcının aile üyeleri (küçük çocuklar ve eş) de aynı süre için Oturma İzni almaya hak kazanacaktır. Yatırımcı, oturma iznini süre dolduktan sonra 10 yıl daha yenileyebilecektir. Ayrıca bu süreçte yatırımcının Macaristan'da fiilen kalması gerekmemektedir. Yatırımcının Macaristan'da 3 yıl aralıksız kalması durumunda ise, Daimi Oturum İzni almaya hak kazanması gündeme gelecektir.

Süreç sırasıyla;

Yatırımcının vize başvurusunun gönderilmesi Geçici nitelikte 6 aylık yatırımcı vizesi verilmesi Macaristan ziyareti Yatırımın 3 ay içerisinde tamamlanması 10 yıllık yatırımcı oturma izni verilmesi şeklindedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.