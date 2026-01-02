7566 Sayili Kanunla Bazi Kanunlarda Yer Alan Ve Uygulanma Süresi 31.12.2025 Tarihinde Sona Erecek Düzenlemelerin Süresi Uzatilmiştir

19.12.2025 tarih ve 33112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanunun 29, 31 ve 32 inci maddeleri uyarınca bazı kanunlarda yer alan ve uygulama süresi 31.12.2025 tarihinde sona erecek düzenlemelerin süresi uzatılmıştır.

Yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan söz konusu süre uzatımları işbu Sirkülerimizde kısaca açıklanmıştır.

Dernek ve Vakıfların Bazı Gelirleri Dolayısıyla İktisadi İşletme Oluşmayacağına İlişkin Hükmün Süresi Uzatılmıştır (KVK Geçici Madde 2)

7566 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2025" ibaresi "31/12/2035" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece;

Dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri ile

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri nedeniyle

iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına yönelik düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2035 tarihine kadar uzatılmıştır.

Geçici madde ile süreleri devamlı uzatmak yerine, stopajlı-stopajsız gelir ayrımı yapılmaksızın dernek ve vakıflarca elde edilen bu tip pasif nitelikte gelirlerin "iktisadi işletme oluşturmayacağı" kalıcı hale getirilmelidir. (Bakınız YMM Erdoğan SAĞLAM, 11.09.2020 tarihli T24 köşe yazısı)

İleri Tarihli Çek Keşide Edilmesi İmkânı 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (Çek Kanunu Geçici Madde 3)

7566 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2025" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin düzenlemenin süresi üç yıl daha uzatılmıştır. Buna bağlı olarak alınan ve verilen vadeli çeklerde reeskont uygulama imkânı da bu tarihe kadar düzenlenen çekler için uzamış bulunmaktadır.

Önemine binaen bu konuda ayrı bir Sirküler hazırlanacaktır.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Süresi Uzatılmıştır (6111 sayılı Kanun Geçici Madde 16)

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yapılacak teslim ve hizmetler31.12.2020 tarihine kadarkatma değer vergisinden istisna edilmiştir.

7256 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İstanbul İl Özel İdaresine" ibaresi "İstanbul Valiliğine" şeklinde ve "31.12.2020" ibaresi "31.12.2025" şeklinde değiştirilmek suretiyle bu istisnanın uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış idi.

Bu kez7566 sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2025" ibaresi "31.12.2035" olarak değiştirilmek suretiyle istisna süresi 31.12.2035 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, söz konusu istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirimi mümkün olup, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükmü uyarınca mükellefe iade edilebilmektedir.

Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.