Vergiye Ilişkin Torba Yasa Teklifinin Ilk Altı Maddesi Meclis'ten Geçti: Düzenlemede Neler Var?

Gelecek hafta salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edecek torba yasa teklifine emlak vergisi ile ilgili sınırlamanın kesin olarak dahil edileceğini düşünüyorum. Ancak enflasyon düzeltmesi ve yapılandırma ile ilgili düzenleme konusunda henüz bir karar verilemediğini tahmin ediyorum. Maliyenin kamuoyuna bu konularda net bir açıklama yapması bekleniyor!

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) teklifinin ilk 6 maddesi TBMM Genel Kurulunda 26 Kasım 2025 tarihinde kabul edildi.

Torba yasa teklifinin 6'ncı maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi. Aranın ardından, Danışma Kurulu önerisi oylandı. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul 27 Kasım 2025 tarihinde toplanmadı.

Birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonunun yerini almaması üzerine birleşim, 2 Aralık 2025 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Bu ertelemenin nedeni tahminimce emlak vergisinde sınırlamaya ilişkin hazırlıkların henüz tamamlanması ile enflasyon düzeltmesinde henüz bir karara varılmamış olması olabilir.

Kabul edilen maddeler neler?

Torba Yasa Teklifi ile yapılması düşünülen vergisel düzenlemelerden vergi mükelleflerini ilgilendiren önemli olanlarını 18 Ekim 2025 tarihli yazımda açıklamıştım. Bu nedenle detaya girmeyeceğim.

Teklifin kabul edilen ilk altı maddesinin mükellefleri ilgilendiren ilk dört maddesini şöyle özetleyebilirim.

Madde 1 - Sahip oldukları binaları mesken (konut) olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlarla sınırlandırılıyor, bu kişiler dışındakilerin istisna hakları kaldırılıyor. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Madde 2 - Mevcut düzenlemeye göre kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulleri kiraya verenler, bu krediler için ödedikleri faizleri kira gelirlerinden indirebiliyorlar.

Teklifle bu imkân sadece işyeri kira gelirleri ile sınırlandırılıyor. Buna göre, teklif yasalaşırsa konutların alımı için kullanılan krediler için ödenen faizler söz konusu konutların kira gelirlerinden indirilemeyecek.

Bu değişiklik 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Madde 3 - Teklifle dördüncü (son) dönem geçici vergi beyanı yeniden getiriliyor.

Bu değişikliğin 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Bu demektir ki, kanun yasalaşırsa 2025 yılı için dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi verilecek. Bu vesileyle, geçici vergi dönmelerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı düzenlendiği için, herhangi bir düzenleme yapılmazsa 2025 yılı dördüncü geçici vergi dönemi için de enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını belirtmek isterim.

Bu değişikliğin erken tahsilat amacına yönelik olduğu çok açık! Verdiği mesaj da çok sıkıntılı. Demek ki son çeyreğe ilişkin vergiyi 1,5 ay önce tahsil etmek Hazinemiz açısından çok önemli!

Maliye, meslek mensuplarını son birkaç yıldaki yaklaşımı ile zaten kaybetmişti, bu değişiklikle bu hususun pekiştiğini söyleyebilirim.

Madde 4 - Sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayanlar için 1 yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası uygulanmayacağı öngörülüyor. Bunların dışında kalan, sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların katılma payı sahipleri ise söz konusu istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yürürlük maddesi ile ilgili eleştirimi 4 Kasım 2025 tarihli yazımda açıklamıştım.

Beklenen düzenlemeler

Torba yasa teklifinde yer almayan üç önemli konunun kamuoyunda torba yasaya eklenmesi bekleniyor.

* Emlak vergisinde takdir komisyonlarının yaptıkları fahiş takdirlerin sınırlandırılması,

* 2025 yıl sonu için enflasyon düzeltmesi yaptırılmaması veya vergi etkisinin ortadan kaldırılması,

* Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması.

Gelecek hafta salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edecek torba yasa teklifine emlak vergisi ile ilgili sınırlamanın kesin olarak dahil edileceğini düşünüyorum.

Ancak enflasyon düzeltmesi ve yapılandırma ile ilgili düzenleme konusunda henüz bir karar verilemediğini tahmin ediyorum.

Gelecek hafta torba yasaya bu düzenlemeler eklenmezse Maliye'nin mutlaka net bir açıklama yapması gerekir!

