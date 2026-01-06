ARTICLE
6 January 2026

Devlet Tahvili, Hazine Bonosu Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir Ve Kazançlara Uygulanan %0 Oranlı Stopajın Süresi Uzatıldı

B
Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi uyarınca uygulanan stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin Geçici 4.
Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi uyarınca uygulanan stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin Geçici 4. Maddesi uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2025 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanmaktaydı.

Bu defa çıkarılan10706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile (RG:19/12/2025-33112)31/12/2025 tarihi 30/6/2026 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1/1/2026 tarihinden itibaren iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanmak üzere Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 1/1/2026 tarihi ile 30/6/2026 tarihi arasında iktisap edilen (ihraç değil) söz konusu kağıtlarda stopaj oranı bu kağıtlar elden çıkarılıncaya kadar %0 olarak uygulanacaktır.

