TEFAS’da İşlem Görmeyen Hisse Senedi Yoğun Serbest Fonların Katılma Paylarının İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulması Halinde Dahi Satışından Doğan Kazançlarda Stopaj %0’dan %17,5’a Yükseltildi

26/3/2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile (RG: 27.03.2026/33206) 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararda değişiklik yapılmış olup söz konusu Karar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)’nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanmakta olan % 0’lık tevkifat oranı 27/3/2026 tarihinden itibaren iktisap edilen katılma paylarından elde edilen kazançlar için % 17,5 olarak belirlenmiştir.



Bu düzenlemeden önce, iki yıldan fazla elde tutulan tüm hisse senedi yoğun fonların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan stopaj oranı %0 idi. Yapılan bu değişiklikle, TEFAS’da işlem gören hisse senedi yoğun fonlar için %0 stopaj oranı geçerliliğini korumakta olup, Karar’ın yayımı tarihi olan 27.03.2026 dan itibaren iktisap edilen, TEFAS’da işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara %17,5 stopaj oranı uygulanacak, bu tarihten önce iktisap edilenlerde ise %0 oranı uygulanmaya devam edecektir.

