Devlet Tahvili, Hazine Bonosu Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir Ve Kazançlara Uygulanan %0 Oranlı Stopajın Süresi Uzatıldı

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Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca uygulanan stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın Geçici 4 üncü maddesi uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/06/2026 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanmaktaydı.



Bu defa, 20/06/2026 tarihli ve 33286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 111444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu maddedeki 30/06/2026 tarihi 31/12/2026 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 01/07/2026 tarihinden itibaren iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanmak üzere Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; 01/07/2026 tarihi ile 31/12/2026 tarihi arasında iktisap edilen (ihraç değil) söz konusu kağıtlardan elde edilen kazançlara stopaj oranı bu kağıtlar elden çıkarılıncaya kadar %0 olarak uygulanacaktır.

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