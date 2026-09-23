Bazı Kurumların Para Piyasası Fonları İle Unvanında “Para Piyasası” İbaresi Bulunan Serbest Fonlardan Elde Ettikleri Kazançlarda Tevkifat Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir

5.9.2026 tarihli ve 33361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında uygulanan bazı tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

5.9.2026 tarihli ve 33361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında uygulanan bazı tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.



Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen bazı gelir ve kazançlar üzerinden tevkifat yapılmaktadır. Tevkifat oranları 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.



11734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme

Yapılan düzenlemeyle;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler (sermaye şirketleri ve benzer nitelikteki yabancı kurumlar, yerli ve yabancı fonlar) ile

Türkiye'de münhasıran menkul kıymet yatırımı amacıyla faaliyette bulunan ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcılar



tarafından para piyasası fonları ile ünvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen gelirlere uygulanan % 0 tevkifat oranı % 10 olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu mükelleflerin geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında diğer menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarından (tahvil, hisse senedi, PPF dışındaki diğer yatırım fonu katılma payları vb.) elde ettikleri kazançları için uygulanan % 0 tevkifat oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Ayrıca, gerçek kişiler ile mevcut durumda % 0 tevkifat oranı uygulamasının kapsamında olmayan kurumların yatırım fonu gelirlerine uygulanan tevkifat oranında da bir değişiklik yapılmamış olup, bu gelirler üzerinden % 17,5 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir.

Daha önce iktisap edilmiş serbest fon katılma payları için geçiş düzenlemesi

İlgili Cumhurbaşkanı Kararında, yeni %10 oranının yürürlüğe girmesinden önce iktisap edilmiş para piyasası fon katılma payları bakımından da özel bir düzenlemeye yer verilmiştir.



Buna göre, yukarıda belirtilen mükellefler tarafından;

5.9.2026 tarihinden itibaren iktisap edilen para piyasası fonu katılma payları ile unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fon katılma paylarından elde edilen kazançlara %10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

5.9.2026 tarihinden önce iktisap edilmiş söz konusu fon katılma paylarından elde edilen kazançların ise yalnızca 5.9.2026 tarihinden katılma paylarının elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen süreye isabet eden kısmı %10 oranında tevkifata tabi olacaktır.



Dolayısıyla, 5.9.2026 tarihinden önce iktisap edilmiş katılma paylarında, kazancın bu tarihten önceki döneme isabet eden kısmı bakımından yeni %10 oranı uygulanmayacaktır.



11734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 5.9.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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