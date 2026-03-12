Kar Payı, Ücret, Kira, Telif Kazancı, Sosyal İçerik Üreticiliği Kazancı, Devlet Tahvili/Hazine Bonosu/Eurobond/Off-Shore Faiz Geliri İçin Yıllık Beyan Sınırları

Article Insights

İmdat TÜRKAY/Gelir İdaresi Grup Başkanı

Özet: Gerçek kişi tam/dar mükellefler tarafından 2025 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında verilecektir. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen mükellefler zarar da elde etmiş olsalar mutlaka yıllık beyanname vereceklerdir. Ancak geliri sadece; ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık olarak belirlenen istisna tutarını veya yıllık beyanname verme sınırının aşılması halinde beyanname vereceklerdir.

Anahtar kelimeler: Ücret, kira, kar payı, telif kazancı, sosyal içerik üreticiliği kazancı, Devlet tahvili/Hazine bonosu/Eurobond faizi, off-shore faizi, Dijital Vergi Dairesi/HBS.

1. Giriş

Gelir Vergisi Kanununa göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri zarar da elde etmiş olsalar mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekirken; geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler ise yıllık olarak belirlenen istisna tutarını veya yıllık beyanname verme sınırını aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir.

Bu çalışmada, 2025 yılında elde edilen ve Mart/2026'de beyan edilmesi gereken ücret, kira, kar payı, telif kazancı, sosyal içerik üreticiliği kazancı, Devlet tahvili/Hazine bonosu/Eurobond faizi, off-shore faizi gibi kazanç ve iratlar için hangi şartlarla yıllık gelir vergisi beyannamesi verileceği incelenmiştir.

2. 2025 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerde Yıllık Beyanname Verme Sınırları

Beyana tabi gelirleri sadece menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret ile diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden mükellefler, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini Gelir İdaresi tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunduğu, kullanımı kolay ve hızlı bir sistem olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden verebileceklerdir.

Dört gelir unsurunun bazılarında istisna bazılarında ise yıllık olarak belirlenen beyanname verme sınırları söz konusudur. Bazılarında ise hem istisna hem de yıllık beyan sınırı uygulanmaktadır.

Ücret Gelirleri İçin Beyanname Verme Sınırı

2025 yılında tek veya birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirlerinde yıllık olarak belirlenen beyanname verme sınırlarının aşılması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmektedir. Bu durumda yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 2025 yılında elde edilen kesintiye tabi olmayan ücret gelirinin safi tutarı, 2025 yılında asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde; gayrisafi ücret tutarından GVK'nın 63 üncü maddesinde yer alan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden, GVK'nın 31 inci maddesinde yer alan engellilik indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının dikkate alınması gerekmektedir.

Genel olarak özetlemek gerekirse, 2025 yılında ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanlar şöyledir:

Tek işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde eden kişilerin, ücret gelirleri toplamının 2025 yılı için 4.300.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir.

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde eden kişilerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının 330.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir.

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde eden kişilerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının 4.300.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını ücretli kendisi serbestçe belirleyecektir.

Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde edilmesi halinde ise ücret geliri tam istisna kapsamında olmadığı sürece, ücret tutarı 2025 yılı asgari ücretin vergi matrahının üzerinde ise kaç işverenden elde edilirse edilsin yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Yani tevkifatsız ücret tutarı, 2025 yılı asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahı olan 265.256,04 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir.

Bu arada Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden; en üst ligdekiler için %20, en üst altı ligdekiler için %10, diğer liglerdekiler için %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. 2025 yılında sporculara ödenen ücret gelirleri toplamının tek işverenden 4.300.000 TL'yi, birden fazla işverenden 330.000 TL'yi aşması hâlinde, Mart/2026'da yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

2025 takvim yılında ücret geliri elde eden gerçek kişilerin yıllık beyan ve diğer konularda detaylı bilgi için Gelir İdaresi tarafından hazırlanan “Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberine” bakılmasında fayda vardır (https://www.gib.gov.tr/duyuru-arsivi/guncel/16198_ucret_geliri_elde_edenler_icin_vergi_rehberi_yayimlandi).

Ayrıca, tek işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesi/Birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesi/Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik hazırlanan videoların izlenmesi de mümkün bulunmaktadır (https://www.youtube.com/@GibSosyalMedyam/videos).

Kira Gelirleri İçin İstisna ve Beyanname Verme Sınırı

Kişilerin, sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler kira geliridir. Konut kira gelirinde yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında kalan kira gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir. 2025 yılı konut kira geliri için uygulanacak mesken istisna tutarı 47.000 TL olarak belirleniştir. 2026 yılında uygulanacak mesken istisna tutarı ise 58.000 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılı içerisinde toplam konut kira geliri 47.000 TL üzeri olanlar Mart/2026'da yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

2025 yılı içerisinde kesintiye tabi olan işyeri kira gelirinin brüt tutarı 330.000 TL'nin altında ise yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifata tabi işyeri kira geliri toplamı, belirlenen bu beyanname verme sınırını aşması halinde ise Mart/2026'da yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

2025 yılı için beyanname verme sınırı olan 330.000 TL'nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile varsa konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutar olan 47.000 TL'yi aşan kısmı toplanarak birlikte dikkate alınacaktır.

2025 yılı içerisinde kesintiye ve istisnaya tabi olmayan 18.000 TL'nin üzerindeki iş yeri kira gelirleri için Mart/2026'da yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. 2025 yılında bu tutarın altında kalan tevkifatsız işyeri kira gelirleri ise beyan edilmeyecektir.

Kar Payları İçin Yıllık Beyanname Verme Sınırı

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Kar paylarının vergilendirilmesi menkul sermaye iradı içinde yer almakta olup hem istisna tutarının hem de yıllık beyanname verme sınırının dikkate alınması gerekir.

Gerçek kişilerce 2025 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı beyan edilecek gelir toplamının 330.000 TL'yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 18.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının beyanında, elde edilen gelirin 330.000 TL'yi aşması halinde tamamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Menkul sermaye iratları toplamının 330.000 TL'yi aşıp aşmadığının tespitinde, indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kâr payı sayılan gelirler aşağıdaki gibidir;

Her türlü hisse senetlerinin kâr payları,

İştirak hisselerinden doğan kazançlar,

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları (Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılır.).

Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 330.000 TL'yi aşıyor ise beyan edilecektir.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kârın dağıtımı aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dâhil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.

GVK 22/4. Maddesine göre; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen yukarıda sayılan kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olup, istisna düşüldükten sonra kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

Özetlemek gerekirse, yurt dışından elde edilen kâr paylarında vergilendirme şöyledir;

-GVK'nın 22/4. maddesinde yer alan istisna şartlarının sağlanması halinde elde edilen kâr payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup istisna düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir.

-GVK'nın 22/4. maddesinde yer alan şartların sağlanmaması nedeniyle istisnadan yararlanılmaması durumunda, tevkifatsız olan kar payının 18.000 TL'yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.

Öte yandan, kurumların 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kâr payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

1/1/1999 – 31/12/2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile GVK'nın geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi kesintine tabi tutulmuş olan yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtılması halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9'u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5'lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Telif Kazancı İstisnasında Beyanname Verme Sınırı

Serbest meslek kazançları istisnasını düzenleyen GVK'nın 18. Maddesine göre; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden istisnadır.

Serbest meslek kazanç istisnası kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla GVK 94 üncü maddesinde sayılanlar tarafından yapılan ödemelerden %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. İstisna kapsamındaki kazançların toplamı GVK'nın 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşmamalıdır. Bu tutarı aşanlar serbest meslek kazanç istisnasından faydalanamazlar.

Yıllık olarak belirlenen istisna tutarının aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir. İlgili takvim yılında istisnadan yararlanılamaması sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel değildir.

Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17 oranında kesinti yapılmaktadır.

Buna göre, istisna kapsamındaki kazançların toplamı 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL'yi aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Yıllık beyanname verilmemesi durumunda, söz konusu istisna kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır.

İstisna kapsamında elde edilen kazançlar toplamından kazancın elde edilmesi için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan kazanç tutarın, 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL'yi aşması halinde elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İstisna kapsamında elde edilen kazançların devamlı veya arızi olarak elde edilmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.

Sosyal İçerik Üreticiliği Kazanç İstisnasında Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinde; sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisnadır.

İstisnadan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler, bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir. Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve tevkif edilen vergileri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler.

GVK'nın mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL'yi aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen kazanç toplamının 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL'yi aşmaması şarttır. İstisna uygulamasında yıllık olarak belirlenen tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İstisna kapsamında elde edilen kazançların 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL'yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Elde edilen kazançların yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi halinde bankalar tarafından tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Devlet Tahvili/Hazine Bonosu Faiz Geliri İçin Beyanname Verme Sınırı

2025 yılı için 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirlerinde (TL cinsinden), %64,91 indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 330.000 TL'yi aşıyorsa yıllık beyanname verilecektir. İhraç tarihi 1/1/2006 tarihinden sonra ise geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi olduğundan beyan edilmeyecektir.

2025 yılı için 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirlerinde (dövize, altına veya başka bir değere endeksli), indirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutarı 330.000 TL'yi aşıyorsa yıllık beyanname verilecektir. İhraç tarihi 1/1/2006 tarihinden sonra ise geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi olduğundan beyan edilmeyecektir.

Özel Sektör Tahvilleri Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerde Beyan Sınırı

2025 takvim yılında elde edilen ve 330.000 TL'yi aşan vergi kesintisine tabi tutulmuş söz konusu faiz gelirleri beyan edilecektir. Kira sertifikaları dâhil olmak üzere 1/1/2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen tüm özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilmekte olup bu gelirler için beyanname verilmeyecektir.

Eurobond Faizi İçin Beyanname Verme Sınırı

Menkul sermaye iradında, vergi kesintisi uygulanan gelirlere ilişkin 330.000 TL'lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir. Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekte olan Eurobondlar yurt dışında ihraç edilmiş olduğundan geçici 67 nci madde kapsamında değildir. Dolayısıyla ihraç tarihine bakılmaksızın 2025 takvim yılında elde edilen ve 330.000 TL'yi aşan Eurobond faiz gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Kıyı Bankacılığından (Off-Shore Bankacılık) Elde Edilen Faizi Geliri İçin Beyanname Verme Sınırı

Vergi kesintisi ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 2025 yılında 18.000 TL'lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir. Buna göre, kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirlerinde, 2025 yılında 18.000 TL'yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.

Her Türlü Alacak Faizi İçin Beyanname Verme Sınırı

Vergi kesintisi ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 2025 yılında 18.000 TL'lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir. Bu durumda, her türlü alacak faizlerinde 2025 yılı için 18.000 TL'yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.

3. Dar Mükelleflerde Yıllık Beyanname Verme Durumu

193 sayılı GVK'nın toplama yapılmayan haller başlıklı 86/2. maddesinde yer alan hüküm gereğince dar mükellefler, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Ancak, dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır.

Diğer taraftan, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir.

Buna göre, dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye'de elde ettiği gelirin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret, serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar payı, değer artış kazancı veya arızi kazançtan ibaret olması halinde gelir toplanmayacak ve beyanname verilmeyecektir.

Örneğin, tevkif yoluyla vergilendirilmemiş konut kira geliri elde eden dar mükellef gerçek kişiler, (yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil) mesken kira gelirinin 2025 yılı için istisna tutarı olan 47.000 TL'yi aşmaması halinde yıllık beyanname vermeyecektir.

4. Sonuç

2025 Yılında elde edilen ve Mart/2026'da beyan edilmesi gereken ücret, kira, kar payı, telif kazancı, sosyal içerik üreticiliği kazancı, Devlet tahvili/Hazine bonosu/Eurobond faizi, off-shore faizi ve alacak faizi gibi dört gelir unsuru kapsamında olan beyana tabi gelirlerin Dijital Vergi Dairesi üzerindeki Hazır Beyan Sisteminden verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Gelir İdaresi tarafından hazırlanan Hazır Beyan Sistemindeki beyannamede, kişilerin her türlü değişiklik yapma imkanı bulunmaktadır. Kişiler beyannameyi onayladıkları anda ilgili vergi dairelerinde kayıtları yapılmakta ve vergi tahakkuk etmektedir. Mükellef kaydı olmayan kişilerin gelir vergisi mükellefiyeti de otomatikman sistem tarafından açılmaktadır.

Gelir vergisi beyannamesi veren gelir sahiplerinin GVK'nın 89. Maddesine göre; gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden maddede yer alan indirimleri yapmaları mümkün bulunmaktadır. İndirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekir.

Yıllık beyana tabi gelir elde eden kişilerin mutlaka kanuni süresinde yıllık beyanname vermesi gerekmekte olup aksi takdirde Gelir İdaresi tarafından beyan edilmeyen gelirler yapay zeka teknolojileri de kullanılmak suretiyle çeşitli analizler sonucunda tespit edildiğinde, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanmak suretiyle kişilerden cezalı olarak geri alınacaktır.

